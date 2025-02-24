بديل الباب المنزلق الذي يجعل المساحة تبدو أكبر وأفضل

يمكن أن تكون الأبواب المنزلق حلاً لتوفير المساحة ، ولكن يمكن أن تكون المسارات عبئًا بصريًا وجسديًا. لحسن الحظ ، هناك حل إبداعي للنظر فيه. إذا لم تكن معتادًا على هذا المفهوم ، فإن الأبواب المنزلقات التي لا تتبع هي وسيلة حديثة منخفضة المستوى لإنشاء فصل للمساحة. يمكن أن يفتح الباب بدون تتبع مع ألواح زجاجية مساحتك بصريًا ، مما يسمح بالضوء ولا يشغل أي مساحة أرضية تقريبًا. اذهب مع الزجاج المجوفة المجوفة للحصول على محلول آمن ومشرق.

على الرغم من اسمها ، فإن مثل هذه الأبواب المنزلقات ليست بلا تعقب تمامًا – يبدو أنها مجرد. لقد تم تعليقهم بالفعل من الأعلى وينزلقون على نظام البكرة ، وبالتالي ، يبقى المسار مخفيًا. هذا هو السبب في أنهم يعرفون أيضًا باسم Ghost Sliding Doors أو Abour Dair Sliding Doors. لن يضروا الأرض ، وهو مثالي إذا كان لديك أرضيات تريد الحفاظ عليها. ضع في اعتبارك أن الأبواب المنزلقات غير المسبقة مناسبة فقط للتركيبات الداخلية ، حيث لا يوجد ختم أسفل. واحدة من الفوائد الرئيسية للأبواب المنزلق غير المستعارة هي السلامة. بالنظر إلى عدم وجود مسارات أرضية ، لا يوجد أي خطر على أفراد الأسرة المعرضين للخطر أو الضيوف. لذلك ، إذا كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة أو كبار السن في الأسرة ، فإن هذه الأبواب هي بديل مثالي. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تبحث عن بعض من أسهل الطرق لجعل منزلك خالية من الضوضاء ، فيمكن أن يساعدك باب الانزلاق الذي لا يتبعه على تحقيق ذلك. قبل اتخاذ قرار نهائي ، ستحتاج إلى تحديد ما إذا كانت الأبواب المنزلقات التي لا تتبع مناسبة لنمط حياتك ومساحةها.