بديل الرصيف الأنيق والمتين ستحتاج إلى تغطية الفناء الخرساني الخاص بك مع

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على الرغم من أن الخرسانة معروفة بكونها مادة متينة بشكل لا يصدق ، إلا أن مظهره الرمادي القياسي يمكن أن يكون مملاً وبلا حياة. على الرغم من أن هناك دائمًا خيار تغطية الخرسانة مع أرضيات كوسيلة لترقية الفناء الخاص بك ، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل البلاط طويل القامة أو حتى مشاكل الصرف مع مرور الوقت. أحد البديل الأنيق لتغطية فناء خرساني مع أرضيات هو استخدام بلاطات الطين. هذه البلاط مصنوعة من الطين وتوفر لوحة دافئة ذات لون أحمر مميز. يشبه تثبيت بلاطات الطين فوق الخرسانة العمل مع البلاط القياسي ، ويتطلب عملًا الإعدادية ، وضع البلاط ، الجص ، وسداده. على الرغم من وجود عدة خطوات لهذا المشروع ، يمكن للمبتدئين تغيير الباحات الخرسانية الخاصة بهم بالأدوات المناسبة وقليلًا من الإبداع.
قبل الغوص في ترقية الفناء الخرساني DIY ، من المهم التأكد من أن لديك جميع الأدوات اللازمة في متناول اليد. أولاً ، اختر بلاط أرضية الطين الخاص بك ووضعها على السطح في نمطك المطلوب للتأكد من أن لديك ما يكفي. ستحتاج أيضًا إلى منتج هاون مثل منتجات البناء المخصصة للادعاء ، وفواصل البلاط ، والجص ، وسائل التسرب ، بالإضافة إلى أدوات مثل الأسطوانة والصينية للسدادات ، ومشاهدة مبللة لقطع البلاط ، وعفو الجص. بغض النظر عن نوع DIY الذي تتعامل معه ، من الأفضل أن يكون لديك كل ما تحتاجه في وقت مبكر بدلاً من نفاد المتجر في منتصف المشروع.
كيفية تغطية الفناء الخرساني الخاص بك مع بلاطات الطين
الخطوة الأولى لتغطية الفناء الخرساني الخاص بك مع بلاطات الطين تنطوي على فحص السطح لأي علامات على الضرر. ستحتاج المناطق ذات الشقوق أو الرقائق في السطح إلى إصلاحها باستخدام حشو البناء – على الرغم من أن الأضرار الجسيمة قد تحتاج إلى إصلاحات مهنية. يعد هذا أيضًا وقتًا مناسبًا لتنظيف الخرسانة من خلال غسل الضغط أو حتى الضغط إذا كان هناك الكثير من التراكم. عندما تكون الخرسانة جاهزة ، يجب أن تبدأ العمل في أقسام صغيرة عن طريق تطبيق طبقة من ملاط Thinset الخاص بك على الخرسانة ووضع البلاط فيه. تأكد من استخدام الفواصل لترك مساحة للجص ، والحفاظ على كل شيء في مكانه أثناء تجفيف المركب.
بعد الانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل ، يمكنك الانتقال إلى الحشو وختم بلاط الأرضيات الطين. ابدأ باستخدام فرشاة الطلاء أو الأسطوانة لإضافة طبقة من السدادات المخترقة ، والتي يمكن اعتبارها معالجة مسبقة لمنع الرطوبة من التأثير على البلاط. بعد ذلك ، قم بتطبيق الجص مع تعويمك وامسح أي فائض بقطعة قماش مبللة. انتظر ما لا يقل عن 24 ساعة قبل الانتقال إلى خطوة الختم النهائية – حيث ستضيف اختيارك لطلاء واقية نهائي. على سبيل المثال ، يمكن أن تكون النهاية اللامعة فكرة تصميم متطورة للفناء الخرساني الخاص بك ، في حين أن الطلاء المضاد للانزلاق مثالي للبراحات التي ترى الكثير من حركة المرور على الأقدام.
طرق بسيطة لتخصيص بلاطات الطين
واحدة من أفضل الطرق لتخصيص وبلاط Terracotta الخاص بك من الظهور عفا عليها الزمن هو الخروج خارج الصندوق عندما يتعلق الأمر بنهج التصميم الخاص بك. على الرغم من أنه يجب عليك التفكير في أهدافك الإجمالية للمساحة ، إلا أن خيارات مثل الزجاج التراكوتا يمكن أن تضيف لمسة لامعة مع الحماية من أضرار الرطوبة. أو ، إذا كنت تريد اتباع نهج أكثر جرأة لتخصيص بلاطات الطين ، فكر في رسم بعض (أو كل) من البلاط قبل تغطية الفناء الخرساني الخاص بك.
تتضمن بعض الطرق التي يمكنك من خلالها دمج البلاط المطلي في تصميم الفناء الخاص بك اختيار لون واحد لوضعه استراتيجياً كعنصر لافت للنظر أو إذا كنت تشعر بتفاصيل خاصة ، مما يضيف تفاصيل التصميم الأصغر. تتمثل إحدى الأفكار في استخدام استنسل صغير ورسم يدويًا تصميمًا مباشرة على البلاط الخاص بك لإنشاء حدود أو تصميم فريد من نوعه لا يمكنك شراؤه من متاجر التجزئة الكبيرة.