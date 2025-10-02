باتريوتس ستيفون ديجز المتوقع “العاطفية” العاطفية “بافالو”

ستكون عائدًا “عاطفيًا” إلى بوفالو يوم الأحد لمستقبل New Patriots Wide Wide Stefon Diggs.

بالتفكير في مواسمه الأربعة مع الفواتير قبل صراع وقت نهاية الأسبوع في نهاية هذا الأسبوع ضد نيو إنجلاند ، توسع Diggs البالغ من العمر 31 عامًا في وقته في غرب نيويورك وما الذي يحتمل أن ينتظره عندما يأخذ الملعب في استاد Highmark كخصم.

“بالنسبة لي ، من الواضح ، إنه عاطفي بعض الشيء. لقد أمضيت الكثير من الوقت هناك” ، قال Diggs يوم الأربعاء ، وفقًا لموقع Boston.com. “أنا على دراية بالموظفين ، على دراية بالرجال هناك. اللاعبين الذين حافظت على علاقة معهم ، أتطلع إلى رؤيتهم يلعبون. سيكون ذلك عاطفيًا بعض الشيء.

“أحاول أن أبقي الشيء الرئيسي هو الشيء الرئيسي ، لكن هذه هي المرة الأولى التي أعود فيها إلى هناك. ستكون جحيمًا في الجو. كنت جزءًا من ذلك لفترة طويلة. لعبت هناك قبل أن أصل إلى هناك. لذا ، أنا متحمس.”

وصل Diggs إلى بوفالو قبل موسم 2020 عبر التجارة من الفايكنج.

لقد نشر عالياً في مجال الاستقبال (127) و YARDAGE (1535) في ذلك الموسم ، وهو أول تمرير له من الدوري الحالي MVP Josh Allen.

على الرغم من أن Diggs حقق النجاح مع Bills ، فقد تلاشى شهر العسل من خسارة جولة بوفالو في الدوران في سينسيناتي في يناير 2023 ، عندما بدا أن The Wideout محبط بشكل واضح على الهامش مع Allen.

انتقلت الدراما إلى الصيف عندما لم يكن Diggs في الملعب لليوم الأول من Minicamp الإلزامي ، حيث أبلغت بوسطن غلوب في يونيو 2023 بأنه غير سعيد بشأن “دوره في الجريمة”.

عاد Diggs وذهب إلى حصيلة 1،183 ياردة وثمانية لمس أرض في موسم 2023.

تبين أن هذا العام الأخير من Diggs في بوفالو ، حيث تم تداوله إلى هيوستن في أبريل 2024.

ومع ذلك ، فإن فترة عمله مع تكساس كانت قصيرة الأجل بعد أن حافظ على ACL ممزقة في منتصف العام.

<br />

عثرت Diggs على منزل جديد مع Patriots في وكالة حرة ، يوافق على صفقة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 63.5 مليون دولار لتكون هدفًا رئيسيًا لاعب الوسط في السنة الثانية Drake Maye.

وقال برولير براند أربع مرات ، الذي يتوقع طفله الأول مع صديقته كاردي ب ، إن بوفالو لا يزال يحمل مكانًا خاصًا في قلبه.

وقال ديجز: “أنت متحمس ، لكن حاول ألا تكون متحمسًا للغاية. إنها لعبة أخرى ، لكنها لعبة تقسيم ، والأهم من ذلك”. “كل الأشياء خارج ذلك ، أنا هناك من قبل ، من الواضح أن الناس سوف يجعلون هذا الشيء ضخمًا ، وهو أمر كبير بالنسبة لي. لقد احترمت الكثير من الاحترام والكثير من الحب لتلك المدينة ، وقاعدة المعجبين ، وحتى اللاعبين.”

من خلال أربع مباريات مع باتريوت ، لدى Diggs 19 حفل استقبال مقابل 213 ياردة.

يدخل Patriots مباراة الأحد ضد الفواتير غير المهزومة في 2-2.