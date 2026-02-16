باراك وميشيل أوباما يتصدران لعبة 2026 NBA All-Star المليئة بالمشاهير في Intuit Dome في إنجليوود

كانت كرة السلة النخبة. كان المبنى كهربائيا. ولكن قبل أن يسقط شخص واحد داخل القصر الذي تبلغ تكلفته ملياري دولار والمعروف باسم Intuit Dome، كان أعلى صوت هدير في الليل صادر عن شخصين لم يكونا يرتديان الزي العسكري.

عندما ظهر باراك أوباما وميشيل أوباما على لوحة الفيديو قبل الإعلان عن مباراة كل النجوم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لعام 2026، هلل الجمهور وصفق. ليس التصفيق المهذب. لا تصفيق مجاملة المشاهير. تصفيق حار ذكّر الجميع بأن هذا الدوري كان دائمًا أكبر من كرة السلة.

شعرت عائلة أوباما، التي كانت تجلس بجوار قاعة المشاهير يوليوس إيرفينغ، وكأنها في قلب ليلة مبنية على المشهد. خلال مقابلة مع ريجي ميلر على قناة NBC، خاطب الرئيس السابق الفيل الذي كان يحوم فوق All-Star Weekend في السنوات الأخيرة: الجهد. وقال: “في كل مرة تجد فيها أمريكيين مقابل دوليين، فإنهم يريدون تحقيق ذلك”. ولمرة واحدة، كان على حق. وكان الفخر بين الفرق الثلاثة واضحا.

جلس الأمير هاري وميغان ماركل على بعد بضعة صفوف، حيث التقت العائلة المالكة البريطانية بملوك الخشب الصلب.

كانت أساطير الدوري الاميركي للمحترفين في كل مكان. ماجيك جونسون. ألين ايفرسون. أوسكار روبرتسون. باو جاسول. دواين وايد. فينس كارتر. تريسي ماكجرادي. كارميلو أنتوني. يتصادم الماضي والحاضر تحت سقف واحد حيث يستمتع النجوم الحاليون مثل ستيفن كاري، وجيانيس أنتيتوكونمبو، وشاي جيلجوس ألكسندر، وداميان ليلارد باللحظة.

حتى عالم الترفيه بدا جاهزًا للملعب: جنيفر هدسون، لوداكريس، غلوريلا، تيلا، براندي، بوستا رايمز، أنتوني أندرسون، شابوزي، تشارلي بوث، جايل كينج، كيلي رولاند، كيجان مايكل كي، تيانا تايلور، جون تيش، 2 تشينز، ستيرلنج ك. براون، كوين لطيفة، سيمو ليو، سبايك لي، وفين ديزل حولوا الخط الجانبي إلى لوحة مزاجية حية للثقافة الشعبية الأمريكية.

كان المدرب الرئيسي لفريق لوس أنجلوس رامز شون ماكفاي هناك مع زوجته وكذلك نجوم اتحاد كرة القدم الأميركي الآخرين مثل ديترويت لايونز WR آمون را سانت براون وLA Chargers WR كينان ألين.

هذا هو ما يتعلق بلعبة كل النجوم في الدوري الاميركي للمحترفين. إنه ليس مجرد معرض لكرة السلة. إنه إحصاء النفوذ. الموسيقى والسياسة والأزياء والأفلام والرياضة – كلها تدور حول كرة جلدية ومسرح من الخشب الصلب في إنجليوود.

ساهم إدوارد لويس، كبير المراسلين الرياضيين في كاليفورنيا بوست، في كتابة هذه القصة.