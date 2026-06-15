ببساطة ليست هناك حاجة للمنظفات السائلة – لدى أمازون بديل أخف

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يعد منظف الغسيل السائل وسيلة شائعة لغسل ملابسك، لأنه سهل الاستخدام، وبفضل موزعات المنظفات الأوتوماتيكية، يمكنك فقط سكبه مرة واحدة وإجراء عدة غسلات دون الحاجة إلى القلق بشأنه مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فهو رائع في مكافحة البقع ويعمل مع معظم أنظمة المياه وإعدادات الغسالة. ومع ذلك، على الرغم من كل الامتيازات التي يتمتع بها، فقد لا يكون الحل الأفضل إذا كنت تبحث عن شيء خفيف ومريح. البديل الأخف هو منتج يعرف باسم أوراق منظفات الغسيل. هذه عبارة عن شرائط صلبة من المنظفات المركزة التي تتفاعل مع الماء لتنظيف الغسيل.

تعد أوراق منظفات الغسيل Molly’s Suds الموجودة على أمازون واحدة من تلك البدائل الأخف. يأتي هذا العطر بعدة روائح، بما في ذلك رذاذ المحيط، واللافندر، وبستان الحمضيات، والنعناع، ​​وغير المعطر. إنه نباتي وخالي من المواد الكيميائية القاسية مثل الأصباغ الاصطناعية وSLS (كبريتات لوريل الصوديوم)، مما يجعله رائعًا للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

ومع ذلك، عبر العلامات التجارية المختلفة، ذكرت تقارير المستهلك أن أوراق المنظفات نادراً ما تحقق نتائج جيدة في منتصف الطريق عندما يتعلق الأمر بإزالة البقع. قال ريتش هاندل، خبير الغسيل في Consumer Reports: “في الواقع، كان أداءهم كمجموعة أقل من أداء المنظفات السائلة أو الأكياس/العبوات الأقل أداءً لدينا”. إذا كنت من أفراد العائلة الذين يتعاملون باستمرار مع البقع والمواد المتسخة، فقد لا تكون هذه المنتجات مناسبة لك. ومع ذلك، إذا كانت معظم أحمالك متسخة قليلاً، فقد يكون استخدام أوراق منظفات الغسيل أفضل من المنظفات السائلة.