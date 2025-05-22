بدأ Mets ‘Starling Mate الأول في الحقل الأيسر منذ عام 2017

بوسطن – عاد ستارلينج مارتي في موقع مألوف ليلة الأربعاء ، وإن كان لم يلعبه منذ عدة سنوات.

لعب Mets Veteran في الملعب الأيسر ضد Red Sox لبدايته الأولى في هذا المنصب منذ عام 2017.

فاز مارتي ، الذي ذهب 0 مقابل 3 مع نزهة في الفوز Mets 5-1 ، بقفاز ذهبي في الملعب الأيسر للقراصنة في عام 2016.

وضعت Marte’s Start ، مع Lefty Garrett Crochet على التل من أجل Red Sox ، براندون Nimmo على مقاعد البدلاء.

وقال المدير كارلوس ميندوزا إنه لم يكن قلقًا بشأن تعامل مارتي مع الوحش الأخضر في فينواي بارك.

وقال ميندوزا: “هذا شيء تحدثت إليه قبل حوالي يومين ، استعدادًا لهذا اليوم”. “لقد كان يعمل هناك ، لذلك نشعر بالراحة مع ذلك هنا.”

كانت هذه هي البداية الثانية في الملعب الخارجي هذا الموسم لمارتي – لعب الملعب الصحيح في المناسبة الأخرى.

قام ميندوزا بتقدير مساعد خاص كارلوس بيلتران مع الفريق خلال الأسبوع الماضي. شارك بيلتران في الاجتماعات وتفاعل مع اللاعبين في النادي.

بيلتران ، الذي كان لديه انتقال غير مستقر في موسمه الأول الذي يلعب مع فريق Mets ، اهتم بخوان سوتو.

“إنهم يجريون تلك المحادثات” ، قال ميندوزا. “(بيلتران) مرت بها. لم يكن الكثير من الناس في تلك الأحذية – عقد كبير ، يلعب لأول مرة مع فريق جديد. أنا متأكد من أنهم يتحدثون عن ذلك وسيستمر في إجراء تلك المحادثات معه.”

سمح بول بلاكبيرن بواحد بضرب أكثر من سبعة أدوار مغلقة لترياكوز في تريبل-سوراكيوز في بداية إعادة تأهيله النهائية بعد ظهر الأربعاء.

ليس لدى Mets ملاءمة واضحة على القائمة للركاب الأيمن ، حيث أن اثنين من أباريق مع خيارات الدوري البسيطة-Huascar Brazobán و Max Kranick-كانا جيدا للنادي.

لا يبقى Blackburn خيارًا صغيرًا في الدوري ، ولكن لا يزال أمامه أسبوعين آخر على مدار ساعة إعادة التأهيل.

وقال ميندوزا: “إنه قرار صعب لأن الجميع بصحة جيدة والجميع يرمي الكرة جيدًا”. “لكنها تُعرف دائمًا ، لذلك سنرى ما وصلنا إليه هنا وما إذا كان سيصنع (بداية) أخرى في بطولات الدوري البسيطة أو أنه مستعد للوصول إلى الفريق”.

خوسيه سيري بدأ أنشطة البيسبول – الجري في سباق العدو والضرب في قفص الضرب – وهو يعيد تأهيل الساق الأيسر المكسور. كان سيري على IL منذ 17 أبريل.