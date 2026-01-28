باري مانيلو غنى أغنية جرامي لعام 1976 (وكان غلافًا)

بعد أن احتفل بعيد ميلاده الثاني والثمانين في عام 2025، لا يزال الفنان المخضرم باري مانيلو يحظى بشعبية كبيرة لدى المعجبين. ما يجعل هذا الإنجاز مثيرًا للإعجاب هو أن نجاح مانيلو بلغ ذروته في السبعينيات، مع سلسلة مذهلة من الأغاني الناجحة التي انطلقت من أجهزة الراديو خلال الجزء الأخير من العقد. من بين أغانيه العديدة، ظهرت أغنية واحدة على مر السنين كأغنيته المميزة: “أنا أكتب الأغاني،” والتي فازت بجائزة أغنية العام في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 1976 (الذي أقيم في أوائل عام 1977)، حيث أداها مانيلو على الهواء مباشرة. ومع ذلك، فإن أولئك الذين شاهدوه وهو يغني ما أصبح نجاحًا إذاعيًا في كل مكان على الأرجح لم يكن لديهم أي فكرة أن الرجل الذي أعلن أنه يكتب الأغاني كان يؤدي في الواقع غلافًا.

تم إصدار أغنية “I Write the Songs” في أواخر عام 1975 وسرعان ما صعدت إلى المخططات، حيث وصلت إلى المرتبة الأولى في قائمة Billboard’s Hot 100، حيث أمضت الأغنية 20 أسبوعًا مثيرًا للإعجاب. ظل المسار مفضلاً ومرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمانيلو. هذا ليس مفاجئًا، نظرًا للعدد الهائل من الأغاني التي كتبها، وقائمة طويلة لا تتضمن فقط أفضل أغانيه، ولكن أيضًا الأناشيد التي كتبها للإعلانات التلفزيونية، بما في ذلك “Stuck on Band-Aid”، و”You Deserve a Break Today” لمكدونالدز، و”Like a Good Neighbor” من State Farm، وهي أغنية كتبها عام 1971 ولا يزال الجميع يغنونها حتى اليوم. لكن أغنية “أنا أكتب الأغاني”، على الرغم من كل ما حققه مانيلو من خلال أدائها، كتبها في الواقع أحد خريجي Beach Boy.