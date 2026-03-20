بدأت رحلة جون جودمان لإنقاص الوزن عندما تخلى عن هذا الشيء

في عام 2007، بدأ الممثل جون جودمان رحلة لإنقاص الوزن أدت في النهاية إلى خسارته حوالي 200 رطل. وفقًا لغودمان، فإن الكثير من نجاحه في فقدان الوزن كان بسبب تخليه عن شيء واحد: الكحول.

وقال جودمان لصحيفة الغارديان في عام 2012 عن قراره بالإقلاع عن الشرب والدخول في برنامج إعادة التأهيل: “لقد أصبح الأمر أكثر من اللازم”. وأعلن قائلاً: “لقد مر 30 عاماً من المرض الذي كان يؤثر سلبًا على كل من حولي، وقد وصل إلى النقطة التي، في كل مرة أفعل ذلك، يصبح الأمر منهكًا أكثر فأكثر. لقد كانت حياة أو موت. لقد حان الوقت للتوقف”. اعترف جودمان أيضًا أن شرب الخمر كان له تأثير سلبي على “مزاجه وذاكرته واكتئابه” – وكل ذلك يحتاجه للحفاظ على مسيرته التمثيلية.

لحسن حظ جودمان، بمجرد توقفه عن تناول الكحول، استفاد جسده وعقله. قال ماكي شيلستون، مدرب الصحة في جودمان، لمجلة People في عام 2010: “جون رشيق للغاية. عندما أراه يركض أخرج من الطريق! يمكن أن يكون نوعًا مختلفًا من الممثلين الآن. يمكنه القيام بأجزاء رياضية”.