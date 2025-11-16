بالضبط ما يجب القيام به عندما يكون هناك عش الطيور في المرآب الخاص بك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

في حين أنك ربما تتصور أن الطيور تبني أعشاشها في الأشجار، إلا أن الواقع قد يكون مختلفًا تمامًا. تتمتع العديد من أنواع الطيور بسمعة طيبة في بناء أعشاشها في أي مكان تعتبره آمنًا، بما في ذلك داخل المباني أو داخلها. ولسوء الحظ، يمكن أن يسبب هذا اشتباكات بين البشر وزوار الطيور، خاصة في المناطق الحضرية والضواحي حيث قد يكون من الصعب على الطيور العثور على مواقع التعشيش الطبيعية. ليس من غير المألوف رؤية الطيور تعشش على عريشة الفناء أو في طنف الشرفة. إنهم في الخارج، ويمكن عمومًا ترك الوالدين ذوي الريش بمفردهم. يعد العثور على عش داخل المرآب الخاص بك اقتراحًا أكثر صعوبة. تحتاج إلى معرفة ما إذا كان جديدًا تمامًا، أو يحتوي بالفعل على بيض أو فراخ، أو تم التخلي عنه، وربما تحديد الأنواع التي قامت ببنائه. ستحدد الإجابات ما إذا كان بإمكانك إزالة العش أم لا، أو حتى ما إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بالسلطات.

معظم أنواع الطيور في الولايات المتحدة محمية. هذا يعني أنه نادرًا ما يكون قانونيًا إزالة عش الطيور البرية دون تصريح، بغض النظر عن المكان الذي تختاره الطيور لبناء عشها. يبلغ متوسط ​​الجدول الزمني لتعشيش الطيور المغردة حوالي أربعة أسابيع – من وضع البيض إلى وقت مغادرة الكتاكيت. يجب عليك ترك الأعشاش النشطة بمفردها تمامًا حتى تكتمل هذه العملية. يجب عليك أيضًا الامتناع عن القيام بأي أنشطة غير ضرورية حول العش قد تزعج الطيور وصغارها. قد يكون من الصعب القيام بذلك إذا كان العش موجودًا في المرآب الخاص بك، حيث تقوم بتخزين كل شيء بدءًا من المعدات الرياضية وحتى سيارتك للاستخدام اليومي. هناك بعض الأمل. إذا كان العش الموجود في المرآب الخاص بك غير مكتمل ولم تنتقل إليه عائلة الطيور بعد، فقد لا يزال بإمكانك إزالته.