بديل الباب المنزلق الذي يجعل المساحة تبدو أكبر وأفضل

يمكن أن تكون الأبواب المنزلق حلاً لتوفير المساحة ، ولكن يمكن أن تكون المسارات عبئًا بصريًا وجسديًا. لحسن الحظ ، هناك حل إبداعي للنظر فيه. إذا لم تكن معتادًا على هذا المفهوم ، فإن الأبواب المنزلقات التي لا تتبع هي وسيلة حديثة منخفضة المستوى لإنشاء فصل للمساحة. يمكن أن يفتح الباب بدون تتبع مع ألواح زجاجية مساحتك بصريًا ، مما يسمح بالضوء ولا يشغل أي مساحة أرضية تقريبًا. اذهب مع الزجاج المجوفة المجوفة للحصول على محلول آمن ومشرق.
على الرغم من اسمها ، فإن مثل هذه الأبواب المنزلقات ليست بلا تعقب تمامًا – يبدو أنها مجرد. لقد تم تعليقهم بالفعل من الأعلى وينزلقون على نظام البكرة ، وبالتالي ، يبقى المسار مخفيًا. هذا هو السبب في أنهم يعرفون أيضًا باسم Ghost Sliding Doors أو Abour Dair Sliding Doors. لن يضروا الأرض ، وهو مثالي إذا كان لديك أرضيات تريد الحفاظ عليها. ضع في اعتبارك أن الأبواب المنزلقات غير المسبقة مناسبة فقط للتركيبات الداخلية ، حيث لا يوجد ختم أسفل. واحدة من الفوائد الرئيسية للأبواب المنزلق غير المستعارة هي السلامة. بالنظر إلى عدم وجود مسارات أرضية ، لا يوجد أي خطر على أفراد الأسرة المعرضين للخطر أو الضيوف. لذلك ، إذا كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة أو كبار السن في الأسرة ، فإن هذه الأبواب هي بديل مثالي. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تبحث عن بعض من أسهل الطرق لجعل منزلك خالية من الضوضاء ، فيمكن أن يساعدك باب الانزلاق الذي لا يتبعه على تحقيق ذلك. قبل اتخاذ قرار نهائي ، ستحتاج إلى تحديد ما إذا كانت الأبواب المنزلقات التي لا تتبع مناسبة لنمط حياتك ومساحةها.
إيجابيات وسلبيات الأبواب المنزلقات بلا تعقب
إلى جانب مفهوم المسار المخفي ، فإن شكل أكثر شيوعًا لباب الانزلاق الذي لا يتبعه هو باب الحظيرة. بينما لا يزال هذا الباب معلقًا من الأعلى ، فإن المسار نفسه مرئي في الأعلى. على الرغم من أنها ليست منخفضة على المستوى ، إلا أنها لا تزال تمنع خطر التعثر. هناك محترف آخر إلى الأبواب المنزلق دون مسار أسفل هو أنه لا داعي للقلق بشأن الحفاظ على مسار الأرض نظيفًا أو خاليًا من الغبار والحطام. متوسط التكلفة لتثبيت باب الحظيرة إذا كنت لا ترغب في معالجة DIY ليس باهظ الثمن مثل التجديد الرئيسي ، ولكن يمكنك بالفعل شراء مجموعة غير مسبحة للباب لديك بالفعل – طالما كنت تتأكد من النموذج متوافق. على سبيل المثال ، تنصح مجموعة أجهزة باب Barn Door Door Souyou من Souyou العملاء المحتملين بالاتصال بهم عبر البريد الإلكتروني للاستفسار عما إذا كان الباب الموجود مسبقًا سيعمل مع النظام.
يمكن للأبواب الخزفية المرآة المنزلق DIY تحرير المساحة في غرفة نوم صغيرة خلاف ذلك ، ويمكن أن يكون للأبواب المنزلق غير المسبقة تأثير مماثل لتوفير المساحة. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أنها مناسبة فقط للأرضيات الناعمة مثل الخشب الصلب أو البلاط ، وليس السجاد الكثيف. لمنع التشوه الذي يمكن أن يحدث مع باب خشبي ، يمكنك الذهاب مع إطار التيتانيوم. تجنب دائمًا تعليق الأشياء الثقيلة على الباب واحصل على محترف لضمان تعزيز المسار الخاص بك بشكل صحيح. من المهم تجنب ثني المسار المعدني لأنه لن يتم تثبيته على الأرض.