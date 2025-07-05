في نهاية يوم طويل ، كنت تستحق القفز إلى سرير يرتدي ملاءات أكثر حريرًا حولها – لذلك يكون الأمر مخيبًا للآمال للغاية عندما تنهار على البياضات التي تكون أكثر خدشًا من الناعم. يمكن أن يحدث هذا لعدد كبير من الأسباب المختلفة. واحد هو نوع النسج – بعد كل شيء ، لا توجد جميع أوراق القطن على قدم المساواة. يميل مزيج Percale و Linen و Polyester إلى الشعور أكثر وضوحًا من المواد الأكثر ليونة ، مثل Jersey أو Sateen. وإذا لم تكن الأوراق عالية الجودة ، فقد تشعر أي مزيج أكثر بقسوة مما تريد.

يمكن أيضا أن تكون مرتبطة الغسيل. هناك الكثير من الأخطاء لتجنبها عند غسل ملاءاتك. إن تراكم المنظفات ، أو محور النسيج الزائد ، أو تراكم المعادن من الماء العسر ، أو درجات الحرارة المرتفعة للتجفيف يمكن أن يشوه جميع ألياف الورقة الخاصة بك ، مما تسبب لهم في فقدان لينا الطبيعية.

ولكن على الرغم من وجود العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في صفائح الخشن ، إلا أن هناك حلًا بسيطًا وبأسعار معقولة يمكن أن يساعد في تليينها. إذا نقعت ملاءاتك بأملاح Epson ، يمكن أن ينهار الملح الألياف الخشنة ، مما يمنحك الأوراق المريحة والمريحة التي تستحقها.