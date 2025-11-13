بديل الرخام الذي يجعل تنظيف باكسبلاش أسهل بكثير

المطبخ هو المكان الذي تبقى فيه الروائح كالذكريات، وحتى أبسط الوجبات تبدو وكأنها احتفال. ومع ذلك، على الرغم من كل هذا الجمال، هناك حقيقة مزعجة تختبئ خلف تلك البلاطة الرخامية الأنيقة: إنها مغنية عندما يتعلق الأمر بالتنظيف. الرخام، بكل أناقته المتعرجة، له مزاج. قد يؤدي رش الطماطم أو قطرة القهوة إلى تركها محفورة بالبقع. علاوة على ذلك، تميل الخطوط الخلفية إلى جمع أدلة كل وجبة، وذلك بفضل موقعها الرئيسي خلف الموقد والحوض. لهذا السبب يلتف الكثير منا على رؤوس أصابعهم حول فكرة باكسبلاش رخامي، متمنيًا شيئًا رائعًا ولكنه أقل احتياجًا بكثير. لحسن الحظ، الحجر الملبد هو مادة باكسبلاش للمطبخ تجمع بين تطور الحجر الطبيعي وسهولة البلاط.
يتم تصنيع الحجر الملبد عن طريق سحق المعادن مثل مسحوق الحجر والكوارتز وضغطها معًا تحت ضغط هائل، وهو مادة صلبة تسيطر على المطابخ. سطحه غير مسامي، مما يعني أن الصلصات أو الزيت سوف يبقى على سطحه بدلاً من أن يغوص فيه، مما يجعل التنظيف سهلاً تقريبًا. إنها مقاومة للخدش أيضًا. لذلك، فإن الفرشاة غير المقصودة من الأدوات أو التنظيف الجيد باستخدام الإسفنجة لن تترك علامات. الحرارة الناتجة عن البخار أو البقع الساخنة لا تزعجه أيضًا. وبمرور الوقت، لن يفقد قوامه، على عكس الرخام. بشكل عام، فهو يجعل حياتك في المطبخ أقل إرهاقًا من خلال السماح لك بالتركيز على الطبخ والمحادثة بدلاً من مطاردة كل بقعة على جدرانك.
حافظ على الحجر الملبد في أفضل حالاته
إن الحفاظ على مظهر باكسبلاش لمطبخك الحجري الملبد لا تشوبه شائبة ليس علمًا صاروخيًا ، ولكنه يدفع للتعامل معه مع القليل من الاحترام. القاعدة الذهبية هي عدم ترك الفوضى تطول. بمجرد ملاحظة انسكاب أو بقعة، أمسك بمنشفة ورقية وامسحها. كلما تصرفت بشكل أسرع، قلت فرصة التصاق البقعة.
للتنظيف اليومي، كل ما تحتاجه هو فرك لطيف بالماء والصابون. اغمس قطعة قماش ناعمة في الماء والصابون وامسح السطح سريعًا لجعله خاليًا من الخطوط. ولكن، الحياة تحدث، وفي بعض الأحيان تفلت البقعة من ملاحظتك وتجف، مما يترك لك مكانًا عنيدًا. عندها يمكن لمعجون صودا الخبز والماء (الذي يُترك على البقعة لمدة 15 دقيقة تقريبًا) أن يصنع العجائب. ما عليك سوى مسحه وتنظيفه بعد ذلك، وسوف يرتد حجرك الملبد مرة أخرى وكأن شيئًا لم يحدث على الإطلاق.
ومع ذلك، فإن الحجر الملبد يشبه الرخام في أن المنظفات القاسية هي الخيانة القصوى. حتى أصعب الحجر الملبد سيدفع الثمن إذا تعرض لمواد كيميائية عدوانية. اختر دائمًا منظفًا محايدًا للأس الهيدروجيني للحفاظ على جمال حجرك. تعامل معها بشكل صحيح، وستظل باكسبلاش الحجرية الملبدة تبدو جميلة دون عناء لسنوات قادمة.