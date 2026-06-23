بديل اللوح الأمامي الذي سيضيف لمسة ريفية إلى غرفة النوم

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اللوح الأمامي هو القماش المثالي لإضفاء القليل من الحياة الريفية والشخصية على غرفة نومك. إنها لا تهيمن على المساحة مثل الجدران الممتدة من الأرض إلى السقف، ولكنها أكثر تأريضًا من مجرد لوحة حظيرة على الحائط. سواء كنت تقوم بإنشاء غرفة نوم ريفية حديثة لأحلامك أو تضيف لمسات منزلية إلى مساحة بسيطة، فإن تحويل مصاريع النوافذ القديمة إلى لوح رأس ريفي فريد هو المشروع الذي تتوق إليه غرفة نومك.

نجم هذا DIY هو مصاريع النوافذ، والتي يمكنك إنقاذها من متاجر التوفير أو الحصول عليها عبر الإنترنت من خلال موقع eBay وFacebook Marketplace. يعتمد المبلغ الذي ستحتاجه على حجم سريرك. يجب أن يتماشى عرض اللوح الأمامي مع المرتبة، أو إذا كنت تريد مظهرًا كبيرًا، فيمكن أن يصل عرضه إلى 3 بوصات على كل جانب. يجب أن يتراوح الارتفاع بين 14 و58 بوصة فوق المرتبة، مع الألواح الأمامية الأقصر المخصصة للأسرة ذات الحجم المزدوج، والألواح الأمامية الأطول للأسرة ذات الحجم الكبير، والألواح الأمامية متوسطة الحجم (حوالي 28 بوصة) للأسرة ذات الحجم الكبير أو الكامل.

تشتمل المواد الداعمة على طلاء الرش، وورق الصنفرة 80 حبيبة رملية، وغراء الخشب، والمسامير، والمثقاب، وأقواس الإصلاح (مثل لوحة الإصلاح المسطحة المكونة من 12 قطعة من QSJ). هذا DIY بسيط يمكنك إكماله في يوم واحد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص اللوح الأمامي بألوان مختلفة وترتيبات مصراع الكاميرا والديكور المميز.