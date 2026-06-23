بديل اللوح الأمامي الذي سيضيف لمسة ريفية إلى غرفة النوم

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اللوح الأمامي هو القماش المثالي لإضفاء القليل من الحياة الريفية والشخصية على غرفة نومك. إنها لا تهيمن على المساحة مثل الجدران الممتدة من الأرض إلى السقف، ولكنها أكثر تأريضًا من مجرد لوحة حظيرة على الحائط. سواء كنت تقوم بإنشاء غرفة نوم ريفية حديثة لأحلامك أو تضيف لمسات منزلية إلى مساحة بسيطة، فإن تحويل مصاريع النوافذ القديمة إلى لوح رأس ريفي فريد هو المشروع الذي تتوق إليه غرفة نومك.
نجم هذا DIY هو مصاريع النوافذ، والتي يمكنك إنقاذها من متاجر التوفير أو الحصول عليها عبر الإنترنت من خلال موقع eBay وFacebook Marketplace. يعتمد المبلغ الذي ستحتاجه على حجم سريرك. يجب أن يتماشى عرض اللوح الأمامي مع المرتبة، أو إذا كنت تريد مظهرًا كبيرًا، فيمكن أن يصل عرضه إلى 3 بوصات على كل جانب. يجب أن يتراوح الارتفاع بين 14 و58 بوصة فوق المرتبة، مع الألواح الأمامية الأقصر المخصصة للأسرة ذات الحجم المزدوج، والألواح الأمامية الأطول للأسرة ذات الحجم الكبير، والألواح الأمامية متوسطة الحجم (حوالي 28 بوصة) للأسرة ذات الحجم الكبير أو الكامل.
تشتمل المواد الداعمة على طلاء الرش، وورق الصنفرة 80 حبيبة رملية، وغراء الخشب، والمسامير، والمثقاب، وأقواس الإصلاح (مثل لوحة الإصلاح المسطحة المكونة من 12 قطعة من QSJ). هذا DIY بسيط يمكنك إكماله في يوم واحد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص اللوح الأمامي بألوان مختلفة وترتيبات مصراع الكاميرا والديكور المميز.
تنظيف ورمل وطلاء مصاريع النوافذ
يعد هذا المشروع طريقة ممتازة لإعادة استخدام الستائر في منزلك والحصول في النهاية على ميزة فريدة عملية وأنيقة. أول ما يصل هو إعداد مصاريع. لتنظيفها، قم بغبار السطح قبل مسحه بقطعة قماش مبللة. ضع محلولًا مكونًا من أجزاء متساوية من الماء والخل الأبيض مع القليل من صابون الأطباق إذا كانت الستائر متسخة بشكل خاص. عندما تكون نظيفة وجافة، قم برمل السطح. سيضمن ذلك عدم التصاق غطاء الوسادة بأي شظايا وسيساعد الطلاء على الالتصاق بشكل أفضل.
بعد ذلك، قم بطبقة من الطلاء باللون المفضل لديك. سوف يميل التمسك باللون البني إلى تلك الأجواء الريفية أكثر، في حين أن اللون الأسود أو الأبيض سيعطي الميزة مظهرًا أكثر حداثة. ومع ذلك، فإن أي لون من قوس قزح يعمل ويمكن أن يخلق لمسة من الألوان أو يساعد على مزج اللوح الأمامي مع الأشكال المتطابقة في الغرفة. لا تتردد أيضًا في التخلي عن الطلاء، مع الحفاظ على مظهر الخشب الطبيعي. عندما يجف الطلاء، استخدم ورق الصنفرة على الحواف وافتح الشرائح لإضفاء مظهر متعثر.
المسمار وتثبيت اللوح الأمامي مصراع
الآن حان الوقت لبناء اللوح الأمامي. بالنسبة للتخطيط، قم بترتيب المصاريع عموديًا أو أفقيًا. مع التصميم العمودي، يمكنك وضع كل مصراع في وضع مستقيم للشرائح الأفقية. يعد تبطين كل مصراع بنفس الارتفاع هو الأفضل للحصول على مظهر نظيف وموحد. إن الارتفاع المذهل للمصاريع، بحيث يكون كل منها على مستوى مختلف أو يتم مساواة الأطراف المعكوسة، يضيف المزيد من البعد. من خلال الترتيب الأفقي، يمكنك وضع الستائر على جوانبها للحصول على شرائح عمودية وتكديسها إلى الارتفاع المطلوب. يمكنك أيضًا إنشاء مزيج من اللوحات الرأسية والأفقية.
عندما تكون راضيًا عن المظهر، استخدم غراء الخشب لربط جميع القطع وتثبيتها أثناء تجفيفها. بعد ذلك، على الجانب الخلفي من اللوح الأمامي، قم بربط دعامات الإصلاح في مكانها أعلى ووسط وأسفل كل خط حيث تتصل المصاريع. سيوفر هذا دعمًا إضافيًا للقطع الخشبية، حتى لا ينهار أي شيء في منتصف الليل. أخيرًا، ضع اللوح الأمامي في أعلى سريرك ثم ثبته على الحائط، ويفضل أن يكون على قوائم الحائط. هذا كل شيء! لمزيد من الذوق، قم بربط الأضواء الخيالية من خلال الشرائح المفتوحة، أو قم بتوصيل المقابض المعدنية القديمة حول الحدود، أو قم بتزيينها بقالب زهور مزخرف. علاوة على ذلك، إذا كنت ترغب في الحصول على لمسة ريفية أخرى في غرفة نومك، فهناك أيضًا طاولة ريفية مطابقة يمكنك صنعها بنفسك باستخدام مصاريع قديمة يمكن أن تعمل كوحدة تزيين أو منضدة كبيرة الحجم.