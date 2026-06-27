بداية قوية لمؤلفي زاك ثورنتون في آخر استدعاء لميتس

نجح زاك ثورنتون في آخر تجربة أداء له.

أعجب لاعب فريق ميتس، الذي تم استدعاؤه بعد صفقة ديفيد بيترسون هذا الأسبوع، في ثاني مباراة له في الدوري الرئيسي يوم الجمعة حيث قدم ستة أدوار نظيفة ضد فيليز.

أنهى اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ليلته بسبع ضربات، وخمس ضربات مسموح بها، واستقبلت شباكه هدفًا واحدًا فقط في الخسارة 2-1 حيث تعافى من الشوط الأول الضال ليبدأ بداية مثمرة. وكان المدير المؤقت المعين حديثًا آندي جرين سعيدًا بالطريقة التي “هاجم بها” اليساري خصومه في فيلادلفيا.

قال جرين: “أعتقد أن هذا ما تبحث عنه في الشاب”. “وأعتقد أننا عرفنا أن ذلك كان بداخله، ومن هو، ومن أظهر نفسه على كل المستويات.”

سمح ثورنتون بمقدمة مزدوجة قوية من Trea Turner من جدار الحقل الأيسر، ثم تخلى عن الفردي لـ Kyle Schwarber و Bryce Harper (مع الضربة الأخيرة التي أرسلت Turner إلى المنزل).

تلقى الرامي أيضًا زيارة التل في الشوط الأول، واستمتع ببعض حظه من خلال صيد الغطس المنقذ للجري من جاريد يونغ في القاعدة الأولى.

لكن ثورنتون وجد موطئ قدمه في النهاية وبرر استدعاءه الأخير من Triple-A سيراكيوز وسط وقت غير متكافئ لموظفي Mets.

يتدافع فريق ميتس للحصول على إجابات على التل مع إصابة كلاي هولمز (كسور الشظية اليمنى) وكوداي سينجا الآن في ساحة اللعب بعد فترة قاسية من البداية.

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كان بيترسون يعاني أيضًا قبل إرساله إلى الأشبال هذا الأسبوع، بينما من المقرر أن يعود كريستيان سكوت من اصطدام في الفخذ الأيمن يوم السبت.

أظهر ثورنتون أنه قادر على تهدئة بعض مخاوف ميتس بشأن الترويج عندما تحسن في أول ظهور له في الدوري الأمريكي ذو الأربع أشواط، 4 ¹/₃-inning ضد واشنطن في 20 مايو.

مع استعداد سكوت لتفعيله في القائمة، لم يكن جرين ملتزمًا بشأن ما إذا كان ثورنتون سيبقى في التناوب للمضي قدمًا.

ومع ذلك، فإن مواطن مينيسوتا مصمم على تحقيق ذلك.

قال ثورنتون: “أريد أن ألعب في الدوريات الكبرى لفترة طويلة”. “وأعتقد أنني أستطيع أن أفعل ذلك.”