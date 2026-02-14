بادريس يوقع مع نيك كاستيلانوس بعد خروج فيليز غير الرسمي

نيك كاستيلانوس لديه بالفعل منزل جديد.

وافق كاستيلانوس على صفقة مع بادريس للحصول على الحد الأدنى من اللاعب المخضرم، في انتظار الفحص البدني، حسبما أكد جون هيمان من صحيفة The Post صباح يوم السبت.

أطلق فريق فيليز، الذي كان منزله لمدة أربعة مواسم، سراح كاستيلانوس يوم الخميس مع بقاء عام واحد و20 مليون دولار على عقده، الذي كان في البداية لمدة خمس سنوات و100 مليون دولار.

استفسر يانكيز عن التجارة المحتملة قبل إطلاق سراح كاستيلانوس لكنهم تلقوا آراء متباينة، وفقًا لهيمان.

لم يأت خروجه دون بعض النار.

لم يخجل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا من التعبير عن “ازدرائه” لمدير فيليز روب طومسون ومدرب الضربات كيفن لونج.

بالإضافة إلى ذلك، أخبر زملائه السابقين أنه لا يثق بهما لأنهما لم يلعبا أبدًا في البطولات الكبرى – ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يبث فيها هذا التظلم.

في سبتمبر، أوضح كاستيلانوس أنه يريد فقط أن يسمع من أولئك الذين لديهم خبرة مهنية.

وقال كاستيلانوس خلال برنامج “On Base with Mookie Betts”: “الآراء الوحيدة التي أهتم بها بصدق هي (من) تلك التي حملت العصا”.

“أولئك الذين ارتدوا القفازات وارتدوا المرابط.”

يعد التوتر بين الحزبين أحد أكبر أسباب انتهاء وقت كاستيلانوس مبكرًا في فيلادلفيا.

غالبًا ما كان كاستيلانوس وطومسون يصطدمان بالرؤوس، بما في ذلك عندما أحضر كاستيلانوس بيرة إلى المخبأ بعد إزالته لاستبدال دفاعي، وبحسب ما ورد صرخ في مديره أمام المدربين وزملائه.

في الموسم الماضي، شهد Castellanos عامًا منخفضًا، حيث وصل إلى 0.250 مع 0.694 OPS – وهو انخفاض كبير عن موسم All-Star الأخير له في عام 2023 عندما وصل إلى 0.272 مع 0.788 OPS.

ينضم إلى فريق بادريس الذي خسر أمام الأشبال في جولة البطاقة البرية.

بينما كان يلعب في الملعب الصحيح مع فيليز، فإن الخطة مع بادريس هي التناوب بين الملعب والقاعدة الأولى والضارب المعين، وفقًا لهيمان.

يمتلك فريق بادريس بالفعل لاعبًا أيمنًا يوميًا وهو فرناندو تاتيس جونيور.