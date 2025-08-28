باحثون: نبتة عطرية معروفة قد تنظف الدماغ وتحمي الذاكرة من الزهايمر

الزهايمر ليس مجرد مرض، بل تجربة قاسية تمحو الذكريات وتغيّر ملامح الحياة اليومية. كثيرون شهدوا ذلك عن قرب: أب ينسى أسماء أبنائه، أو جدة لم تعد تتذكر وصفاتها التي لطالما جمعت حولها العائلة. ورغم التقدم الطبي، لا يزال علاج المرض محدودًا، ما يجعل الوقاية أملًا كبيرًا في الأفق.

العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة متعددة: العمر المتقدم، الاستعداد الوراثي، إضافة إلى أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم. حتى نمط الحياة له دوره؛ قلة الحركة الجسدية أو الفكرية تجعل الدماغ أكثر عرضة للضعف.

اكتشاف ياباني يفتح باب الأمل

في هذا السياق، جاء بحث حديث من اليابان ليسلط الضوء على نبات مألوف في مطابخنا: الروزماري (إكليل الجبل). الدراسة، التي نُشرت في مجلة Scientific Reports، ركزت على مادة طبيعية موجودة فيه تُعرف بـ”حمض الروزمارينيك”.

هذه المادة، وفق الباحثين، قادرة على إبطاء نشاط إنزيم يسرّع تحلل الدوبامين، وهو عنصر حيوي لوظائف الدماغ. النتيجة المحتملة؟ حماية الخلايا العصبية من التلف وتأخير ظهور العلامات المرتبطة بالزهايمر.

كيف يساعد الروزماري الدماغ؟

الدوبامين غالبًا ما يُسمى “هرمون السعادة”، لكنه يلعب دورًا أوسع بكثير: يسهّل التواصل بين الخلايا العصبية، ويمنع تراكم بروتينات ضارة تؤدي إلى تلف الدماغ. إذا كان حمض الروزمارينيك قادرًا على دعم هذه الوظيفة، فقد يكون خطوة واعدة نحو الحد من انتشار المرض.

لكن العلماء يحرصون على التذكير بأن الروزماري ليس علاجًا سحريًا. ما زالت هناك حاجة إلى تجارب سريرية أوسع قبل اعتماد نتائجه. المطمئن في الأمر أن هذه النبتة، التي استخدمت منذ قرون في الطبخ والطب التقليدي، أثبتت أنها آمنة نسبيًا على الجسم.

الروزماري… أكثر من مجرد بهار في المطبخ

حتى قبل هذا الاكتشاف، كان الروزماري يحتل مكانة مميزة في الحياة اليومية. في المطبخ، يضيف لمسة عطرية للطعام ويساعد على الهضم. في العلاج بالأعشاب، يُعرف بخصائصه المضادة للالتهابات ودوره في تحسين الدورة الدموية. أما في عالم التجميل، فتستخدم زيوته لتعزيز صحة فروة الرأس وتقوية الشعر.

هذه الاستخدامات المتنوعة تعزز صورته كنبات “شامل الفوائد”. والآن، مع إمكانية أن يكون له دور في حماية الذاكرة من الزهايمر، يزداد الاهتمام به كأحد الحلول الطبيعية التي يجدر التعمق في دراستها.