بات رايلي يصدر إعلانًا تجاريًا لجيمي بتلر بعد “إلهاء” هيت

سيتعين على تفكك جيمي بتلر وهيت المحتمل الانتظار.

وسط شائعات عن إمكانية تداول النجم المخضرم، قال رئيس هيت بات رايلي يوم الخميس إن الفريق لن يقوم بتداول بتلر.

وقال رايلي في بيان صادر عن الامتياز: “عادة لا نعلق على الشائعات، لكن كل هذه التكهنات أصبحت مصدر إلهاء للفريق وغير عادلة للاعبين والمدربين”. “لذلك، سنوضح الأمر – نحن لا نتاجر بجيمي بتلر.”

انتشرت شائعات مؤخرًا حول رحيل باتلر وسط تقرير ESPN عن رغبته في مغادرة المنظمة خلال موسمه السادس مع الفريق.

ومن المفارقات أن ميامي هيرالد ذكرت أحد أسباب رغبة بتلر في الهبوط مع فريق آخر يتمحور حول هيت وعدم إسقاط الشائعات التجارية علنًا.

حسنا، رايلي فعلت ذلك بالضبط يوم الخميس.

فريق The Heat راضٍ بالسماح لباتلر باللعب في بقية الموسم ومن ثم، على ما يبدو، إعادة تقييم الوضع الحالي.

لدى بتلر خيار لعب بقيمة 52.4 مليون دولار لموسم 2025-2026 والذي يقال إنه على وشك رفضه، وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن عدم رغبة هيت في تمديده حتى موسم 2026-27 لعب دورًا في سبب انفتاح النجم الزئبقي على مغادرة الشاطئ الجنوبي.

يقال إن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا يريد الهبوط مع فريق فائز الآن، وفقًا لـ ESPN، مع وجود فريق Warriors و Rockets و Mavericks و Suns في قائمة أمنياته.

ومع ذلك، كانت هناك عقبات مع العديد من تلك الفرق.

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن النيتس هو الفريق الوحيد الذي كان بإمكانه توقيع بتلر على عقد بحد أقصى هذا الصيف المقبل بسبب المساحة المتاحة، لكن النيتس ليس منافسًا بعد.

ذكرت صحيفة ميامي هيرالد ليلة الأربعاء أن “ذا هيت لا تشعر بالقلق على الإطلاق بشأن احتمال خسارته مقابل لا شيء في الوكالة الحرة”.

سيتطلع The Heat الآن إلى البناء حول بتلر ومحاولة إنشاء فريق يمكنه التنافس مع كافالييرز وسيلتيكس ونيكس في المنطقة الشرقية.

ويبلغ متوسط ​​باتلر 18.5 نقطة و5.8 متابعات و4.9 تمريرات حاسمة هذا الموسم، ودخل هيت الخميس برصيد 14-13 ليحتل المركز السادس في المنطقة الشرقية.