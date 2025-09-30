بحاجة إلى قائد في أسوأ طريقة

ميامي جاردنز ، فلوريدا-انخفضت الطائرات إلى 0-4 بخسارة 27-21 لدلافين مساء الاثنين. فيما يلي بعض الأفكار والملاحظات من اللعبة:

1. لقد غطيت العديد من الجهود الخاسرة في استاد هارد روك (وتحت أسماء أخرى مختلفة). كلما كنت في غرفة خزانة الزوار هناك ، أفكر في اللعبة الأولى التي غطيتها هناك. كانت هذه هي المباراة الأخيرة لموسم 2011 وخسرت الطائرات لتفوت التصفيات لأول مرة تحت قيادة ريكس ريان. تم طرد سانتونيو هولمز من التجمع حيث أصبحت الصدع في الفريق واضحة.

أعطى Ladainian Tomlinson واحدة من أكثر المقابلات التي رأيتها على الإطلاق. وقف في منتصف الغرفة لما يبدو أنه 30 دقيقة في ذاكرتي. لقد عالج جميع القضايا في الفريق مباشرة وقدم نصيحة لريان والفريق المضي قدماً وهو يتقاعد. يمكنك أن ترى أي نوع من الزعيم توملينسون وكيف تحمل كلماته وزنه مع زملائه في الفريق.

الطائرات الحالية ليس لديها هذا الرجل.