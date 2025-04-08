بدأ Nets ‘Drew Timme في الشعور وكأنه دوري الاميركي للمحترفين منتظم

كان بريق الدوري الاميركي للمحترفين هو ما حلم به تيممي.

بعد سنة صعبة رآه ، لم يصب بعنوان “مهنة جامعية قوية في غونزاغا” ، ثم تعرض لكسر في نهاية الموسم في الدوري الأمريكي ، حصل أخيرًا على لقطة له على صفقة مدتها سنتان ، بقيمة 2 مليون دولار مع الشباك.

ومع ذلك ، منذ توقيع العقد قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع ، فقد انتهى هذا الوهج وبدأ اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في الشعور بأنه منتظم مع وضع الشبكات للاعبين لمساعدتهم على الخوض للحصول على فرصة في اختيار اليانصيب الأعلى.

احتفل يوم الأحد ببداية تيممي الأولى في الدوري الاميركي للمحترفين.

سجل 13 نقطة وسبع كرات مرتدة في خسارة 120-109 إلى رابتورز.

وقال تيممي بعد خسارته الثانية على التوالي من NETS: “أقصد ، أول لعبة كنت بالتأكيد تسببت في ذلك”. “لكن الآن ، إنها مجرد لعبة. أعني ، من الواضح ، الليلة الحصول على بدايتي الأولى ، كانت رائعة للغاية. ولكن بمجرد أن يتم إلقاء الكرة ، تنسى أين أنت. أنت فقط في مستطيل ، مهما كان شكل المحكمة ، مجرد اللعب.”

في المباريات الخمس التي لعبها Timme في بروكلين ، بلغ متوسطه 11.6 نقطة على 51 في المائة من إطلاق النار على مدار 25 دقيقة لكل مسابقة.

كان لديه مزدوج (11 نقطة و 10 كرات مرتدة) في أول ظهور له ووضع 19 نقطة في المهنة ضد ويزاردز في مباراته الثانية.

Timme هو أول صافي يسجل 50 نقطة ويحصل على 25 كرة مرتدة في أول خمس مباريات مهنية له منذ Terrance Williams (2009).

وقال جوردي فرنانديز المدير الفني للمنتخب يوم الأحد: “نعم ، لقد كان جيدًا جدًا. مثلما كان على اتصال مع زملائه على الفور على الفور”. “إنه يناسب وشخصيته ولعبته. أريده أن يستمر في إطلاق النار على الثلاثة. ركض إلى الزاوية وجعل 3 مدهش في المرحلة الانتقالية. لم يحسب عندما خرج من الحدود. لكنني أريده أن يبقى عدوانيًا. استمر في إطلاق النار على الكرة. يأتي ويعمل كل يوم.

ومع ذلك ، فإن انخفاض الأعصاب التي استقرت خلال الأسبوع الماضي لم يكن لها أي تأثير على كثافة منحنى التعلم في الدوري الاميركي للمحترفين.

وصف تيمو نفسه بأنه “الطفل المزعج في الفصل الذي يسأل مليون سؤال”.

قال: “أقول ، انظروا جميعًا ، سأحتاجها مرة أخرى. أزعجها قليلاً”. “لكن ، كما تعلمون ، إذا لم تسأل ، فأنت تعبثها وهي على ذلك. لذا ، لا أخشى طرح الأسئلة أو طرح التكرار. فقط افعل ما بوسعي لمساعدة الفريق ، حتى لو كنت أطرح مليون سؤال.”

وجد مواطن ريتشاردسون ، تكساس أن نيك كلاكستون هو الرجل الرئيسي له أثناء الانتقال ، حيث جاء إليه خلال المهلة والممارسة لتقديم مؤشرات.

تستخدم الشباك Timme في المركز ، وكان الاختيار الواضح يوم الأحد عندما كان كلاكستون و Day’ron Sharpe على مقاعد البدلاء.

لم ينتهز Timme الفرصة كأمر مسلم به حيث تميل Nets إلى شبابها في المباريات الأربع الأخيرة من الموسم العادي ضد Pelicans و Hawks و Timberwolves و Knicks.

يتلخص في المزيد من الدقائق ، والممثلين ، وخبرة في الصاعد.

قال: “اعتقدت أن (مركز اللعب) كان ممتعًا للغاية”. “لقد استمتعت به … أظهر أنه يمكنني التعامل مع المظهر المختلفة ، والقراءات المختلفة والأشياء كبيرة. يجب أن أستمر في الاستمرار في القيام بذلك حتى أتمكن من الاستمرار في الحصول على دقائق ، لأن هذا هو الهدف من الالتفاف واللعب.”