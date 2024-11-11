بدائل جميلة لأشجار Chinaberry الغازية التي ستجعل حديقتك بارزة

لتكرار الفوائد التي تقدمها أشجار التوت الصيني للطيور المغردة والطيور الطنانة (مثل المأوى والغذاء)، انتقل إلى أشجار التوت الصيني (Sambucus canadensis). سوف تستمر الطيور الطنانة في العودة إلى حديقتك للحصول على ألوان هذه الشجرة الرائعة بسبب أزهارها البيضاء الكريمية والتوت الأسود الأرجواني في المناطق من 4 إلى 8. ومع ذلك، فإنها لا تنمو بطولها، وعادةً ما تبقى أقل من 12 قدمًا. وبصرف النظر عن الشتلات التطوعية الناشئة، فإنها تنمو بشكل غير عملي مع تقدم العمر. لذا، ضعها في أماكن طبيعية أو غابات أو قم بتجميعها كتحوطات في التربة الرطبة، واحتفظ بها بعيدًا عن متناول أطفالك نظرًا لأن ثمارها سامة إلى حد ما.

إذا كنت تقدر أشجار التوت الصيني لزهورها الربيعية، ففكر في أشجار البرقوق (Prunus spp.)، وخاصة البرقوق المكسيكي (Prunus Mexicana). تتميز أغصانها العارية بتلات بيضاء عطرة من فبراير إلى أبريل، مما يجذب النحل. وفي الوقت نفسه، فإن البرقوق البنفسجي الصالح للأكل يظهر حضورًا مبهرجًا لاحقًا، مما يجذب الطيور وصانع الجيلي بداخلك. على الرغم من أنها مواتية عبر المنطقة 6 في مواقع الشمس الجزئية إلى الكاملة، إلا أنها يمكن أن تصبح فوضوية بسبب سقوط الفاكهة، لذا اختر موقعها وفقًا لذلك.

أضف نسيجًا فريدًا إلى حديقتك باستخدام عصا المشي الشيطانية (Aralia spinosa) التي يبلغ طولها 15 قدمًا، والمحاطة بأوراق مركبة متغيرة الخريف، وهي أكبر بكثير من أوراق نبات التوت الصيني. إلى جانب استضافة الفراشات والطيور المغردة، فهي من بين النباتات التي ستعمل على تحسين أمن منزلك بسبب أشواكها. إنه مقاوم للغزلان وشديد التحمل خلال المنطقة 4، لكنه قد يتحول إلى عدواني في الساحات بسبب البذور والنمو الخضري. الاتصال العرضي مع اللحاء والفواكه قد يسبب تهيج الجلد.