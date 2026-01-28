باري مانيلو غنى أغنية جرامي لعام 1976 (وكان غلافًا)

بعد أن احتفل بعيد ميلاده الثاني والثمانين في عام 2025، لا يزال الفنان المخضرم باري مانيلو يحظى بشعبية كبيرة لدى المعجبين. ما يجعل هذا الإنجاز مثيرًا للإعجاب هو أن نجاح مانيلو بلغ ذروته في السبعينيات، مع سلسلة مذهلة من الأغاني الناجحة التي انطلقت من أجهزة الراديو خلال الجزء الأخير من العقد. من بين أغانيه العديدة، ظهرت أغنية واحدة على مر السنين كأغنيته المميزة: “أنا أكتب الأغاني،” والتي فازت بجائزة أغنية العام في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 1976 (الذي أقيم في أوائل عام 1977)، حيث أداها مانيلو على الهواء مباشرة. ومع ذلك، فإن أولئك الذين شاهدوه وهو يغني ما أصبح نجاحًا إذاعيًا في كل مكان على الأرجح لم يكن لديهم أي فكرة أن الرجل الذي أعلن أنه يكتب الأغاني كان يؤدي في الواقع غلافًا.
تم إصدار أغنية “I Write the Songs” في أواخر عام 1975 وسرعان ما صعدت إلى المخططات، حيث وصلت إلى المرتبة الأولى في قائمة Billboard’s Hot 100، حيث أمضت الأغنية 20 أسبوعًا مثيرًا للإعجاب. ظل المسار مفضلاً ومرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمانيلو. هذا ليس مفاجئًا، نظرًا للعدد الهائل من الأغاني التي كتبها، وقائمة طويلة لا تتضمن فقط أفضل أغانيه، ولكن أيضًا الأناشيد التي كتبها للإعلانات التلفزيونية، بما في ذلك “Stuck on Band-Aid”، و”You Deserve a Break Today” لمكدونالدز، و”Like a Good Neighbor” من State Farm، وهي أغنية كتبها عام 1971 ولا يزال الجميع يغنونها حتى اليوم. لكن أغنية “أنا أكتب الأغاني”، على الرغم من كل ما حققه مانيلو من خلال أدائها، كتبها في الواقع أحد خريجي Beach Boy.
أصبحت “أكتب الأغاني” هي الأغنية المميزة لباري مانيلو
بالإضافة إلى كونه محبوبًا كمؤدي، يشتهر باري مانيلو بالعديد من الأغاني الناجحة التي كتبها؛ على مدار حياته المهنية التي امتدت لعدة عقود، كتب أكثر من 400 أغنية. وتشمل هذه الأغاني “Weekend in New England”، و”Could It Be Magic”، و”Copacabana (At the Copa)،” وهي أغنية كانت لديه شكوك جدية بشأنها قبل أن تصبح ضربة قوية. ليس من المستغرب بالنسبة لكاتب أغاني غزير الإنتاج أن تبدو كلمات “أنا أكتب الأغاني” مناسبة له بشكل فريد. “أنا أكتب الأغاني التي تجعل العالم كله يغني”، يغني مانيلو بشكل مشهور في الجوقة. “أنا أكتب أغاني الحب والأشياء الخاصة / أكتب الأغاني التي تجعل الفتيات الصغيرات يبكون / أكتب الأغاني، أكتب الأغاني.”
ومع ذلك، كتب “أنا أكتب الأغاني” بروس جونستون من The Beach Boys. وقال مانيلو في مقابلة مع برنامج “الهواء النقي” على قناة NPR: “لكن هذا صحيح. لم أكتب أنا أكتب الأغاني”. في الواقع، يعترف مانيلو بأنه أصبح يدرك مدى إرباك ذلك بالنسبة للكثيرين. وأوضح: “معظم الناس اعتقدوا في الواقع أنني كنت أغني عن نفسي”.
كتب باري مانيلو الأغاني، ولكن ليس هذه الأغنية
فكيف أصبحت أغنية Beach Boy في نهاية المطاف أغنية كلاسيكية لباري مانيلو؟ على الرغم من مواهب مانيلو ككاتب أغاني، دفعه كلايف ديفيس، رئيس شركة Arista Records، الذي وقع مانيلو على الملصق، إلى تسجيل الأغاني التي كتبها آخرون والتي شعر أنها ستكمل أسلوبه كمغني. عندما انتهى العرض التجريبي لبروس جونستون في يد ديفيس، شعر على الفور أنه يمكن أن يأخذ مانيلو إلى قمة المخططات.
لكن مانيلو قاوم. أخيرًا، توصل هو وديفيز إلى حل وسط، حيث اتفقا على أن يقوم مانيلو بتسجيل أغنيتين في كل ألبوم من ألبوماته بواسطة ملحنين آخرين. يتذكر مانيلو عندما قابلته صحيفة نيويورك تايمز: “وكانت هاتان الأغنيتان من الأغاني الناجحة”. “لقد دفع كلايف مسيرتي المهنية إلى قائمة أفضل 40 راديوًا، وكل شيء سار على نحو خاطئ.”
ربما لم يكتب مانيلو “أنا أكتب الأغاني”، ولكن ليس هناك شك في أنه مرتبط بها بشكل فطري. وقال مانيلو لبرنامج “الهواء النقي”: “(جونستون) كان يقول إن روح الموسيقى هي في الحقيقة خالقة كل شيء، كما تعلمون، في جميع أعمال الملحنين. وأعتقد ذلك أيضًا”. وعلى الرغم من أنه ربما كانت لديه بعض الشكوك في البداية، إلا أن مانيلو لا يشعر بأي ندم لأن ما يعتبر الآن أغنيته المميزة كتبها أحد فتيان الشاطئ. قال: “أوه، لا، لا، لا”. “أعتقد – على مر السنين، أعتقد أن الناس يحصلون حقًا على متعة كبيرة من ذلك.”