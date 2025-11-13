بديل الرخام الذي يجعل تنظيف باكسبلاش أسهل بكثير

المطبخ هو المكان الذي تبقى فيه الروائح كالذكريات، وحتى أبسط الوجبات تبدو وكأنها احتفال. ومع ذلك، على الرغم من كل هذا الجمال، هناك حقيقة مزعجة تختبئ خلف تلك البلاطة الرخامية الأنيقة: إنها مغنية عندما يتعلق الأمر بالتنظيف. الرخام، بكل أناقته المتعرجة، له مزاج. قد يؤدي رش الطماطم أو قطرة القهوة إلى تركها محفورة بالبقع. علاوة على ذلك، تميل الخطوط الخلفية إلى جمع أدلة كل وجبة، وذلك بفضل موقعها الرئيسي خلف الموقد والحوض. لهذا السبب يلتف الكثير منا على رؤوس أصابعهم حول فكرة باكسبلاش رخامي، متمنيًا شيئًا رائعًا ولكنه أقل احتياجًا بكثير. لحسن الحظ، الحجر الملبد هو مادة باكسبلاش للمطبخ تجمع بين تطور الحجر الطبيعي وسهولة البلاط.

يتم تصنيع الحجر الملبد عن طريق سحق المعادن مثل مسحوق الحجر والكوارتز وضغطها معًا تحت ضغط هائل، وهو مادة صلبة تسيطر على المطابخ. سطحه غير مسامي، مما يعني أن الصلصات أو الزيت سوف يبقى على سطحه بدلاً من أن يغوص فيه، مما يجعل التنظيف سهلاً تقريبًا. إنها مقاومة للخدش أيضًا. لذلك، فإن الفرشاة غير المقصودة من الأدوات أو التنظيف الجيد باستخدام الإسفنجة لن تترك علامات. الحرارة الناتجة عن البخار أو البقع الساخنة لا تزعجه أيضًا. وبمرور الوقت، لن يفقد قوامه، على عكس الرخام. بشكل عام، فهو يجعل حياتك في المطبخ أقل إرهاقًا من خلال السماح لك بالتركيز على الطبخ والمحادثة بدلاً من مطاردة كل بقعة على جدرانك.