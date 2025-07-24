بدأت تقارير Hulk Hogan Health المشؤومة قبل شهر من وفاته

رياضة
بدأت تقارير Hulk Hogan Health المشؤومة قبل شهر من وفاته

كان Hulk Hogan في مركز الشائعات بأن صحته كانت تنخفض قبل أسابيع قليلة من خبر وفاته يوم الخميس.

تم نقل أسطورة WWE ، 71 ، بواسطة سيارة إسعاف من منزله في كليرواتر ، فلوريدا ، في وقت مبكر من يوم الخميس ، مع استدعاء 911 تشير إلى “اعتقال القلب” ، وفقًا لما ذكرته TMZ ، التي ذكرت أن هوجان قد تم وفاته في المستشفى.

وقالت شركة كليرواتر لشرطة الميجور نيت بيرنسايد إن هوجان توفي في الساعة 11:17 صباحًا ولم تكن هناك علامات على اللعب الخاطئ أو النشاط المشبوه “.

بدأ المشجعون يتكهنون بصحة هوجان في منتصف يونيو ، عندما أفاد بوبا The Love Sponge ، المضيف لبرنامجه الإذاعي المقيم في تامبا والذي كان لديه المصارع كأفضل رجل في حفل زفافه لعام 2007 ، أن هوجان قد تم نقله إلى المستشفى ولم يكن جيدًا.

وقال بوبا: “يُزعم أن هوجان موجود في المستشفى وسمعت أن الناس يقولون إنه قد لا يصنعه” ، مضيفًا أنه كان لديه مصدر “موثوق للغاية” في هذا الشأن.

في ذلك الوقت ، أخبر مندوب هوجان TMZ أن قاعة WWE لـ Famer ليست قريبة من الموت – مع كتابة المنفذ ، “إنه يتعامل مع المزيد من نفس الأمراض التي كان لديه لسنوات. في الواقع ، أخبرنا عودة هوجان بالتنقل بالفعل”.

قبل شهر ، خضع هوجان لعملية جراحية في الرقبة ، والتي وصفها ممثله بأنه “عملية اندماج صغيرة” في مايو.

كما نفى زميل قاعة WWE من Famer Eric Bischoff تقرير Bubba.

أعلن Bischoff و Hogan الجديد ، Rel American Freestyle Wrestling ، يوم الاثنين أن أول حدث مباشر له ، والذي سيقام في كليفلاند في 30 أغسطس ، سيبث على Fox Nation.

في 22 يوليو ، قام WWE Hall of Famer Jimmy Hart بتغريد أن “Hulk يعمل بشكل رائع ، وهو يفعل ذلك بشكل رائع!”

وأضاف ، “الليلة الماضية في الكاريوكي مع نيك كانت رائعة للغاية ، حبيبي !!!” على ما يبدو يشير إلى ابن هوجان ، نيك.

قام بوبا بالإبلاغ عن هوجان طوال يوليو ، مدعيا أن حالة المصارع تزداد سوءًا.

في 9 يوليو ، تضاعف بوبا في تقريره وادعى أن هوجان كان في وحدة العناية المركزة لمدة ستة أسابيع تقريبًا.

قال بوبا: “لا أعرف ما إذا كنا سنرى هوجان مرة أخرى”.

في ذلك الوقت ، ادعى بوبا أن هوجان كان “مرتبكًا” و “ليس في أي شرط في أعين الجمهور”.

في منشور على Instagram مشترك في 1 يوليو ، كتب بوبا ، “إن المصادر تقول إن هوجان لا يزال يدخل المستشفى مع مخاوف متزايدة بشأن تلف الدماغ المحتمل الناجم عن مشاكل في التنفس لفترة طويلة.

“في وقت من الأوقات ، كان يقال إنه كان على جهاز التنفس الصناعي. بينما لا يمكننا التأكيد إذا كان لا يزال ، يقول المطلعون إن وظيفة الرئة الخاصة به ضعيفة لدرجة أن تراكم ثاني أكسيد الكربون قد تسبب ضبابًا عقليًا خطيرًا – أو ما هو أسوأ.

“ما بدأ بمضاعفات الرقبة والقلب قد تطورت الآن إلى أزمة رئوية في الدماغ.”

في 11 يوليو ، نفى زوجة هوجان ، مدرب اليوغا سكاي ديلي ، شائعات بأن قاعة WWE من فامير كانت في غيبوبة وأضرت بأضرار في الدماغ ، قائلة إن “قلبه قوي” وكان يتعافى من عملية جراحية حديثة في الرقبة.

“لا ، إنه بالتأكيد ليس في غيبوبة! قلبه قوي ، ولم يكن هناك أي نقص في الأكسجين أو تلف الدماغ … لا يوجد أي من هذه الشائعات صحيحًا” ، كتب سكاي. “لقد كان يتعافى من استئصال سكان عنق الرحم الأمامي والانصهار (ACDF) ، وهي عملية جراحية مكثفة مع عملية شفاء طويلة وذات طبقة. إذا نظرت إليها ، فسترى ما شاركت فيه الأسابيع الستة الماضية … ليس فقط لعموده الفقري ، ولكن أيضًا عن الحبال الصوتية ، وأنابيب الأكل/التنفس التي تم تنفيذها خلال الجراحة.

“لقد كنا داخل وخارج المستشفى لدعم هذا الانتعاش. لذا ، لا توجد حاجة للدراما أو الذعر الذي يحاول بعض الناس إثارة. إنه يشفي ، ونحن نأخذه يومًا واحدًا في وقت واحد بالحب والقوة والصبر.”

تزوج هوجان سكاي ، البالغ من العمر 25 عامًا ، في سبتمبر 2023 ، بعد شهرين من الإعلان عن مشاركته.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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