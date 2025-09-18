بديل سريع النمو للخس يتسول ليكون في حديقتك

هناك الكثير لنحبه في زراعة الخس. بعد كل شيء ، من الذي لا يستمتع بحصاد سلطته؟ ولكن إذا كنت تبحث عن نكهة فريدة من نوعها ، ومزيد من الصلابة الباردة ، وفي بعض الحالات نمو أسرع ونضج ، فكر في التفرع قليلاً. تعد Tatsoi (Brassica Rosularius) إضافة مثالية لحدائق الموسم البارد ، وتضمن تنوعها في المطبخ ستجد الكثير من الاستخدامات لهذا اللون الأخضر سهل النمو.

مثالي لكل شيء من السلطات إلى التحريك ، كان Tatsoi منذ فترة طويلة محصولًا شائعًا في الصين واليابان ، ويمكن أن ينمو بشكل جيد في معظم أمريكا الشمالية أيضًا. واحدة من أفضل الأشياء في Tatsoi (إلى جانب نكهتها) هي أنها واحدة من أسرع الخضروات نمواً حولها. المصنع ناضج وجاهز للحصاد في حوالي 40 أو 50 يومًا فقط. كما أنه أكثر تسامحا من البرد من الخس. هذا يجعلها مثالية لحدائق الربيع أو الخريف في العديد من المناطق ، وحتى محصول الشتاء الجيد في أجزاء أكثر جنوبًا من الولايات المتحدة. في تلك المناطق ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إضافة جيدة إلى اللفت أو غيرها من الخضر المريرة ، إذا كنت سئمت من النظر إلى حديقة شتوية فارغة.