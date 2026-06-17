ببساطة ليست هناك حاجة لوضع المصاصات في الدرج – لدى أمازون حل تخزين أفضل

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مع مرور الوقت، قد تصبح أدراج المطبخ مناطق تجمع كل شيء. قبل أن تعرفه، تحول ما كان في السابق مكانًا أنيقًا لتخزين أدوات المائدة إلى مخبأ فوضوي مع المصاصات وحتى الأدوات التي تستخدم لمرة واحدة والتي تزدحم به. في حين أنه من الجيد الاحتفاظ بأدوات معينة أثناء ترتيب أدراج مطبخك، فقد تحتاج إلى حل تخزين أكثر ملاءمة لشفاطاتك للحفاظ على مساحة أكثر ترتيبًا. بدلاً من تخزينها بشكل مسطح داخل الدرج، فكر في تخزينها عموديًا باستخدام حامل ميسور التكلفة مثل حامل القش الكبير Rycid، المتوفر على أمازون مقابل 5.99 دولار.
للوهلة الأولى، قد يبدو وكأنه حامل قش بسيط يمكنك تثبيته على لوحة أو على الحائط باستخدام المواد اللاصقة المتضمنة. يأتي هذا الحامل في الواقع في رفين منفصلين من الأكريليك، أحدهما يهدف إلى منع الجزء العلوي من الشفاطات من السقوط والآخر لحملها من الأسفل. مع ذلك، سيتعين عليك تحديد المسافة الخاصة بك بين الرفوف العلوية والسفلية عند التثبيت، وهو ما يعمل بشكل رائع إذا كان لديك شفاطات من ارتفاعات وأحجام مختلفة. علاوة على ذلك، إذا كنت قلقًا بشأن تراكم الماء أو الرطوبة بعد تنظيف المصاصات القابلة لإعادة الاستخدام، فإن الرف السفلي به فتحات تصريف يمكن أن تساعد في إبقائها جافة تمامًا وجاهزة للاستخدام. بهذه الطريقة، لن تقلق بعد الآن إذا علقت أي منها في شقوق ضيقة أو تدحرجت تحت شيء ما – تخزين الشفاطات عموديًا يبقيها منظمة ومرئية ويمكن الوصول إليها بعيدًا عن أعين درج المطبخ المزدحم.
مكان تركيب حامل المصاصة في المطبخ
ألقِ نظرة واحدة على صفحة المنتج، وسترى حامل المصاصة ملتصقًا بالجزء الخلفي من باب الخزانة، وهو أحد المواقع العملية العديدة التي يمكنك من خلالها تثبيت هذا المنظم. ولكن قبل تجهيز الباب وإزالة الأغطية اللاصقة، حاول التفكير في أماكن أخرى تناسبك بشكل أفضل. بشكل عام، من الأفضل تركيب منظم المصاصة في مكان بارد وجاف، ويفضل أن يكون على الأسطح التي لن تتقشر أو تتلف بسبب المادة اللاصقة القوية اللازمة لتثبيت الحامل. في هذه الحالة، من الأفضل تجنب الالتزام بأبواب الخزانات المغلفة بالفينيل والمصفحة وبدلاً من ذلك اختر الأسطح مثل الخشب أو البلاط المزجج أو الجدران المطلية. لا تقم بتثبيت رف المصاصة هذا بالقرب من الحوض أو الموقد أيضًا، لأن ملامسة الماء والحرارة قد لا يؤثر فقط على المادة اللاصقة ولكن أيضًا على جودة المصاصة الخاصة بك.
يمكن لحامل المصاصة توفير المساحة من خلال تعليقه على الجزء الخلفي من باب الخزانة أو حتى على اللوحة الداخلية لدرج عميق بشكل خاص. إذا كان لديك خزائن مطبخ خشبية، يمكنك أيضًا التفكير في لصقها على الألواح الداخلية بدلاً من الجزء الخلفي من الباب. بهذه الطريقة، لن يتم خلط الشفاطات عندما تحتاج إلى الإمساك بشيء آخر. أو، إذا كان لديك محطة قهوة في المنزل، فحاول تركيب المنظم على جدار قريب. سواء قررت وضع حامل المصاصة داخل الخزانات أو على الجدران وفي الأماكن المفتوحة، تأكد من تنظيفه عندما يبدأ في الاتساخ بشكل واضح عن طريق المسح بقطعة قماش من الألياف الدقيقة.