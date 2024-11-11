بدائل جميلة لأشجار Chinaberry الغازية التي ستجعل حديقتك بارزة

أشجار التوت الصيني (Melia azedarach) لديها الكثير مما يناسبها. إنها تضفي على المناظر الطبيعية رائحة الشوكولاتة، وتضيء فصول الربيع والصيف بزهور الليلك، وتضفي الحيوية على المناظر الطبيعية الشتوية مع الطيور المخمورة التي تلتهم ثمارها الذهبية. إنهم يقبون المنطقة بمظلاتهم التي يبلغ عرضها 40 قدمًا، ويظللونها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها تحمل التلوث، والضغط، والجفاف، والصرف دون المتوسط. ولسوء الحظ، فإن هذه القدرة على التكيف عملت بشكل عكسي، حيث حولتها إلى أشجار “أعشاب ضارة”. باستثناء السلاسل الشمالية حيث يتم قتلها بالصقيع، من المعروف أن أشجار التوت الصيني تهرب من الساحات إلى المناطق الطبيعية، مما يؤدي إلى تدمير المواقع المحلية بمركباتها الأليلوباثية. تعتبر غازية في معظم الولايات الجنوبية، بما في ذلك كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا وكارولينا الجنوبية وجورجيا وفيرجينيا. لهذا السبب، يجب عليك إزالة هذه الأنواع النباتية الغازية من حديقتك. لحسن الحظ، هناك الكثير من خيارات الأشجار الجيدة التصرف التي يمكنك وضعها في الاعتبار لاستعادة المساحة من أشجار التوت الصيني.
لتقليد جاذبيتها الزخرفية دون تطفل، احصل على مظهرها الأصلي في جنوب الولايات المتحدة: التوت الصابوني الغربي (Sapindus saponaria var. drummondii). إنها شجرة ذات حجم مماثل، يبلغ ارتفاعها أكثر من 30 قدمًا، ولها ثمار صفراء صديقة للملقحات تتحول إلى اللون الأسود عندما تنضج، وتكون بمثابة طعام شتوي مهم. لديهم متطلبات تقليم وسقي تافهة ويظهرون مقاومة عالية للجفاف والرياح والآفات. ومع ذلك، مثل أشجار التوت الصيني، فإن ثمارها سامة للحيوانات الأليفة والأطفال وتشكل خطر الانزلاق، مما يقلل من فائدتها في المناطق ذات الازدحام الشديد. كما يقومون أحيانًا بإرسال ممصات (باستثناء التربة الطينية)، والتي يجب سحبها للحفاظ على ميولهم الحازمة تحت السيطرة. هناك بعض البدائل الأخرى التي يمكنك تجربتها.
بدائل جميلة أخرى لأشجار التوت الصيني الغازية ذات قيمة الحياة البرية
لتكرار الفوائد التي تقدمها أشجار التوت الصيني للطيور المغردة والطيور الطنانة (مثل المأوى والغذاء)، انتقل إلى أشجار التوت الصيني (Sambucus canadensis). سوف تستمر الطيور الطنانة في العودة إلى حديقتك للحصول على ألوان هذه الشجرة الرائعة بسبب أزهارها البيضاء الكريمية والتوت الأسود الأرجواني في المناطق من 4 إلى 8. ومع ذلك، فإنها لا تنمو بطولها، وعادةً ما تبقى أقل من 12 قدمًا. وبصرف النظر عن الشتلات التطوعية الناشئة، فإنها تنمو بشكل غير عملي مع تقدم العمر. لذا، ضعها في أماكن طبيعية أو غابات أو قم بتجميعها كتحوطات في التربة الرطبة، واحتفظ بها بعيدًا عن متناول أطفالك نظرًا لأن ثمارها سامة إلى حد ما.
إذا كنت تقدر أشجار التوت الصيني لزهورها الربيعية، ففكر في أشجار البرقوق (Prunus spp.)، وخاصة البرقوق المكسيكي (Prunus Mexicana). تتميز أغصانها العارية بتلات بيضاء عطرة من فبراير إلى أبريل، مما يجذب النحل. وفي الوقت نفسه، فإن البرقوق البنفسجي الصالح للأكل يظهر حضورًا مبهرجًا لاحقًا، مما يجذب الطيور وصانع الجيلي بداخلك. على الرغم من أنها مواتية عبر المنطقة 6 في مواقع الشمس الجزئية إلى الكاملة، إلا أنها يمكن أن تصبح فوضوية بسبب سقوط الفاكهة، لذا اختر موقعها وفقًا لذلك.
أضف نسيجًا فريدًا إلى حديقتك باستخدام عصا المشي الشيطانية (Aralia spinosa) التي يبلغ طولها 15 قدمًا، والمحاطة بأوراق مركبة متغيرة الخريف، وهي أكبر بكثير من أوراق نبات التوت الصيني. إلى جانب استضافة الفراشات والطيور المغردة، فهي من بين النباتات التي ستعمل على تحسين أمن منزلك بسبب أشواكها. إنه مقاوم للغزلان وشديد التحمل خلال المنطقة 4، لكنه قد يتحول إلى عدواني في الساحات بسبب البذور والنمو الخضري. الاتصال العرضي مع اللحاء والفواكه قد يسبب تهيج الجلد.