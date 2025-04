باكز ضد بيسرز لعبة 5 اختيارات ، الدعائم اللاعب

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



سيتعين على Giannis antetokounmpo حمل حمولة أكبر على Milwaukee Bucks.

الآن ، بدون حارس النجم داميان ليلارد ، الذي مزق أخيله في اللعبة 4 وسوف يفوت بقية التصفيات وما بعدها ، توقع أن يضطر النزوة اليونانية إلى تحمل عبء أكبر يوم الثلاثاء.

يبلغ متوسط ​​NBA MVP السابق 33.8 نقطة لكل لعبة في إطلاق النار 62.2 في المئة سخيف بينما يبلغ متوسط ​​14.3 لوحات لعبة.

لا ينبغي أن تكون هيمنته الهجومية على ولاية إنديانا ليست مفاجأة بالنظر إلى تاريخه الأخير ضد الامتياز.

استخدم BETMGM Bonus Code Postbet لاستعادة رهانك الأول في رهانات المكافآت إذا لم يفز رهانك الأول ، ما يصل إلى 1500 دولار.

باكز مقابل لعبة بيسرز 5 معاينة المراهنة

في 12 مباراة ضد Pacers بشكل عام خلال الموسمين الماضيين ، يبلغ متوسط ​​antetokounmpo 36.5 نقطة على 66.8 في المئة من إطلاق النار.

يتضمن هذا الامتداد لعبة 54 نقطة سخيفة في نوفمبر 2023 ومباراة 64 نقطة بعد شهر.

باكز ضد بيسرز التنبؤ

قام فريق Pacers بعمل أفضل في الاحتفاظ بـ Antetokounmpo قيد الاختيار في اللعبة 4 ، مع 45 في المائة فقط من إطلاق النار من الملعب على 20 طلقة.

من الصعب أن تتوقع أن يتم وضع Antetokounmpo على هذا النحو للمضي قدمًا.

في حين أن Pacers لها اليد العليا في السلسلة بفضل دوران باكز المذهل ، لا يبدو أن إنديانا لديها البضائع لإبطاء antetokounmpo.

كان لدى Antetokounmpo ما لا يقل عن 12 كرة مرتدة في كل لعبة ، وأتوقع منه أن يخرج مثل رجل يمتلكه يوم الثلاثاء مع زميله في الجري ، ليلارد ، إلى أجل غير مسمى.

المراهنة على الدوري الاميركي للمحترفين؟

أراهن على الرهيب اليوناني ليقضي طريقه مع بيسرز مرة أخرى.

المسرحية: جيانيس antetokounmpo لتسجيل 35 نقطة أو أكثر (+120 ، Betmgm Sportsbook)

21+. مشكلة المقامرة؟ اتصل 1-800 Gambler. AZ ، CO ، DC ، IA ، IL ، IN ، LA ، KS ، KY ، MA ، MD ، MI ، NC ، NJ ، OH ، PA ، TN ، VA ، WV ، WY. اتصل بالرقم 877-8-هوبني أو نص Hopeny (467369) (NY). اتصل بالرقم 1-800-327-5050 (MA). يرجى المقامرة بمسؤولية. اتصل بالرقم 1-800-Next-Step (AZ) ، 1-800-522-4700 (KS ، NV) ، 1-800-BETS-OFF (IA). يجب على المشارك إكمال الرهان. رهانات المكافأة تنتهي في 7 أيام. العروض الترويجية الأمريكية غير متوفرة في MS أو NY أو ON أو PR. تفضل بزيارة betmgm.com للشروط والأحكام.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

ديلان سفوبودا كاتب ومحلل متعدد الاستخدامات في العديد من الرياضات. إنه على دراية خاصة بالثلاثة الكبار – MLB و NFL و NBA.