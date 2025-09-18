بديل سريع النمو للخس يتسول ليكون في حديقتك

هناك الكثير لنحبه في زراعة الخس. بعد كل شيء ، من الذي لا يستمتع بحصاد سلطته؟ ولكن إذا كنت تبحث عن نكهة فريدة من نوعها ، ومزيد من الصلابة الباردة ، وفي بعض الحالات نمو أسرع ونضج ، فكر في التفرع قليلاً. تعد Tatsoi (Brassica Rosularius) إضافة مثالية لحدائق الموسم البارد ، وتضمن تنوعها في المطبخ ستجد الكثير من الاستخدامات لهذا اللون الأخضر سهل النمو.
مثالي لكل شيء من السلطات إلى التحريك ، كان Tatsoi منذ فترة طويلة محصولًا شائعًا في الصين واليابان ، ويمكن أن ينمو بشكل جيد في معظم أمريكا الشمالية أيضًا. واحدة من أفضل الأشياء في Tatsoi (إلى جانب نكهتها) هي أنها واحدة من أسرع الخضروات نمواً حولها. المصنع ناضج وجاهز للحصاد في حوالي 40 أو 50 يومًا فقط. كما أنه أكثر تسامحا من البرد من الخس. هذا يجعلها مثالية لحدائق الربيع أو الخريف في العديد من المناطق ، وحتى محصول الشتاء الجيد في أجزاء أكثر جنوبًا من الولايات المتحدة. في تلك المناطق ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إضافة جيدة إلى اللفت أو غيرها من الخضر المريرة ، إذا كنت سئمت من النظر إلى حديقة شتوية فارغة.
رعاية Tatsoi في الحديقة
يمكن أن يزرع Tatsoi بسهولة من البذور ، وعلى الرغم من أن البذور قد لا تكون متوفرة على نطاق واسع مثل تلك الخاصة بالخس ، إلا أنه يمكن العثور عليها من العديد من بائعي البذور عبر الإنترنت. يمكنك إما توجيه بذور زرع tatsoi ، أو بدءها من الداخل ثم زرعها إلى حديقتك. فقط تأكد من زراعة نباتات التاتوي في بقعة مشمسة ، واحتفظ بها سقيها إذا لم تكن قد تلقيت أي المطر منذ فترة. إما حصاد نبات التاتوي بأكمله في وقت واحد ، أو يعامله كصنع لقطه من خلال أخذ الأوراق الخارجية فقط.
يمكن أن يكون Tatsoi عرضة للانهيار عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة والأيام طويلة ، مما يجعل من الأفضل الزراعة خلال أشهر الربيع أو كجزء من حديقة الخريف المزدهرة. ينمو بشكل جيد إلى جانب الخضر الآسيوية المورقة الأخرى مثل بوك تشوي وخضار الخردل ، حيث يزدهرون جميعًا في ظروف مماثلة. ومع ذلك ، فإن Tatsoi أكثر تحملًا للبرد من العديد من أقاربه-يمكن أن ينجو من درجات الحرارة وصولاً إلى حوالي 20 درجة فهرنهايت.