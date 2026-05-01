ببساطة ليست هناك حاجة لبطانات الأدراج – إليك بديل لطيف

هناك أسباب متعددة تدفعك إلى استخدام بطانات الرفوف في خزائن المطبخ وغرفة النوم ورفوف الحمام وأدراج الخزانة. ولكن ربما يكون الأمر الأكثر إلحاحًا هو أنها تجعل وحدات التخزين الخاصة بك تبدو جيدة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد على إخفاء جميع العيوب، بدءًا من الشقوق والخدوش وحتى علامات الحروق والانسكابات القبيحة. ومع ذلك، لا تحتاج إلى الاستمرار في شراء لفات بطانات الأدراج، خاصة إذا سئمت من التصميمات المحدودة. هناك بديل لطيف من شأنه أن يجعل التثبيت أسهل بكثير ويبدو أفضل: أدخل خلفيات قابلة للتقشير والعصا.
ما عليك سوى قص ورق الحائط حسب الحجم، وتقشير الجزء الخلفي، ثم وضعه على الجزء السفلي من الأدراج أو الخزانات أو الأرفف. ولكن إذا كنت تفضل عدم التعامل مع لفة أخرى كبيرة الحجم، فاحصل على أوراق فردية وقم بقصها حسب الحجم. يمكنك أيضًا استخدام أي ورق حائط متبقي من مشاريع تحسين منزلك السابقة. كل ما عليك فعله هو استخدام شريط لاصق على الوجهين أو لصق ورق الحائط لإلصاقها. ولا تقلق بشأن أن تبدو جميع أدراجك مختلفة عن بعضها البعض؛ طالما أن الموضوع الأساسي هو نفسه، فمن المحتمل أن تتمكن من نسج قصة بتصميمات مختلفة وجعل الخطوط تعمل لصالحك. ومع ذلك، تأكد من أن الأوراق التي تختارها هي شيء لن تمانع في رؤيته يومًا بعد يوم. بمجرد الانتهاء من ذلك، احصل على قاطعة أو مقص دوار حاد، وشريط قياس، ومسطرة، وقلم رصاص، وسكين X-Acto، ومكشطة مجداف (على الرغم من أن ممسحة مطاطية صغيرة تعمل أيضًا) لبطانات DIY لخزائنك وأدراجك.
كيفية ربط الأدراج بورق الجدران القابل للتقشير واللصق
قبل أن تبدأ، أخرج أدراجك (إن أمكن) وقم بتنظيفها بالمكنسة الكهربائية للتخلص من الأوساخ والشعر والفتات العالقة. استخدم أداة شق للوصول إلى الزوايا الضيقة. ثم مررها بقطعة قماش مبللة من الألياف الدقيقة لتحضير السطح المثالي للالتصاق بورق الحائط القابل للتقشير واللصق. الآن، خذ شريط القياس الخاص بك واحسب عمق وعرض أدراجك. كن دقيقًا، وإلا فلن تتناسب عملية القطع بشكل جيد، وسيتعين عليك قضاء بعض الوقت لاحقًا في تقليص حجمها.
بمجرد القياس، ضع علامة على الأبعاد على الجانب الخلفي من ورق الحائط. سيساعدك هذا على البقاء على المسار الصحيح. بعد ذلك، استخدم قاطعة دوارة، مثل قاطعة دوارة Fiskars 45mm، لقطع القطعة المستطيلة المطلوبة. لا تنس وضع حصيرة ذاتية الشفاء بالأسفل لحماية أسطحك. يمكنك أيضًا استخدام المقص إذا كان لديك يد ثابتة وتأكد من أنك تستطيع الحصول على خطوط نظيفة. بمجرد حصولك على الجزء المقطوع، قم بإجراء عملية تجفيف وأدخله في الدرج الخاص بك لترى مدى ملاءمته. إذا لاحظت أي مشكلات كبيرة (مثل أن تكون كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا)، فقم بإصلاحها في هذه المرحلة.
بمجرد محاذاة، قم بتقشير حوالي 1 بوصة من الغطاء الخلفي وضعه داخل الدرج. قم بتنعيم البطانة واستمر في التقشير مرة أخرى كلما تقدمت. خذ وقتك واستمر في تسوية السطح بيدك أو بمكشطة لمنع الفقاعات. أخيرًا، خذ سكينك الحرفية وقم بقص الفائض، إن وجد. إذا كانت خلفية الشاشة لامعة للغاية أو كنت ترغب في الحفاظ على التصميم، فامنحها طبقة غير لامعة من Mod Podge.