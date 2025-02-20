بدائل أقل شهرة لأرضيات المطبخ التقليدية يجب ألا تتجاهلها

الأرضيات الصلبة والبلاط هي الكلاسيكيات المطبخ لسبب ما. إنها تميل إلى أن تكون متينة وهي من بين خيارات الأرضيات التي تزيد من قيمة إعادة بيع منزلك. ومع ذلك ، في مقابلة حصرية مع House Digest ، أوضح Natalie Cady ، مدير منتجات الأسطح الصلبة في Shaw Floors ، أن “أصحاب المنازل يختارون بشكل متزايد أرضيات متينة منخفضة الصيانة في المطابخ خارج الخشب الصلب التقليدي والبلاط”. سواء كانت نقطة سعر أقل ، فأنت بعد أو متانة ومقاومة للماء ، شارك كادي أن المواد الأقل شهرة مثل LVT والصفائح أصبحت خيارات أرضيات شائعة بشكل متزايد للمطابخ.
على الرغم من أن البلاط في المطبخ قد يكون خيارًا مجربًا وحقيقيًا لأصحاب المنازل ، إلا أنه يحتوي على بعض الجوانب السلبية. يمكن أن يكون البلاط الحجري التقليدي أو السيراميك باردًا وصعبًا. هناك أيضًا أشياء يجب مراعاتها قبل تثبيت الخشب الصلب. يعطي الخشب أي دفء في الغرفة ، ولكن يمكن أن يكون عرضة للتلف المياه ، مما يجعلها مشكلة في المطبخ. يمكن أن يستغرق كلاهما وقتًا أطول للتثبيت من LVT أو الصفائح ، والتي غالبًا ما يتم السير عليها على الفور. مع وضع كل هذه الجوانب السلبية في الاعتبار ، يقوم أصحاب المنازل بإعادة التفكير في الخيارات الواضحة للأرضيات والنظر في البدائل. خيارات صديقة للميزانية مثل بلاط الفينيل الفاخر (LVT) والصفائح تحاكي مظهر الخشب الصلب أو البلاط مع تقديم مزايا إضافية.
لماذا تتجه LVT والصفائح
من الصعب أن تخطئ عند اختيار خيار كلاسيكي مثل الخشب أو البلاط لمشروع المطبخ الخاص بك ، ولكن عندما تتمكن من الحصول على مظهر من الخشب الصلب أو البلاط دون بعض العيوب ، يجدر النظر في بدائل مثل الفينيل. وقالت ناتالي كادي وهي تتحدث بشكل حصري لإيجاد الهضم: “أصبحت بلاط الفينيل الفاخر (LVT) خيارًا أفضل ، حيث يقدم حماية مقاومة للماء وطبقات تآكل دائمة للغاية وتركيب سهلة أثناء محاكاة الخشب الطبيعي والحجر بشكل جميل”. غالبًا ما يمكن تثبيت LVT والصفح بسرعة أكبر من الخشب أو البلاط ، وفي بعض الحالات ، على الطوابق الموجودة. هذا يمكن أن يجعلهم خيارًا جيدًا للديرز أو أي شخص يتطلع إلى تقليل الاضطراب.
بالطبع ، هناك أنواع غير مكلفة من أرضيات الخشب الصلب ، ولكن في المناطق ذات الحركة العالية حيث من المحتمل أن تتمسك المياه أو تسربها ، قد لا تكون الأرضيات الخشبية هي الخيار الأفضل. هذا هو السبب في أن البلاط كان خيارًا شائعًا. الآن ، يمنحهم Laminate كلاً من أموالهم. وقال كادي: “Laminate هو بديل ممتاز آخر ، يتميز بحواف مختومة وتكنولوجيا أساسية متقدمة لمقاومة تلف المياه مع توفير مظهر من الخشب الصلب الصديق للميزانية”. مع هذه الخيارات النجمية للاختيار من بينها ، كيف يمكنك أن تقرر أي نوع من الأرضيات ستعمل بشكل أفضل لمطبخك؟ حسنًا ، هناك الكثير مما يجب مراعاته.
كيفية اختيار الأرضيات المناسبة لك
LVT والطوابق الصفائح على حد سواء لديها بعض المزايا على البلاط والخشب الصلب. ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند تحديد المواد التي يجب تثبيتها ، خاصة إذا كانت ميزانيتك تسمح بمجموعة متنوعة من الخيارات. سيعتمد تحديد الخيار الذي يجعل من المنطقي للغاية في منزلك على عدد من العوامل. “قبل اختيار أفضل الأرضيات لمطبخك ، فكر في العوامل الرئيسية مثل الميزانية ، وطريقة التثبيت ، والجدول الزمني ، وأهدافك الشخصية وأهداف التصميم ، واحتياجات نمط الحياة” ، أخبرت ناتالي كادي حصريًا House Digest.
وقال كادي: “إذا كنت تتمتع بميزانية محدودة وتخطط لمشروع DIY ، فإن LVT هو خيار رائع لسهولة التثبيت. إذا كان لديك حيوانات أليفة أو حركة مرور ثقيلة على الأقدام ، فإن Laminate تقدم مقاومة للخدش”. في المناطق الرطبة ، عادة ما تأخذ LVT الكعكة لأنها مقاومة للماء. على الرغم من أنها مصممة لتحمل بعض الرطوبة ، إلا أن بعض الصفائح يمكن أن تتلف بسبب التطور الثقيل بشكل خاص. إذا حدث شيء ما لـ LVT ، فقد يكون من الأسهل أيضًا التصحيح من الرقائق. إذا لم تكن الطوابق الخاصة بك مستوية تمامًا ، فقد يكون التثبيت أسهل في التثبيت دون تسوية بالكامل. يمكن أن يساعدك استكشاف إيجابيات وسلبيات تثبيت الأرضيات الخشبية أو أرضيات LVT في تحديد ما هو مناسب لك.