بحيرة تأثير الثلج: ما يجب معرفته عن تأثيره على الفناء والحديقة الخاصة بك

تساقط الثلوج بتأثير البحيرة هو تساقط الثلوج الناتج عن هبوب الهواء البارد عبر السطح الأكثر دفئًا لجسم مائي، وتحديدًا البحيرة. يؤدي الاختلاف في درجة الحرارة إلى التبخر، مما يؤدي إلى إرسال الدفء والرطوبة الموجودة على سطح البحيرة إلى الهواء. وبمجرد الوصول إلى هناك، يحول الهواء البارد الرطوبة الدافئة إلى ثلج ويسقطها على الأرض القريبة من البحيرة. عادة، المنازل الواقعة على بعد حوالي 50 ميلاً من المسطح المائي المتأثر هي الأكثر عرضة للتعرض لثلوج تأثير البحيرة، وهي ظاهرة مناخية أكثر شيوعًا في أواخر الخريف أو أوائل الشتاء عندما تكون درجات حرارة الأرض والمياه لا تزال دافئة، ولكن الهواء قد بدأ يبرد.

باعتبارك بستانيًا، يمكن أن يكون تساقط الثلوج في بداية الموسم بمثابة صدمة غير مرحب بها إذا لم تكن نباتاتك المعمرة في حالة سبات بعد أو لم تكن حديقتك النباتية جاهزة تمامًا للحصاد. ولكن إذا كنت مستعدًا لذلك وقمت بتصميم حديقة أكثر مرونة، فيمكن أن يكون تأثير الثلوج على البحيرة مفيدًا على المدى الطويل، ويمكن منع التأثيرات السلبية إلى حد كبير. للقيام بذلك، من المهم أن تعرف كيف يؤثر تأثير الثلوج على حديقتك (سواء كان جيدًا أو سيئًا) بالإضافة إلى ما يمكنك القيام به لإعداد حديقتك قبل تساقط الثلوج المفاجئ.