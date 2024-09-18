بدا أن هناك شيئًا غريبًا بشأن دونالد ترامب أثناء مناظرته مع كامالا هاريس

صعد الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس إلى منصة المناظرة الرئاسية في 10 سبتمبر 2024، قبل انتخابات نوفمبر. كانت هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الاثنان منذ انسحاب جو بايدن من السباق في يوليو، ولم يتراجع أي من المرشحين. من “فاز” بالمناظرة؟ كالعادة، يعتمد الأمر على من تسأل. أظهر استطلاع أجرته شبكة CNN للناخبين المسجلين أن معظم المشاهدين يعتقدون أن هاريس كانت لها الأفضلية، بينما قال استطلاع أجرته LiveNOW FOX ووصفه بأنه “غير علمي” إن ترامب جاء في المقدمة.
ولكن عندما يتعلق الأمر بأداء ترامب، لجأ كثيرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإشارة إلى أن هناك شيئًا غريبًا في الرئيس السابق. وعلى وجه الخصوص عينيه. فسأل أحد المستخدمين على موقع X (الذي كان يُعرف سابقًا باسم تويتر): “ترامب لا يستطيع إبقاء عينيه مفتوحتين! ما هذا؟”. وردد آخرون نفس الرأي، ووصفوه بأنه “نعسان”. وفي أماكن أخرى، قال البعض إن جفونه بدت “متورمة” و”منتفخة”. وسأل آخر: “عيون ترامب تتحرك ذهابًا وإيابًا. غريب. مخدرات؟”. وكتب مستخدم آخر على المنصة: “انظر إلى عيني ترامب – شخص ما يتحدث في أذنه بينما تتحدث”. وإليك ما قد يعنيه كل هذا (وما قد لا يعنيه على الأرجح).
تكتيك جديد للنقاش؟
من الممكن أن تكون “عيون دونالد ترامب النائمة” جزءًا من استراتيجيته في المناظرة. اقترحت صحيفة ميرور أن رفضه النظر إلى كامالا هاريس أثناء العرض كان “تحركًا جديدًا للقوة”. بالنسبة لسياسي مثل ترامب، الذي عُرف باستخدام أساليب غير تقليدية مختلفة ضد خصومه – من الألقاب إلى التغريدات اللاذعة السريعة – فهذا ليس بعيد المنال تمامًا. لقد اتُهم بشكل مختلف بـ “ملاحقة” و “التطفل” على هيلاري كلينتون خلال مناظرتهما الأولى في أكتوبر 2016، والتي شهدت ظهوره خلف وزيرة الخارجية السابقة بطريقة أزعجت الكثيرين.
وفي مقال كتبه لصحيفة بوليتيكو، أشار خبير لغة الجسد وعميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جو نافارو أيضًا إلى أن ترامب تجنب التواصل البصري مع كامالا هاريس طوال معظم المناظرة، على النقيض من تركيزها على ترامب مباشرة عندما تحدث. وكتب نافارو: “يمكن قراءة رفض ترامب التواصل البصري لأكثر من 90 دقيقة بطرق عديدة: كشكل من أشكال اللامبالاة، أو عدم الاحترام، أو حتى الخوف من أن يؤدي النظر إليها بطريقة ما إلى انفعاله”. قارن هذا بتحليله السابق للمناظرة الوحيدة بين ترامب وجو بايدن في عام 2024، حيث لاحظ أن ترامب غالبًا ما كان يرفرف جفنيه بسبب الإحباط.
أو ربما كان ظهور عيني ترامب غير مقصود تمامًا. ففي تحليله لمناظرة بايدن، قال نافارو إن ترامب خفض جفنيه عندما “سمع شيئًا لا يحبه”. وقال إن هذا استجابة بيولوجية – قوة لا شعورية عبر أعصاب الجفون العلوية. وكتب: “إنه سلوك تكيفي، مثل لمس الوجه، يساعدنا على تخفيف التوتر المؤقت – طريقة لتهدئة الذات”.
تكثر المؤامرات على وسائل التواصل الاجتماعي
وهناك نظريات أخرى حول أداء دونالد ترامب في المناظرة تستند إلى التخمينات. فهل كان يستمع إلى ميكروفون؟ في أعقاب الاشتباك الرئاسي، قال أنصار ترامب نفس الشيء عن كامالا هاريس، متهمين إياها بارتداء أقراط مزودة بميكروفونات لتلقي تدريب سري. هل كان يتعاطى المخدرات؟ قالت مصادر لمجلة رولينج ستون إن البيت الأبيض الذي يرأسه ترامب كان في الواقع ملاذًا للمخدرات مثل أديرال (منشط قائم على الأمفيتامين) وزاناكس (دواء مضاد للقلق يستخدم أيضًا خارج نطاق العلامة التجارية كمرخٍ للعضلات ومهدئ). ولكن على الرغم من العديد من الشائعات المتفجرة على وسائل التواصل الاجتماعي على مر السنين مثل “ترامب يستنشق أديرال”، لا يوجد دليل يشير إلى أن هذا الممتنع عن تناول الكحوليات يستخدم أي نوع من أنواع المخدرات.
لا شك أن مثل هذه الاتهامات ليست نادرة. فكما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، قال ترامب نفسه إن بايدن سيتلقى “حقنة كبيرة في المؤخرة” (?) من العقاقير المحسنة للأداء لمساعدته على الأداء بشكل أفضل في مناظرة عام 2020، وفي عام 2016 اتهم هيلاري كلينتون بأنها “مُنْشَطَة” خلال إحدى مواجهتيهما. ولم تظهر أي أدلة تدعم أيًا من هذه الادعاءات، ومن المحتمل أن ينطبق نفس الشيء على نظريات المؤامرة حول أول مناظرة بين ترامب وهاريس.