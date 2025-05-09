بديل العشب الذي لا يوجد فريد من نوعه وغير تقليدي

لطالما كان العشب هو الغطاء الأرضي الافتراضي للساحات الأمريكية ، لكن عبادة العشب تفقد Steam. قيود المياه وارتفاع تكاليف الصيانة وجيل جديد من أصحاب المنازل الواعين بالبيئة تغذي عصر النهضة بدون وزنا. في حين أن كلوفر وموس لا يزالان يحصلان على معظم الأضواء ، فإن أكثر البدائل خيالية تتجاوز مجرد إزالة جزازة. يعيدون كتابة ما يمكن أن يكون عليه الفناء.

مثال على ذلك: حديقة الأعشاب. ليس من نوع المطبخ المرتفع ، ولكن سجادة ناعمة وعطرة من الزعتر الزاحف ، البابونج ، وغيرها من الأصناف المنخفضة النمو التي تشعر وكأنها فناء أوروبي تحت القدم. يوفر هذا الغطاء الأرضي الحية جميع المكافآت الجمالية للعشب التقليدي مع أي من الضوضاء أو الذنب. المكافأة: انها متعددة. الأعشاب مثل الزعتر والبابونج هي المواد الغذائية الطهي ، ردع الآفات ، ومغناطيس الملقحات. إذا كنت ترغب في رفع مستوى ذلك ، ففكر في تصميم حديقة عشب على شكل حلزوني باستخدام صخور المناظر الطبيعية. إنه تصميم ذكي يزيد من تدفق الهواء والسحر.

ما يجعل خيار عدم وجود هذا أمرًا جذابًا بشكل خاص هو أنه لا يبدو جيدًا فقط على Instagram. إنها تعمل. الزعتر يتسامح مع حركة المرور على الأقدام وتزدهر تحت أشعة الشمس الكاملة. يضيف البابونج العطر ويأتي ازومًا ناعمًا. أفضل نوع من التربة لزراعة الأعشاب هي واحدة جيدة ، مما يقلل أيضًا من الحاجة إلى الري أو صيانة المواد الكيميائية.