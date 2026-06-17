ببساطة ليست هناك حاجة لوضع المصاصات في الدرج – لدى أمازون حل تخزين أفضل

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مع مرور الوقت، قد تصبح أدراج المطبخ مناطق تجمع كل شيء. قبل أن تعرفه، تحول ما كان في السابق مكانًا أنيقًا لتخزين أدوات المائدة إلى مخبأ فوضوي مع المصاصات وحتى الأدوات التي تستخدم لمرة واحدة والتي تزدحم به. في حين أنه من الجيد الاحتفاظ بأدوات معينة أثناء ترتيب أدراج مطبخك، فقد تحتاج إلى حل تخزين أكثر ملاءمة لشفاطاتك للحفاظ على مساحة أكثر ترتيبًا. بدلاً من تخزينها بشكل مسطح داخل الدرج، فكر في تخزينها عموديًا باستخدام حامل ميسور التكلفة مثل حامل القش الكبير Rycid، المتوفر على أمازون مقابل 5.99 دولار.

للوهلة الأولى، قد يبدو وكأنه حامل قش بسيط يمكنك تثبيته على لوحة أو على الحائط باستخدام المواد اللاصقة المتضمنة. يأتي هذا الحامل في الواقع في رفين منفصلين من الأكريليك، أحدهما يهدف إلى منع الجزء العلوي من الشفاطات من السقوط والآخر لحملها من الأسفل. مع ذلك، سيتعين عليك تحديد المسافة الخاصة بك بين الرفوف العلوية والسفلية عند التثبيت، وهو ما يعمل بشكل رائع إذا كان لديك شفاطات من ارتفاعات وأحجام مختلفة. علاوة على ذلك، إذا كنت قلقًا بشأن تراكم الماء أو الرطوبة بعد تنظيف المصاصات القابلة لإعادة الاستخدام، فإن الرف السفلي به فتحات تصريف يمكن أن تساعد في إبقائها جافة تمامًا وجاهزة للاستخدام. بهذه الطريقة، لن تقلق بعد الآن إذا علقت أي منها في شقوق ضيقة أو تدحرجت تحت شيء ما – تخزين الشفاطات عموديًا يبقيها منظمة ومرئية ويمكن الوصول إليها بعيدًا عن أعين درج المطبخ المزدحم.