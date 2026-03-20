بدأت رحلة جون جودمان لإنقاص الوزن عندما تخلى عن هذا الشيء

في عام 2007، بدأ الممثل جون جودمان رحلة لإنقاص الوزن أدت في النهاية إلى خسارته حوالي 200 رطل. وفقًا لغودمان، فإن الكثير من نجاحه في فقدان الوزن كان بسبب تخليه عن شيء واحد: الكحول.
وقال جودمان لصحيفة الغارديان في عام 2012 عن قراره بالإقلاع عن الشرب والدخول في برنامج إعادة التأهيل: “لقد أصبح الأمر أكثر من اللازم”. وأعلن قائلاً: “لقد مر 30 عاماً من المرض الذي كان يؤثر سلبًا على كل من حولي، وقد وصل إلى النقطة التي، في كل مرة أفعل ذلك، يصبح الأمر منهكًا أكثر فأكثر. لقد كانت حياة أو موت. لقد حان الوقت للتوقف”. اعترف جودمان أيضًا أن شرب الخمر كان له تأثير سلبي على “مزاجه وذاكرته واكتئابه” – وكل ذلك يحتاجه للحفاظ على مسيرته التمثيلية.
لحسن حظ جودمان، بمجرد توقفه عن تناول الكحول، استفاد جسده وعقله. قال ماكي شيلستون، مدرب الصحة في جودمان، لمجلة People في عام 2010: “جون رشيق للغاية. عندما أراه يركض أخرج من الطريق! يمكن أن يكون نوعًا مختلفًا من الممثلين الآن. يمكنه القيام بأجزاء رياضية”.
السعرات الحرارية الفارغة من الكحول تضيف ما يصل
يجب على أي شخص يتطلع إلى إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه أن يدرك أن شرب الكحول يمكن أن يكون له آثار حقيقية على جسمه، بما في ذلك إعاقة أهدافه المتعلقة بفقدان الوزن واللياقة البدنية. وقالت الطبيبة النفسية ليزلي هاينبرغ، الحاصلة على دكتوراه، لكليفلاند كلينيك: “الكحول يحتوي على سعرات حرارية”. وقالت: “واعتمادا على ما نشربه، يمكن أن يكون عدد السعرات الحرارية مفرطا”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين يختارون التوقف عن شرب الكحول لأسباب أخرى غير فقدان الوزن قد يلاحظون أيضًا انخفاضًا مفاجئًا في الميزان. “إذا توقف الأشخاص الذين يشربون الخمر عن تناول الكحول لفترة أطول من الوقت، فقد يشهدون فقدان الوزن، وتحسنًا في تكوين الجسم، وانخفاض الدهون في المعدة، وتحسنًا في الدهون الثلاثية (أحد جزيئات الدهون في الدم)،” المدير الطبي للمجلس الأمريكي لطب السمنة، ريخا ب. كومار، دكتوراه في الطب، قال ل هالثلين.
وفقا لأخصائية التغذية المسجلة دانا جرين، فإن فقدان الوزن ليس مجرد نتيجة لاستهلاك سعرات حرارية أقل. أوضح جرين لمجلة Health Digest في ديسمبر 2020 في مقال بعنوان “عندما تتوقف عن شرب الكحول، هذا ما يحدث لجسمك”: “سوف تتخذ خيارات صحية في الوقت الحالي، وعندما تتخلى عن الشرب، ستشعر أيضًا بالتحسن وسيكون لديك المزيد من الطاقة طوال اليوم لممارسة الرياضة”.
الكحول يعطل عملية التمثيل الغذائي وخيارات النظام الغذائي الصحي
تجدر الإشارة إلى أن السعرات الحرارية الزائدة ليست هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للكحول أن يعيث بها فسادًا في جسم الشخص. كما اتضح، فإنه يبطئ عملية التمثيل الغذائي. قالت أخصائية الطب التكاملي، باميلا إم. بيك، لشبكة CNN في مارس 2015: “كشفت الأبحاث أن الكحول يقلل بشكل خاص من حرق الدهون في البطن. ولهذا السبب لا تسمع أبدًا عن” ورك البيرة “- بل تسمع عن” بطن البيرة “.”
ولكن هذا ليس كل شيء. يمكن للإفراط في شرب الكحول أن يعطل النظام الغذائي الصحي للشخص عن طريق إثارة الرغبة الشديدة في تناول الطعام. وأوضح طبيب التخدير جيسون بيرك لشبكة CNN أن “الجسم يحتاج إلى الطاقة لحل آثار ليلة طويلة من الشرب، لذلك فهو يريد أغنى مصدر للطاقة يمكن أن يجده، وهو الدهون”. وأضاف: “كما أن الأطعمة الدهنية تميل إلى تهدئة المعدة قليلاً”. فكر في: الأطعمة الدهنية التي تهدئ الغثيان.