بديل مطهر القماش الذي يترك ملاءات سريرك مريحة بشكل لا يصدق

في نهاية يوم طويل ، كنت تستحق القفز إلى سرير يرتدي ملاءات أكثر حريرًا حولها – لذلك يكون الأمر مخيبًا للآمال للغاية عندما تنهار على البياضات التي تكون أكثر خدشًا من الناعم. يمكن أن يحدث هذا لعدد كبير من الأسباب المختلفة. واحد هو نوع النسج – بعد كل شيء ، لا توجد جميع أوراق القطن على قدم المساواة. يميل مزيج Percale و Linen و Polyester إلى الشعور أكثر وضوحًا من المواد الأكثر ليونة ، مثل Jersey أو Sateen. وإذا لم تكن الأوراق عالية الجودة ، فقد تشعر أي مزيج أكثر بقسوة مما تريد.
يمكن أيضا أن تكون مرتبطة الغسيل. هناك الكثير من الأخطاء لتجنبها عند غسل ملاءاتك. إن تراكم المنظفات ، أو محور النسيج الزائد ، أو تراكم المعادن من الماء العسر ، أو درجات الحرارة المرتفعة للتجفيف يمكن أن يشوه جميع ألياف الورقة الخاصة بك ، مما تسبب لهم في فقدان لينا الطبيعية.
ولكن على الرغم من وجود العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في صفائح الخشن ، إلا أن هناك حلًا بسيطًا وبأسعار معقولة يمكن أن يساعد في تليينها. إذا نقعت ملاءاتك بأملاح Epson ، يمكن أن ينهار الملح الألياف الخشنة ، مما يمنحك الأوراق المريحة والمريحة التي تستحقها.
كيفية استخدام أملاح epsom لتليين الأوراق
إذا كنت ترغب في تليين ملاءاتك بأملاح Epsom ، فملأ حاوية كبيرة ، مثل حوض أو حوض الاستحمام الخاص بك ، بالماء البارد وحوالي ربع كوب من أملاح Epsom. قم بتحريك الأملاح في الماء لبضع دقائق ، ثم ضع ملاءاتك داخل الحاوية لتنقع. تأكد من أنها مغمورة بالكامل ودعهم ينقع بين عشية وضحاها. هذا سيمنح الأملاح وقتًا لتخفيف الألياف ، وتصدي لأي تراكم في الماء العسر ومنحهم شعورًا أكثر ليونة. بعد النقع ، يمكنك غسل صفائحك وتجفيفها كالمعتاد ، ولكن تذكر أن درجات الحرارة المرتفعة أو المنظفات الزائدة يمكن أن تسهم في مزيد من الخدش. لذلك ، قد تحاول استخدام الحد الأدنى من المنظفات ، أو خفض درجة حرارة التجفيف ، أو تعليقها حتى تجف.
ضع في اعتبارك أن مطهر الأقمشة الزائد يمكن أن يساهم أيضًا في الخشونة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العديد من الأشخاص غير متأكدين من الكمية الصحيحة من محور الأقمشة لاستخدامها فعليًا لكل حمل. يمكن أن يترك الإفراط في الاستخدام بقايا على الألياف الطبيعية ، مما يجعلها أقل ناعمة وتنفسًا. كما أنها ليست رائعة للأشخاص الذين يعانون من بشرة حساسة ، لأن بعض المكونات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الظروف مثل الأكزيما أو الربو. بالإضافة إلى ذلك ، هناك الكثير من الطرق الذكية لاستخدام أملاح Epsom في جميع أنحاء المنزل ، مما يجعلها أكثر عمليًا في متناول اليد من نقي القماش.