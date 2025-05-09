بديل العشب الذي لا يوجد فريد من نوعه وغير تقليدي

لطالما كان العشب هو الغطاء الأرضي الافتراضي للساحات الأمريكية ، لكن عبادة العشب تفقد Steam. قيود المياه وارتفاع تكاليف الصيانة وجيل جديد من أصحاب المنازل الواعين بالبيئة تغذي عصر النهضة بدون وزنا. في حين أن كلوفر وموس لا يزالان يحصلان على معظم الأضواء ، فإن أكثر البدائل خيالية تتجاوز مجرد إزالة جزازة. يعيدون كتابة ما يمكن أن يكون عليه الفناء.
مثال على ذلك: حديقة الأعشاب. ليس من نوع المطبخ المرتفع ، ولكن سجادة ناعمة وعطرة من الزعتر الزاحف ، البابونج ، وغيرها من الأصناف المنخفضة النمو التي تشعر وكأنها فناء أوروبي تحت القدم. يوفر هذا الغطاء الأرضي الحية جميع المكافآت الجمالية للعشب التقليدي مع أي من الضوضاء أو الذنب. المكافأة: انها متعددة. الأعشاب مثل الزعتر والبابونج هي المواد الغذائية الطهي ، ردع الآفات ، ومغناطيس الملقحات. إذا كنت ترغب في رفع مستوى ذلك ، ففكر في تصميم حديقة عشب على شكل حلزوني باستخدام صخور المناظر الطبيعية. إنه تصميم ذكي يزيد من تدفق الهواء والسحر.
ما يجعل خيار عدم وجود هذا أمرًا جذابًا بشكل خاص هو أنه لا يبدو جيدًا فقط على Instagram. إنها تعمل. الزعتر يتسامح مع حركة المرور على الأقدام وتزدهر تحت أشعة الشمس الكاملة. يضيف البابونج العطر ويأتي ازومًا ناعمًا. أفضل نوع من التربة لزراعة الأعشاب هي واحدة جيدة ، مما يقلل أيضًا من الحاجة إلى الري أو صيانة المواد الكيميائية.
كيفية تحويل العشب الخاص بك إلى عشب حي
يمكن أن يكون العشب العشبي الذي لا يوجد فيه فوزًا: أقل عملًا بالنسبة لك ، ومزيد من الاستدامة للكوكب ، وساحة أفضل الرائحة. أولاً ، سترغب في اختيار أعشابك بحكمة. يظل الزعتر الزاحف (الغدة الصعترية praecox) هو الانتقال إلى متانته وارتفاعه المنخفض ، لكنه ليس المنافس الوحيد. يضيف البابونج (Chamaemelum nobile) إزهارًا حلوًا ورائحة لطيفة. كما يستحق الغطاء الأرضي الجميل والعطر على قدم المساواة (Mentha requienii) أيضًا هذا الجهد. يمكن لأوريجانو (Origanum) وحتى الأصناف المنخفضة النمو من المارجورام (Origanum Majorana) و Satureja Montana التعامل مع حركة المرور الخفيفة والعمل كأغطية أرضية هاردي. فقط تجنب النعناع الطهي (Mentha spp.) لأنه ينتشر بقوة ويمكن أن يحول بسرعة ساحة مرتبة إلى عملية استحواذ نباتية برية.
ستحتاج أيضًا إلى تجنب الأعشاب الحساسة أو المستقيمة. التمسك بالأنواع التي تعانق التربة وترتد بعد أن تخطت. ولا تتوقع خصبة على مدار السنة في المناخات الباردة. تموت العديد من الأعشاب في فصل الشتاء أو تذهب نائمة ، تاركًا وراءها نظرة أكثر جدوى حتى الربيع. ومع ذلك ، سيعود معظمهم بمجرد ارتفاع درجات الحرارة ، خاصة إذا كنت تستخدم المعمرة هاردي المناسبة لمنطقة وزارة الزراعة الأمريكية.
بعد ذلك ، للإعداد ، لديك خيارات. يمكنك أن تزرع من البذور (أبطأ وأكثر صعوبة) أو قفزة مع الشتلات أو المقابس ، والتي تملأ بشكل أسرع. يختار بعض مالكي المنازل إزالة العشب الموجود قبل الزراعة ، لكن البعض الآخر يختار الإشراف مباشرة في ترقق العشب لنهج هجين. فقط تأكد من أن العشب الخاص بك لديه شمس كاملة وصرف جيد ، وتعديل التربة مع السماد إذا لزم الأمر. بمجرد إنشائها ، يكون الري ضئيلاً.