بدائل النباتات المحلية للمسك والملوخية للنمو في الحديقة

للوهلة الأولى، يبدو نبات الملوخية (Malva moschata) نباتًا جذابًا للغاية. أزهارها وردية اللون، وسحق أوراقها يترك أصابعك مغطاة برائحة المسك اللطيفة. ومع ذلك، إذا كنت تعيش في ولاية فرجينيا الغربية، فإن زراعة هذه الزهرة العطرية الجميلة فكرة سيئة، لأنها تعتبر من الأنواع الغازية في الولاية. لحسن الحظ، هناك العديد من بدائل النباتات المحلية التي يمكنك زراعتها بثقة في حديقتك إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالزهور الملونة المشابهة لتلك الموجودة في نبات الملوخية. تعد هذه الأنواع المحلية خيارًا أفضل بكثير لأنها لن تتصرف بشكل طبيعي في حديقتك فحسب، بل ستكون أيضًا نقطة جذب للملقحات مثل النحل والفراشات وحتى الطيور الطنانة.

أحد البدائل النباتية الممتازة هو الملوخية الوردية ذات الأوراق المطرد، وهي مستوطنة في جنوب شرق كندا والمناطق القريبة من الولايات المتحدة ويمكن زراعتها في المناطق من 4 إلى 9. للحصول على بديل أكثر استوائية، قد ترغب في النظر في الملوخية المستنقعية، التي تنحدر. من الولايات الجنوبية الشرقية وتزدهر في المناطق من 8 إلى 11. إذا كان لديك بقع رطبة في حديقتك، فسيكون الخيار الجيد هو الملوخية الساحلية. ينمو هذا النوع بسعادة في المناطق من 6 إلى 9 ويمكن زراعته حول البرك أو زراعته في حديقة مطرية. أخيرًا، مواطن أمريكي آخر جدير بالذكر هو الملوخية الوردية الشائعة، التي تنمو في المناطق من 4 إلى 9. هذه الملوخية هي واحدة من تلك الشجيرات التي تعشق الملقحات بسبب أزهارها الضخمة.