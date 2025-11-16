بالضبط ما يجب القيام به عندما يكون هناك عش الطيور في المرآب الخاص بك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
في حين أنك ربما تتصور أن الطيور تبني أعشاشها في الأشجار، إلا أن الواقع قد يكون مختلفًا تمامًا. تتمتع العديد من أنواع الطيور بسمعة طيبة في بناء أعشاشها في أي مكان تعتبره آمنًا، بما في ذلك داخل المباني أو داخلها. ولسوء الحظ، يمكن أن يسبب هذا اشتباكات بين البشر وزوار الطيور، خاصة في المناطق الحضرية والضواحي حيث قد يكون من الصعب على الطيور العثور على مواقع التعشيش الطبيعية. ليس من غير المألوف رؤية الطيور تعشش على عريشة الفناء أو في طنف الشرفة. إنهم في الخارج، ويمكن عمومًا ترك الوالدين ذوي الريش بمفردهم. يعد العثور على عش داخل المرآب الخاص بك اقتراحًا أكثر صعوبة. تحتاج إلى معرفة ما إذا كان جديدًا تمامًا، أو يحتوي بالفعل على بيض أو فراخ، أو تم التخلي عنه، وربما تحديد الأنواع التي قامت ببنائه. ستحدد الإجابات ما إذا كان بإمكانك إزالة العش أم لا، أو حتى ما إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بالسلطات.
معظم أنواع الطيور في الولايات المتحدة محمية. هذا يعني أنه نادرًا ما يكون قانونيًا إزالة عش الطيور البرية دون تصريح، بغض النظر عن المكان الذي تختاره الطيور لبناء عشها. يبلغ متوسط الجدول الزمني لتعشيش الطيور المغردة حوالي أربعة أسابيع – من وضع البيض إلى وقت مغادرة الكتاكيت. يجب عليك ترك الأعشاش النشطة بمفردها تمامًا حتى تكتمل هذه العملية. يجب عليك أيضًا الامتناع عن القيام بأي أنشطة غير ضرورية حول العش قد تزعج الطيور وصغارها. قد يكون من الصعب القيام بذلك إذا كان العش موجودًا في المرآب الخاص بك، حيث تقوم بتخزين كل شيء بدءًا من المعدات الرياضية وحتى سيارتك للاستخدام اليومي. هناك بعض الأمل. إذا كان العش الموجود في المرآب الخاص بك غير مكتمل ولم تنتقل إليه عائلة الطيور بعد، فقد لا يزال بإمكانك إزالته.
يمكنك إزالة مواد العش من المرآب، ولكن ليس الأعشاش النشطة
إن الاضطرار إلى التعامل مع عش الطيور في المرآب الخاص بك أمر لم يسمع به من قبل; يمثل وجودها تحديات فريدة إذا كان الهيكل مغلقًا. تريد إبقاء باب المرآب الخاص بك مغلقًا للأمان ومقاومة الطقس، لكنك لا ترغب في حبس أي طيور بالداخل. المرة الوحيدة التي يُسمح فيها بإزالة عش الطيور هي إذا لم تتمكن من رؤية أي بيض أو فراخ أو طيور بالغة عليه. إذا قررت أن العش قد تم بناؤه للتو أو أنه قديم ولم يعد قيد الاستخدام، فقد تتمكن من نقل المواد بعناية إلى مكان آمن خارج المرآب. من الناحية المثالية، يجب أن يكون المكان على بعد بضعة أقدام من المرآب الخاص بك بالقرب من المدخل. وبهذه الطريقة، يمكن لأي طيور عائدة العثور على المواد واختيار الاستمرار في استخدامها، أو نقلها إلى مكان آخر، أو التخلي عنها.
من ناحية أخرى، إذا كان العش نشطًا، وبه بيض أو طيور، فلا يمكنك نقله بشكل قانوني، بغض النظر عن مدى عدم ملاءمة المكان الذي اختارته الطيور. إن نقل العش النشط لا يعد مخالفًا للقانون فحسب، بل إنه يضر أيضًا بالطيور. الآباء الخائفون من العش قد لا يعودون. في هذه المرحلة، عليك الانتظار حتى تنتهي دورة التعشيش والنمو. قد يكون من الممكن الحصول على تصريح إزالة من خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية. ومع ذلك، نادرًا ما يتم إصدارها – فقط عندما تشكل الأعشاش خطرًا على سلامة الممتلكات أو الأشخاص. أيضًا، بحلول الوقت الذي تقدم فيه تصريحًا، من المحتمل أن تكون الطيور قد غادرت العش. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان العش غير نشط أو قيد الاستخدام، فاتصل بخبير إعادة تأهيل الحياة البرية المحلي لطلب النصيحة.
كيفية منع الطيور من التعشيش في المرآب الخاص بك
عادة، يمكن أن تستغرق عملية بناء العش ووضع البيض عدة أيام، لذلك يكون لديك فرصة قصيرة لإيقاف العملية ونقل المواد. إذا كنت تبقي باب المرآب الخاص بك مفتوحًا بانتظام خلال النهار، فافحص الداخل كل يوم – أو حتى عدة مرات في اليوم – بحثًا عن نشاط الطيور. تحقق من العوارض الخشبية والزوايا والجزء الخلفي من الرفوف وأعلىها؛ استخدم شعلة مشرقة إذا لزم الأمر. هذا مهم بشكل خاص في فصل الربيع، عندما تقوم معظم أنواع الطيور ببناء أعشاشها. يجب عليك أيضًا فحص الجزء الداخلي من المرآب الخاص بك بدقة بعد ترك الباب مفتوحًا لأي فترة من الوقت، سواء عن قصد أو عن طريق الصدفة.
لمنع الطيور من التعشيش في المرآب الخاص بك في المقام الأول، افتح باب المرآب الخاص بك فقط عند الضرورة القصوى. لا تتركه مفتوحًا لفترات طويلة أيضًا، خاصة إذا كنت تتعامل مع الطيور المستمرة أو العائدة. هناك طرق لمنع الطيور من التعشيش في مكان لا تريده. يمكنك تثبيت شبكة سلكية وحواجز على العوارض الخشبية والزوايا، ووضع مسامير الطيور على الحواف، وملء أي ثقوب وشقوق قد تستخدمها الطيور للدخول إلى المرآب الخاص بك، أو تركيب الأفخاخ الخداعية التي تشبه الطيور المفترسة، مثل شرك البومة البلاستيكي ذو الرأس الدوار من HiAnifri.