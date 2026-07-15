باتي لابيل تثير الانتقادات بسبب أداء النشيد الوطني في لعبة MLB All-Star لعام 2026 في فيلادلفيا

يشيد المشجعون بمغنية R & B الأسطورية باتي لابيل بسبب أدائها للنشيد الوطني لبدء لعبة MLB All-Star لعام 2026 في مسقط رأسها في فيلادلفيا.

حظي الفائز بجائزة جرامي البالغ من العمر 82 عامًا بشرف غناء أغنية Star-Spangled Banner في حفل منتصف الصيف الكلاسيكي الـ 96 أمام حشد كبير في سيتيزنز بانك بارك مساء الثلاثاء – على بعد خمسة أميال فقط من قاعة الاستقلال وبعد أكثر من أسبوع بقليل من عيد ميلاد الأمة الـ 250.

يبدو أن لابيل ألقت بضع كلمات على طول الطريق وأخرجت النشيد لفترة أطول من معظم الأشخاص أثناء الأداء، لكنها شقت طريقها عبر لوحة المنزل بغنائها قبل أول رمية في المباراة.

بعد الأداء، تعرض أداء مغنية “Lady Marmalade” لانتقادات واسعة عبر الإنترنت، حيث وصفه البعض بأنه “غير محترم” وانتقد آخرون “عرابة السول” لإضفاء لمسة خاصة على الأغنية الأكثر شعبية في أمريكا.

“لقد كان الأمر فظيعًا. عدم احترام تام لنشيدنا الوطني”، نشر أحد المعجبين المتحمسين على موقع X، إلى جانب مقطع فيديو للأداء.

“باتي لابيل هي واحدة من أعظم المطربين لدينا، ولكن لماذا يعتقد الناس أن عليهم إضافة لمسة خاصة بهم إلى النشيد الوطني يحير ذهني. كتب ناقد آخر: “اتركه وشأنه. لم يكن من المفترض أن يتم غنائه مع الركض أو “جعله خاصًا بك”.”

“كان ذلك فظيعًا، ألا يمكن إعادة المغني من الأمس؟؟ يا له من إحراج للقوات التي تقاتل من أجل البلاد،” نشر معجب آخر غير متأثر.

في حين كان الكثيرون منزعجين من مواطن فيلادلفيا – الذي كان أحد أشهر الفنانين في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي – جاء بعض المعجبين للدفاع عن لابيل، مما أدى إلى تأخير المغني الشهير في الأداء.

كتب أحد المستخدمين على X: “لقد كانت لديها مسيرة مهنية طويلة جدًا، لذا لن أكرهها، لكن هذا لم يكن نشيدًا رائعًا”.

وكتب آخر: “باتي تبلغ من العمر 82 عامًا وهي أسطورة. كم عدد الأشخاص في هذا التطبيق الذين يمكنهم فعل ما فعلته للتو ولا يبدو مثل الحوت المحتضر؟ لقد قامت بعمل رائع”.

وعلى الرغم من الانتقادات التي واجهتها عبر الإنترنت، انفجرت الألعاب النارية باللونين الأحمر والأبيض في السماء حول الملعب في نهاية النشيد الوطني، حيث انفجر الآلاف من المشجعين بالتصفيق مع اختتام العرض بجسر عسكري.

في حين أن أداء لابيل لم يرق إلى مستوى الجماهير، بدا أن جينيفر هدسون – التي غنت أغنية “God Bless America” ​​قبل النشيد الوطني مباشرة – قد أخرجتها من الحديقة، حيث غمر الأمريكيون وسائل التواصل الاجتماعي للإعجاب بأداء المغنية الحائزة على جائزة EGOT لواحدة من أكثر الأغاني الوطنية العزيزة في البلاد.

“صوت جينيفر يضرب مثل زيادة القوة الوطنية” ، نشر أحد المستخدمين على X.

وكتب آخر: “جينيفر هدسون لا تفوت أي عرض حي أبدًا. يمكنك دائمًا الاعتماد عليها لجعل اللحظة الكبيرة تبدو أكبر”.

وبغض النظر عن جدل النشيد الوطني، لم تكن الوطنية قليلة طوال بقية الليل.

أشاد الدوري بمشهد الألعاب النارية الشهير في الرابع من يوليو من الفيلم الكلاسيكي “The Sandlot” عام 1993 خلال فترة توقف في الشوط الخامس.

تردد صدى أغنية “أمريكا الجميلة” الشهيرة لراي تشارلز عبر الملعب بينما كان الأطفال يرتدون قمصان فيليز يطلون نظرة خاطفة من خلال بوابة على طول خط الملعب الأيمن، وفتحوها وأشاروا إلى أطفال آخرين يركبون الدراجات للانضمام إليهم.

اشتعلت النيران في المجد القديم عبر كل شاشة في الملعب بينما كان الأطفال يسيرون بفخر إلى وسط الملعب وأسقطوا دراجاتهم.

اصطف اللاعبون من كلا الفريقين مخابئهم بما بدا أنه ألعاب نارية، بينما نزل لاعبون مختارون – بما في ذلك لاعب فيليز براندون مارش – إلى الملعب جنبًا إلى جنب مع المشجعين.

قام بعض الأطفال بتبادل بطاقات البيسبول مع اللاعبين، بينما لعب فريدي فريمان، أول لاعب أساسي في دودجرز، لعبة الالتقاط مع أحد المعجبين الصغار.

بعد تكريم أحد أفلام البيسبول المفضلة في أمريكا، استؤنفت اللعبة، وفاز الدوري الأمريكي في النهاية بنتيجة 4-0.