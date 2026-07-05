باتريك ماهومز، زوجة تستعرض ملابسها من حفل زفاف ترافيس كيلسي وتايلور سويفت

شارك باتريك ماهومز أولى لقطاته مع زوجته بريتاني منذ حضور حفل زفاف ترافيس كيلسي وتايلور سويفت ليلة الجمعة في ماديسون سكوير جاردن.

مع تعليق المنشور بقلب أبيض، نشر Mahomes صورة دائرية يظهر فيها الزوجان يرتديان اللون الأزرق، حيث كان لاعب الوسط يرتدي بدلة رسمية باللون الأزرق بينما كانت زوجته ترتدي ثوبًا من الساتان باللون الأزرق الجليدي.

كان كيلسي وصيفًا في حفل زفاف ماهوميس عام 2022.

كان باتريك واحدًا من العديد من الرؤساء، بما في ذلك المدرب الرئيسي آندي ريد، في حفل الزفاف، حيث دعم مدينة كانساس سيتي كريم هانت والتدخل الدفاعي كريس جونز نهاية قاعة المشاهير المستقبلية والفائز بجائزة جرامي 14 مرة.

وكان من بين الضيوف مدرب باتريوتس مايك فرابيل وزوجته جين، ومذيع فوكس سبورتس جريج أولسن وزوجته كارا، ومراسلة فوكس سبورتس إن إف إل إيرين أندروز وزوجها، لاعب NHL السابق جاريت ستول، ومضيفة فوكس سبورتس تشاريسا طومسون وصديقها رجل الأعمال ستيفن كونداري.

وأكدت شركة MSG أن الزوجين قالا “أوافق” مع لافتة كتب عليها “فقط لم أتزوج!” على الشاشات الوردية خارج الساحة الأكثر شهرة في العالم.

ارتدى سويفت وكيلسي إطلالات كريستيان ديور هوت كوتور من تصميم المدير الإبداعي جوناثان أندرسون، وأكد ممثل سويفت، تري باين، في بيان للصفحة السادسة، مضيفًا أن الثنائي عملا بالتعاون الوثيق مع أندرسون، الذي صمم مظهرهما في باريس.

لقد ارتدوا أحذية كريستيان لوبوتان مصنوعة خصيصًا وارتدت سويفت مجوهرات كارتييه.

كان صديق الزوجين والممثل الكوميدي والممثل آدم ساندلر بمثابة مسؤول الزفاف.

بذل كيلسي وسويفت كل ما في وسعهما لحماية خصوصيتهما.

وكان هناك تواجد للشرطة خارج MSG، حيث كانت هناك حواجز حول الساحة وخيام تغطي المدخل بينما وصل المشاهير ونجوم الرياضة بسيارات سوداء.