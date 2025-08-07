بدأت البنوك Deonte Deonte في العمل لبدء بدء CB بقعة

كانت الكرة في الهواء ، والتمريرة المخصصة لـ Wan’Dale Robinson ، التي كان يحصل عليها Russell Wilson. هذا الموقف لم يكن دائمًا أو حتى غالبًا ما يكون جيدًا بالنسبة إلى Deonte Banks.

هذه المرة ، فعلت.

كان الركن في العام الثالث قرأ المسرحية بشكل صحيح ، وكان في المكان المناسب في الوقت المناسب ، وتتبع الكرة ، والوفى بها بأقصى سرعة وخرجت مع الاعتراض.

لقد كان صيفًا صعوديًا للبنوك ، لكن الأربعاء كان أحد أفضل ممارسات معسكره التدريبية.

يتم إدراج Banks و Cor’dale Flott كممارسين مشاركين في أول مخطط عمق غير رسمي صادر عن العمالقة ، وهو الموقف الوحيد المعين مع لاعبين لموقع واحد.

إن المكتب الأمامي وموظفي التدريب يصرون على أن بانكس ، وهو اختيار الجولة الأولى لعام 2023 ، لن يتم تسليمه بعد موسم اتحاد كرة القدم الأميركي الثاني المخيب للآمال.

تباطأت البنوك والفلوت لقطعة مع دفاع الفريق الأول ، لكن Flott لم يكن قادرًا على البقاء في الملعب ، وفقدان الوقت هذا الأسبوع بسبب إصابة غير معلنة.

لقد سمح هذا الغياب بالبنوك بالتقدم في المعركة من أجل بداية الوظيفة مقابل الوكيل المخضرم المجاني إضافة بولسون أديبو.

وقال المنسق الدفاعي شين بوين: “أعتقد أنهما يقومون بعمل جيد حقًا ، فهي غاب عن الوقت قليلاً هنا في اليومين الماضيين ، لكنني أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد حقًا. أنا أحب نمو تاي. أعتقد أن المنافسة كانت جيدة لكليهما. أنا حقا أفعل. ”

لقد حصل ثيو جونسون على نهاية ضيقة على البنوك وخرجت مع الصيد ، حيث تصفت البنوك يديه معًا ، مستشعرًا أنه كان في مكان الحادث لكنه لم يمنع الانتهاء.

في وقت لاحق ، عرضت البنوك تغطية ضيقة على جالين حياة على طريق عميق وحصلت على تفكك تمريرة في المسرحية.

وقال بوين: “لقد تمكن من وضع يديه على كرات القدم أكثر ، وأشعر ، في وقت مبكر من المعسكر التدريبي.” أكثر مما كان العام الماضي. إنه يعمل. إنه يعمل. إنه يتنافس على الوظيفة. إنه يحاول كسبها ، تمامًا مثل أي شخص آخر يحاول كسب وقت لعبهم. اعتقدت أن Flott كان يقوم بعمل جيد حقًا. من الربيع إلى الآن ، ربما كان أحد اللاعبين الذين حصلوا على معظم عمليات تفكك. لذا استمر فقط في هذه المنافسة. ”

ليس من المستغرب أن يريد ويلسون الفوهري أن يلعب يوم السبت في المباراة الافتتاحية في بوفالو.

قال ويلسون: “أريد دائمًا أن أكون هناك مع زملائي في الفريق ، يا رجل. أنا مستعد للعب. ”

كان هناك غبار بسيط عندما لم يكن RB Jonathan Ward سعيدًا عندما واصلت DL DJ Davidson المسرحية بعيدًا عن الملعب ، وأعلم Ward Davidson ذلك.

S Makari Paige كاد أن يخرج مع اعتراض على تمريرة تحلل قبالة تي توماس فيدوني الثاني. عاقب بايج نفسه من خلال ضرب العشب من أجل تمرينات تمرينات الدم.