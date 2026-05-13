بالنسبة إلى يوشينوبو ياماموتو، لاعب فريق دودجرز، فإن الأرقام القبيحة مضللة

خلال مشاركاته الأربع الأخيرة، سجل معدل تشغيل مكتسب 5.18.

في آخر مباراة خاضها، تخلى عن ثلاث جولات على أرضه لأول مرة في بطولة كبرى أو في اليابان.

وفي هذه الحالة فقط، تكون الأرقام مضللة.

يوشينوبو ياماموتو جاهز.

إنه مستعد لبدء تقديم أنواع العروض التي كانت متوقعة منه بعد أدائه التاريخي في التصفيات العام الماضي.

إنه مستعد لبدء الترويج مثل المنافس الذي كان متوقعًا لجائزة Cy Young.

قال ياماموتو باليابانية: “لقد وصلنا تقريبًا”.

كان خطه في خسارته أمام فريق سان فرانسيسكو جاينتس بشعًا بشكل خاص: أعلى مستوى في الموسم بخمسة أشواط في 6 جولات.

انخفض سجله إلى 3-3. تضخم عصره إلى 3.60.

النتائج لم تعكس جودة عروضه.

ألقى ياماموتو أسرع رميتين له هذا الموسم في الهزيمة 6-2، بضع كرات سريعة تم تسجيلها بسرعة 98.0 ميل في الساعة. كان متوسط ​​سرعة الكرة السريعة التي تبلغ 96.7 ميلاً في الساعة هو أفضل ما لديه هذا الموسم، أي أسرع بمقدار 2 ميل في الساعة مما كان يرميه ثلاث مرات فقط في وقت سابق.

قال ياماموتو: “كانت عروضي أفضل بكثير”.

وكان مسرورًا بملمسه لمقسمه الذي يصدر سبع نفحات. لقد دخل اللعبة بالشوط الأول 7.71 عصرًا، لكنه عالج هذه المشكلة بتقاعد الضربات الثمانية الأولى التي واجهها.

قال المدير الفني ديف روبرتس: “اعتقدت أنه خرج وسدد بشكل جيد خارج البوابة”.

ولهذا السبب، قال إنه لا توجد أوجه تشابه بين تراجعه الحالي الذي دام أربع بداياته وتراجعه في منتصف الموسم العام الماضي.

في الموسم الماضي، بدءًا من 1 يونيو، تحمل فترة سبع بدايات كان عمره فيها 2-4 مع 4.39 عصرًا.

قال ياماموتو: “أعتقد أن شعوري أفضل بكثير مما كان عليه في ذلك الوقت”.

قال عن خسارته أمام العمالقة: “لا أستطيع أن أقول الكثير عن عرضي اليوم لأنني خسرت، لكنني أعتقد حقًا أنه كان خطًا رفيعًا (بين النصر والهزيمة).”

كان الخبر السار هو أن ياماموتو حدد العمالقة بأربع ضربات فقط خلال الأدوار الستة الأولى. الأخبار السيئة: ثلاثة من الضربات كانت من زملاء المنزل.

تم ضرب اثنتين من الكرات الطويلة بواسطة الضارب رقم 9 في الفريق الأقل تسجيلًا في البطولات الكبرى، الماسك إريك هاس. تم إطلاق الآخر بواسطة الضارب رقم 8 للعمالقة ، هاريسون بدر.

وقال ياماموتو: “أعتقد أنه لو كنت أكثر وعياً، لكانت النتائج مختلفة”. “هذا جزء أساسي من الترويج وأعتقد أنه إذا تمكنت من الاهتمام بذلك، فسيكون ذلك عاملاً في تحسين مستواي.”

كان أصحاب الأرض بمثابة تذكير مهم لياماموتو بأنه لا يلعب في الدوري الياباني المحروم من القوة.

أو، كما قال روبرتس، “الضاربون في الدوري الرئيسي هم الضاربون في الدوري الرئيسي”.

جاء هوميروس Hase الأول، الذي أصيب في الشوط الثالث، على قاطع كان فوق منتصف اللوحة.

أعرب ياماموتو عن أسفه لأصحاب الأرض المتتاليين الذين خدمهم لبدر وهاسي في الشوط الخامس، خاصة وأن دودجرز كانوا يتقدمون إلى تلك النقطة بسبب انفجار في الشوط الثالث بتراجع شوهي أوهتاني.

دخل ياماموتو في الشوط السابع، فقط ليتخلى عن تقدم مزدوج أمام هيليوت راموس، والذي أعقبه أغنية واحدة لويلي آدامز التي دفعت راموس إلى القاعدة الثالثة. أقنعت التشكيلة القوية التي قام بها اللاعب الصاعد برايس إلدريدج روبرتس بأن ياماموتو كان يضعف ودفع المدير الفني إلى وضع المباراة في أيدي بليك ترينين.

سمح Treinen لكل من المتسابقين الموروثين بالتسجيل في ما انتهى به الأمر إلى جولة من ثلاث أشواط للعمالقة، الذين وسعوا تقدمهم من 3-2 إلى 6-2.

خسر فريق دودجرز للمرة الرابعة عشرة في 23 مباراة، لكن ياماموتو بدا متأكدًا من أنه سيحقق نتائج أفضل قريبًا.

قال ياماموتو: “أعرف بالضبط الخطأ الذي ارتكبته”.

عندما يعرف ذلك، فإنه عادة ما يكتشف كيفية التكيف. لقد فعل في اليابان. لقد فعل ذلك في أول عامين له مع فريق Dodgers.

ستكون بدايته التالية مهمة: يوم الاثنين في المباراة الافتتاحية لسلسلة من ثلاث مباريات ضد الفريق الذي يقود فريق دودجرز بنصف مباراة في الدوري الوطني الغربي، سان سان دييغو بادريس.

يجب أن يكون ياماموتو جاهزًا.