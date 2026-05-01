ببساطة ليست هناك حاجة لبطانات الأدراج – إليك بديل لطيف

هناك أسباب متعددة تدفعك إلى استخدام بطانات الرفوف في خزائن المطبخ وغرفة النوم ورفوف الحمام وأدراج الخزانة. ولكن ربما يكون الأمر الأكثر إلحاحًا هو أنها تجعل وحدات التخزين الخاصة بك تبدو جيدة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد على إخفاء جميع العيوب، بدءًا من الشقوق والخدوش وحتى علامات الحروق والانسكابات القبيحة. ومع ذلك، لا تحتاج إلى الاستمرار في شراء لفات بطانات الأدراج، خاصة إذا سئمت من التصميمات المحدودة. هناك بديل لطيف من شأنه أن يجعل التثبيت أسهل بكثير ويبدو أفضل: أدخل خلفيات قابلة للتقشير والعصا.

ما عليك سوى قص ورق الحائط حسب الحجم، وتقشير الجزء الخلفي، ثم وضعه على الجزء السفلي من الأدراج أو الخزانات أو الأرفف. ولكن إذا كنت تفضل عدم التعامل مع لفة أخرى كبيرة الحجم، فاحصل على أوراق فردية وقم بقصها حسب الحجم. يمكنك أيضًا استخدام أي ورق حائط متبقي من مشاريع تحسين منزلك السابقة. كل ما عليك فعله هو استخدام شريط لاصق على الوجهين أو لصق ورق الحائط لإلصاقها. ولا تقلق بشأن أن تبدو جميع أدراجك مختلفة عن بعضها البعض؛ طالما أن الموضوع الأساسي هو نفسه، فمن المحتمل أن تتمكن من نسج قصة بتصميمات مختلفة وجعل الخطوط تعمل لصالحك. ومع ذلك، تأكد من أن الأوراق التي تختارها هي شيء لن تمانع في رؤيته يومًا بعد يوم. بمجرد الانتهاء من ذلك، احصل على قاطعة أو مقص دوار حاد، وشريط قياس، ومسطرة، وقلم رصاص، وسكين X-Acto، ومكشطة مجداف (على الرغم من أن ممسحة مطاطية صغيرة تعمل أيضًا) لبطانات DIY لخزائنك وأدراجك.