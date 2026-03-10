بايج شيفر المساعدة التنفيذية السابقة لمدربة ميشيغان السابقة شيرون مور تخرج عن صمتها، وتدعي أنها تواجه “سنوات من التلاعب”

كسرت شيرون مور، العشيقة المزعومة لمدرب كرة القدم بجامعة ميشيغان، صمتها، مدعية أنها واجهت “سنوات من التلاعب والمضايقة والاستغلال” من قبل المدرب المتزوج – وأن المدرسة فشلت في حمايتها.

أفادت صحيفة ديترويت نيوز أن بايج شيفر أصدرت بيانًا من خلال محاميها لدى مجموعة Action Injury Law Group ومقرها شيكاغو يوم الاثنين بعد إسقاط تهم اقتحام المنزل والمطاردة والاقتحام والدخول ضد مور يوم الجمعة.

وقالت المساعدة التنفيذية السابقة البالغة من العمر 32 عاماً للأب المتزوج لثلاثة أطفال إن ديناميكية السلطة بين مور – “المدرب الرئيسي القوي” – و”الموظف المرؤوس” خلقت بيئة “شعرت فيها بالضغط والترهيب وغير قادرة على الهروب من السلوك الذي لا ينبغي أن يحدث أبداً في أي مكان عمل – ناهيك عن جامعة عامة”.

ولم يقدم بيانها مزيدًا من التفاصيل حول السلوك.

وأشار محاموها أيضًا إلى بيان صدر في ديسمبر/كانون الأول من المدير الرياضي ورد مانويل وصف فيه العلاقة بأنها “انتهاك واضح لسياسة الجامعة” وأشار إلى أن المدرسة تحافظ على “عدم التسامح مطلقًا مع مثل هذا السلوك”، مما يشير إلى أن شيفر قد لا يكون الوحيد الذي تعرض “لسلوك غير لائق أو قسري أو مفترس” من مور.

وحث البيان جامعة ميشيغان على التحقيق.

وقال البيان: “إن المؤسسات المكلفة بتعليم وسلامة الطلاب والموظفين لديها واجب أساسي لضمان عدم استخدام السلطة أبدًا لاستغلال الآخرين أو إسكاتهم”.

“يجب إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا السلوك – وأي إخفاقات مؤسسية ذات صلة -. لقد تقدمت عميلتنا بتكلفة شخصية هائلة لأنها تعتقد أن الصمت يسمح باستمرار إساءة استخدام السلطة “.

وقال محامي شيفر، أندرو إم ستروث، للمنفذ إن مور “استغل موظفة أصغر سناً”.

قال ستروث: “تعد جامعة ميشيغان إحدى المؤسسات البارزة في العالم، ولكن هناك ثقافة في القسم الرياضي أضرت بالسيدة شيفر وآخرين”، مضيفًا أن طرد مور بسبب العلاقة أظهر أنه لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك أبدًا.

“لقد علمت القيادة وفشلت في التحرك لحمايتها. هذا لم يحدث بين عشية وضحاها، بل حدث منذ فترة طويلة من الزمن.”

ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول تفاصيل علاقتهما.

عملت شيفر كمساعدة تنفيذية لمور قبل إقالة رئيسة الشبكة المحاصرة وإلقاء القبض عليها لاحقًا في ديسمبر بزعم اقتحام شقتها، حيث أمسك بسكاكين الزبدة ومقص المطبخ وهدد بإيذاء نفسه.

قبل إقالة مور، زُعم أن شيفر شارك أدلة على علاقتهما التي استمرت عامين، مما دفع الجامعة التي يقع مقرها في آن أربور إلى إطلاق تحقيق في العلاقة غير اللائقة المزعومة.

تم طرد اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا، والذي قاد برنامج كرة القدم الشهير لفريق ولفرينز لمدة موسمين بين عامي 2024 و2025، في 10 ديسمبر بعد العثور على “أدلة موثوقة” تدعم هذه القضية مع أحد الموظفين.

وبعد إقالته، زُعم أنه توجه إلى منزل شيفر واقتحمه قائلاً إنه سيؤذي نفسه.

يأتي بيان شيفر بعد أن دافع مور عن عدم وجود منافسة يوم الجمعة في جنحة التعدي على ممتلكات الغير والاستخدام الضار لجهاز اتصالات، في حين تم إسقاط ثلاث تهم أصلية – بما في ذلك جناية اقتحام المنزل.

وقد يواجه مور عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بتهمة الاستخدام الضار لجهاز اتصالات، و30 يومًا بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وهو بعيد كل البعد عن السنوات الخمس التي كان يواجهها في أكبر تهمة لاقتحام منزل.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة للنطق بالحكم في 14 أبريل.

وأفاد موقع TMZ أن كلاً من Shiver وStroth أعربا عن خيبة أملهما إزاء الصفقة، ودعوا الجامعة إلى الرد على “أخطائها المؤلمة”.

وحذر ستروث من أن الدعوى القضائية ضد مور وجامعة ميشيغان لا تزال مطروحة على الطاولة.

وقال ستروث لـ TMZ: “إن جامعة ميشيغان معترف بها كواحدة من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في العالم”.

“في هذه المرحلة، نحن نستكشف جميع الخيارات لتحقيق العدالة للسيدة شيفر وتعزيز التغيير المنهجي داخل القسم الرياضي في الجامعة.”

وكان عقد شيفر مع المدرسة قد انتهى في وقت سابق من هذا الشهر، ولم تعد تعمل في الجامعة.