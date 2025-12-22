باتريوتس يستغل الرالي ليتصدر فريق رافينز بعد خروج لامار جاكسون بسبب الإصابة

بالتيمور – نأمل أن يتمتع بقية اتحاد كرة القدم الأميركي بفترة راحة.

عاد فريق نيو إنجلاند باتريوتس إلى التصفيات – مع لاعب وسط ثابت ومدرب متعطش للمزيد.

يبدو مألوفا؟

قاد دريك ماي نيو إنجلاند إلى هبوطين في الربع الرابع، حيث حشد فريقه من عجز 11 نقطة إلى فوز 28-24 على بالتيمور ليلة الأحد، مما أدى إلى انتزاع مكان ما بعد الموسم للباتريوتس ووجه ضربة مدمرة لآمال فريق رافينز في التصفيات.

وقال مايك فرابيل، مدرب نيو إنجلاند: “سنحاول الفوز بالدرجة. سنركز على ذلك”. “أنا متحمس. كل الفضل للاعبين. عندما نفوز، يكون ذلك بسببهم”.

بعد سبع سنوات من فوز توم برادي وبيل بيليشيك بآخر بطولة سوبر بول معًا في نيو إنجلاند – وبعد أربع سنوات من وصول بيليشيك إلى التصفيات مع ماك جونز في مركز الظهير الوسطي – يعود باتريوتس إلى مرحلة ما بعد الموسم في السنة الثانية لماي خلف المركز. من المؤكد أن ماي لم تؤذي حالة MVP الخاصة به يوم الأحد، حيث رمي أفضل مسافة 380 ياردة واثنين من الهبوط.

بتراجع 24-13 ، اتصلت ماي بتسديدة من 37 ياردة إلى كايل ويليامز ، وتمريرة تحويل من نقطتين إلى راموندر ستيفنسون جعلتها مباراة من ثلاث نقاط مع 9:01 للعب.

بعد أن أجبرت نيو إنجلاند ركلة جزاء، قاد باتريوتس 89 ياردة من أجل الهبوط الفائز. كان اندفاع تمريرات بالتيمور، الذي لم يكن موجودًا في وقت سابق من المباراة، أفضل بكثير في النهاية، لكن ماي أظهر سبب احتلاله هو وفريقه للمركز الأول في شرق آسيا.

تظل نيو إنجلاند متفوقة على بوفالو صاحب المركز الثاني على الرغم من خسارتها أمام بيلز الأسبوع الماضي.

قالت ماي: “لقد كان بمثابة دعوة للاستيقاظ الأسبوع الماضي – لقد أتيحت لنا فرصة الفوز بالمباراة من خلال حملة الفوز بالمباراة، وكان الأمر هذا الأسبوع، يا رجل، دعونا لا نشعر بهذا الشعور لمدة أسبوعين متتاليين”. “لقد كان مثل الفيل الموجود في الغرفة.”

ذهبت ماي إلى 12 من 14 لمسافة 139 ياردة في الربع الأخير، على الرغم من أن الهبوط الفائز جاء في إحدى مسرحيات الجري الإنتاجية القليلة في نيو إنجلاند، وهي اندفاعة بطول 21 ياردة بواسطة ستيفنسون مع بقاء 2:07.

قام فريق Ravens ، الذي خسر لامار جاكسون بسبب إصابة في الظهر في الربع الثاني ، بقلب الكرة في قيادته الأخيرة بعد تعثر زاي فلاورز. بالتيمور (7-8) يتخلف الآن بمباراتين عن بيتسبرغ المتصدر في شمال آسيا مع مباراتين للعب. للفوز بالقسم، سيحتاج فريق رافينز إلى الفوز في جرين باي وبيتسبرغ وخسارة ستيلرز أمام كليفلاند المتواضع في الأسبوع 17.

وقال جون هاربو مدرب رافينز: “خسارة صعبة”. “لم نفعل الأشياء الفائزة التي يتعين علينا القيام بها. لقد ارتكبنا بعض الأخطاء التي كلفتنا.”

فاز ستيلرز على ديترويت في وقت سابق من اليوم. وجاءت النهاية الدراماتيكية لتلك المباراة بعد أن دخل العديد من المشجعين بالفعل إلى الملعب في بالتيمور، وتم عرض ستيلرز لايونز على الشاشة الكبيرة.

وضع فوز بيتسبرغ ضغطًا هائلاً على فريق رافينز، وسارت الأمور من سيء إلى أسوأ عندما تقدمت نيو إنجلاند بنتيجة 10-7 ثم غادر جاكسون في وقت متأخر من الربع الثاني بسبب إصابة أخرى.

ساعد تايلر هنتلي – الذي قاد بالتيمور إلى فوز كبير في الأسبوع الثامن على شيكاغو عندما كان جاكسون يعاني من مشكلة في أوتار الركبة – في مساعدة فريق رافينز على الارتفاع. سجل فلاورز في نهاية 18 ياردة ليمنح فريق رافينز التقدم 17-13 في الربع الثالث. قام بالتيمور بعد ذلك بإخراج ركلة وهمية بالقرب من خط الوسط وتقدم بمقدار 11 في سباق هنري لمسافة 2 ياردة مع بقاء 12:50 في المركز الرابع.

ولكن كانت هذه هي المرة الأخيرة التي لمس فيها هنري الكرة – وهي مجموعة محيرة أخرى من القرارات في انهيار آخر في الربع الرابع من قبل فريق بالتيمور الذي كان لديه الكثير من تلك القرارات في السنوات الأخيرة.

تقدم فريق Ravens بنتيجة 7-0 على مسافة 21 ياردة بواسطة Henry – وهو الهبوط الثالث فقط في الربع الأول في تسع مباريات على أرضه هذا الموسم. بعد أن تم اعتراض ماي، بدأت جريمة بالتيمور تتدحرج قبل أن يتخبط هنري. ربطتها نيو إنجلاند بتمريرة 1 ياردة من ماي إلى هانتر هنري.

كانت النتيجة 10-الكل في الشوط الأول.

خسر باتريوتس مرشح Rookie of the Year Tre’Veyon Henderson عندما غادر الظهير بإصابة في الرأس في الربع الثاني.