بدائل أقل شهرة لأرضيات المطبخ التقليدية يجب ألا تتجاهلها

الأرضيات الصلبة والبلاط هي الكلاسيكيات المطبخ لسبب ما. إنها تميل إلى أن تكون متينة وهي من بين خيارات الأرضيات التي تزيد من قيمة إعادة بيع منزلك. ومع ذلك ، في مقابلة حصرية مع House Digest ، أوضح Natalie Cady ، مدير منتجات الأسطح الصلبة في Shaw Floors ، أن “أصحاب المنازل يختارون بشكل متزايد أرضيات متينة منخفضة الصيانة في المطابخ خارج الخشب الصلب التقليدي والبلاط”. سواء كانت نقطة سعر أقل ، فأنت بعد أو متانة ومقاومة للماء ، شارك كادي أن المواد الأقل شهرة مثل LVT والصفائح أصبحت خيارات أرضيات شائعة بشكل متزايد للمطابخ.

على الرغم من أن البلاط في المطبخ قد يكون خيارًا مجربًا وحقيقيًا لأصحاب المنازل ، إلا أنه يحتوي على بعض الجوانب السلبية. يمكن أن يكون البلاط الحجري التقليدي أو السيراميك باردًا وصعبًا. هناك أيضًا أشياء يجب مراعاتها قبل تثبيت الخشب الصلب. يعطي الخشب أي دفء في الغرفة ، ولكن يمكن أن يكون عرضة للتلف المياه ، مما يجعلها مشكلة في المطبخ. يمكن أن يستغرق كلاهما وقتًا أطول للتثبيت من LVT أو الصفائح ، والتي غالبًا ما يتم السير عليها على الفور. مع وضع كل هذه الجوانب السلبية في الاعتبار ، يقوم أصحاب المنازل بإعادة التفكير في الخيارات الواضحة للأرضيات والنظر في البدائل. خيارات صديقة للميزانية مثل بلاط الفينيل الفاخر (LVT) والصفائح تحاكي مظهر الخشب الصلب أو البلاط مع تقديم مزايا إضافية.