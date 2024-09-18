بدا أن هناك شيئًا غريبًا بشأن دونالد ترامب أثناء مناظرته مع كامالا هاريس

صعد الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس إلى منصة المناظرة الرئاسية في 10 سبتمبر 2024، قبل انتخابات نوفمبر. كانت هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الاثنان منذ انسحاب جو بايدن من السباق في يوليو، ولم يتراجع أي من المرشحين. من “فاز” بالمناظرة؟ كالعادة، يعتمد الأمر على من تسأل. أظهر استطلاع أجرته شبكة CNN للناخبين المسجلين أن معظم المشاهدين يعتقدون أن هاريس كانت لها الأفضلية، بينما قال استطلاع أجرته LiveNOW FOX ووصفه بأنه “غير علمي” إن ترامب جاء في المقدمة.

ولكن عندما يتعلق الأمر بأداء ترامب، لجأ كثيرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإشارة إلى أن هناك شيئًا غريبًا في الرئيس السابق. وعلى وجه الخصوص عينيه. فسأل أحد المستخدمين على موقع X (الذي كان يُعرف سابقًا باسم تويتر): “ترامب لا يستطيع إبقاء عينيه مفتوحتين! ما هذا؟”. وردد آخرون نفس الرأي، ووصفوه بأنه “نعسان”. وفي أماكن أخرى، قال البعض إن جفونه بدت “متورمة” و”منتفخة”. وسأل آخر: “عيون ترامب تتحرك ذهابًا وإيابًا. غريب. مخدرات؟”. وكتب مستخدم آخر على المنصة: “انظر إلى عيني ترامب – شخص ما يتحدث في أذنه بينما تتحدث”. وإليك ما قد يعنيه كل هذا (وما قد لا يعنيه على الأرجح).