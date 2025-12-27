بديل المبيض الذي سيجعل ملابسك البيضاء تبدو نظيفة ورائحتها منعشة

يعد الحفاظ على مظهر بياضاتك البيضاء والأقمشة القطنية مشرقة ونقية تحديًا منزليًا نتعامل معه جميعًا. في حين أن أول شيء يلجأ إليه الكثير من الناس هو استخدام مواد التبييض، إلا أنها في الواقع قاسية جدًا على الملابس. ولكن هناك خيار آخر شائع الاستخدام في مختلف أنحاء المنزل: البوراكس. إنه معزز طبيعي للمعادن يعمل على تفتيح الأقمشة ومعالجة الروائح العنيدة بضربة واحدة، وهو ما نحبه. يعد البوراكس بديلاً رائعًا لإعادة إحياء المناشف القذرة والملاءات الصفراء، وهو أقل عدوانية من المبيض.

هذا الابتعاد عن مبيض الكلور يرجع إلى كثافته، فهو يحتوي على مستوى حموضة عالي جدًا (بين 11 و13). تعتبر هذه القلوية الشديدة مادة كاوية، ومن المعروف أن مادة التبييض تؤدي إلى تآكل ألياف القماش وإضعافها بمرور الوقت. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تهيج عينيك وبشرتك بفضل المواد الكيميائية القوية الموجودة فيه. وقد تكون رائحته النفاذة أحيانًا ساحقة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الحساسية. يوفر البوراكس أجواءً أكثر توازناً، مع درجة حموضة معتدلة تبلغ حوالي 9.5.

تعتبر هذه القلوية المتوسطة رائعة لغسيل الملابس، لأنها عالية بما يكفي لتحطيم البقع الحمضية مثل العرق والزيوت العضوية، ولكنها تظل لطيفة بما يكفي للحفاظ على الأقمشة. إذا قمت بإضافته إلى دورة الغسيل، فإن البوراكس يعمل على تليين الماء، مما يسهل على المنظفات اختراق القماش وتنظيفه. من خلال تحييد معادن الماء وحموضة البقع، يساعد البوراكس على جعل الملابس البيضاء مشرقة ورائحة طيبة. إنها مجرد واحدة من العديد من الحيل الإبداعية لغرفة الغسيل التي يجب أن تعرفها.