بحيرة تأثير الثلج: ما يجب معرفته عن تأثيره على الفناء والحديقة الخاصة بك

تساقط الثلوج بتأثير البحيرة هو تساقط الثلوج الناتج عن هبوب الهواء البارد عبر السطح الأكثر دفئًا لجسم مائي، وتحديدًا البحيرة. يؤدي الاختلاف في درجة الحرارة إلى التبخر، مما يؤدي إلى إرسال الدفء والرطوبة الموجودة على سطح البحيرة إلى الهواء. وبمجرد الوصول إلى هناك، يحول الهواء البارد الرطوبة الدافئة إلى ثلج ويسقطها على الأرض القريبة من البحيرة. عادة، المنازل الواقعة على بعد حوالي 50 ميلاً من المسطح المائي المتأثر هي الأكثر عرضة للتعرض لثلوج تأثير البحيرة، وهي ظاهرة مناخية أكثر شيوعًا في أواخر الخريف أو أوائل الشتاء عندما تكون درجات حرارة الأرض والمياه لا تزال دافئة، ولكن الهواء قد بدأ يبرد.
باعتبارك بستانيًا، يمكن أن يكون تساقط الثلوج في بداية الموسم بمثابة صدمة غير مرحب بها إذا لم تكن نباتاتك المعمرة في حالة سبات بعد أو لم تكن حديقتك النباتية جاهزة تمامًا للحصاد. ولكن إذا كنت مستعدًا لذلك وقمت بتصميم حديقة أكثر مرونة، فيمكن أن يكون تأثير الثلوج على البحيرة مفيدًا على المدى الطويل، ويمكن منع التأثيرات السلبية إلى حد كبير. للقيام بذلك، من المهم أن تعرف كيف يؤثر تأثير الثلوج على حديقتك (سواء كان جيدًا أو سيئًا) بالإضافة إلى ما يمكنك القيام به لإعداد حديقتك قبل تساقط الثلوج المفاجئ.
كيف يؤثر تأثير الثلوج على البحيرة على حديقتك
في حين أن الصقيع الأول في حديقتك عادة ما يشير إلى نهاية موسم النمو، إلا أن هناك بعض الفوائد غير المتوقعة للصقيع الشتوي. يمكن لغطاء من الثلج فوق التربة أن يوفر عزلًا مشابهًا للنشارة، مما يمنع التربة من التجمد والاحتفاظ بالرطوبة. هذا يمكن أن يحمي جذور النباتات من أقسى درجات حرارة الشتاء. عندما يذوب الثلج ببطء في التربة، فإنه يمكن أن يوفر الماء لجذور النباتات العطشى. في حين أن النباتات النائمة لا تحتاج إلى قدر كبير من الماء مثل النباتات التي تنمو بشكل نشط، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى بعض الماء لترطيب جذورها التي لا تزال تعمل.
على الرغم من فائدة الثلج، إلا أنه قد يكون له أيضًا بعض الآثار الضارة على حديقتك إذا لم تكن مستعدًا له. تراكم الثلوج بكثافة على الفروع يمكن أن يؤدي إلى تكسرها، بينما الهواء البارد يجعل تلك الفروع نفسها تصبح أضعف. يمكن أن يوفر الثلج أيضًا غطاءً للآفات، مثل فئران الحقل والأرانب، التي قد تلجأ إلى تناول اللحاء الرقيق للنباتات المعمرة النائمة عندما لا يتوفر مصدر غذائي أفضل. وتكون المخاطر أكثر احتمالاً مع تساقط الثلوج بتأثير البحيرة، والتي تميل إلى التساقط بكثافة وبسرعة خلال فترة قصيرة من الزمن.
كيفية تجهيز حديقتك قبل تساقط الثلوج بتأثير البحيرة
سيكون من الرائع أن تتمكن من متابعة التوقعات لمراقبة الثلوج القادمة بتأثير البحيرة. لسوء الحظ، ليس من السهل على وكالات الأرصاد الجوية التنبؤ بأحوال الطقس مثل أنواع الطقس الأخرى لأسباب مختلفة. على الرغم من أنك قد تحصل على إشعار مسبق عندما يكون الخطر أعلى، إلا أن هناك أيضًا احتمال أن تتعرض للثلج دون سابق إنذار. بالنسبة إلى البستانيين، فإن أفضل رهان لك هو البدء في الاستعداد لاحتمال تساقط الثلوج بتأثير البحيرة في أوائل الخريف إذا كنت تعيش على بعد أميال قليلة من المسطحات المائية.
للبدء، قم بحماية النباتات الخارجية من الصقيع عن طريق تغطية أسرة الحديقة ليلاً. يمكنك بناء أنفاق من نسيج سميك وأطواق أو هياكل أكثر ديمومة، مثل الإطارات الباردة، إذا كنت في مناخ أكثر برودة. يمكن لهذه الأنفاق أو الهياكل عزل الأسرة عن أقسى الرياح ودرجات الحرارة المتجمدة. هناك فكرة ذكية أخرى يمكنك صنعها بنفسك لحماية النباتات من الصقيع وهي وضع طبقة المهاد في أسرتك المعمرة لعزل التربة قبل درجات الحرارة المتجمدة.
بعد العاصفة، اخرج إلى حديقتك وقم بإزالة الثلج بلطف عن أغصان الأشجار والشجيرات. تجنب ضرب الشجيرات للتخلص من الثلج لأن الفروع الباردة تكون هشة بشكل خاص في هذا الوقت. إذا كنت تواجه صعوبة في إزالة كل الثلج بالفرشاة اللطيفة، فلا بأس بذلك. الهدف هو فقط منع التراكم الثقيل.