بديل سلة الغسيل الذي يجعل وضع الملابس بعيدًا أكثر ملاءمة

الغسيل هو أحد تلك الأعمال التي لا تنتهي أبدًا. من البداية إلى النهاية، تواجهك قائمة طويلة من الخطوات، بدءًا من فرز الغسيل حسب الألوان، ولا تنتهي حتى يتم غسل الملابس وتجفيفها وطيها وإعادتها أخيرًا إلى أدراجها. إذا لم يكن لديك غرفة غسيل فعالة، فقد يصبح منزلك متناثرًا بسلال الغسيل النظيف التي لا تعود أبدًا إلى أماكنها الصحيحة. إذا كان هذا المأزق يبدو مألوفًا جدًا، فربما حان الوقت لاختبار حيلة غسيل الملابس التي يمكن أن توفر لك الوقت بمساعدة منتج بسيط ولكنه مبتكر
تم عرض هذا الشخص في فيديو @home_reimagined الخاص بمبدع TikTok، وهو يوضح كيف تسمح لك ساحة الغسيل بإزالة الملابس بسهولة من المجفف وحملها من غرفة إلى أخرى. سواء كانت الملابس الرسمية التي تحتاج إلى تعليقها بسرعة، أو كومة من قمصان أطفالك التي يجب طيها، فإن هذه الأداة هي في الأساس سلة يمكن ارتداؤها يمكنها مساعدتك في توصيل الغسيل النظيف بسرعة إلى مكانه الصحيح.. في حين أن هذا البديل لسلة الغسيل التقليدية الخاصة بك لديه إمكانات، هناك بالتأكيد بعض الاعتبارات التي يجب أخذها في الاعتبار قبل شرائها.
التحذيرات المرتبطة بهذا البديل الذي يحتمل أن يكون مفيدًا
تتوفر مريلة تجفيف الملابس Nixegym التي تظهر في فيديو TikTok مقابل 9.99 دولارًا، مما يجعلها خيارًا ميسور التكلفة. على الرغم من كونه منتجًا رائعًا على ما يبدو، إلا أن التقييمات على هذا المنتج ومآزر الغسيل المشابهة له كانت مخيبة للآمال للغاية، حيث كانت نصف التقييمات عبارة عن نجمتين فقط. يشتكي أحد العملاء من عدم إمكانية تعديل الحجم، قائلًا إن الملاءمة غير صحيحة. ومع ذلك، يقدر العديد من العملاء ملاءمة المنتج وتصميمه، مما يشهد على فائدته أثناء غسل الملابس.
تم تصميم التصميم المتقاطع الموجود في الجزء الخلفي من المريلة للمساعدة في توزيع وزن الغسيل الموجود في جزء السلة. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن ربط حمولة ثقيلة من الغسيل بجسمك يمكن أن يشكل ضغطًا كبيرًا اعتمادًا على قدراتك البدنية، لذا توخي الحذر إذا كنت تعاني من آلام الظهر أو الرقبة. قد يكون من مصلحتك أيضًا الحد من أحجام أحمال الغسيل التي تحملها في هذه المريلة لتجنب أي آثار سلبية. إذا كنت مهتمًا بما يكفي بشأن مريلة الغسيل هذه لتجربتها، فهي مدرجة على أنها قابلة للإرجاع حتى تاريخ معين، مما يجعلها عملية شراء منخفضة الضغط إلى حد ما. بينما تعمل على تحسين روتين غسيلك، تذكر تجربة بعض الحيل الإضافية التي ستجعل رائحة ملابسك منعشة.