بديل مطهر القماش الذي يترك ملاءات سريرك مريحة بشكل لا يصدق

الإسكان
بديل مطهر القماش الذي يترك ملاءات سريرك مريحة بشكل لا يصدق

في نهاية يوم طويل ، كنت تستحق القفز إلى سرير يرتدي ملاءات أكثر حريرًا حولها – لذلك يكون الأمر مخيبًا للآمال للغاية عندما تنهار على البياضات التي تكون أكثر خدشًا من الناعم. يمكن أن يحدث هذا لعدد كبير من الأسباب المختلفة. واحد هو نوع النسج – بعد كل شيء ، لا توجد جميع أوراق القطن على قدم المساواة. يميل مزيج Percale و Linen و Polyester إلى الشعور أكثر وضوحًا من المواد الأكثر ليونة ، مثل Jersey أو Sateen. وإذا لم تكن الأوراق عالية الجودة ، فقد تشعر أي مزيج أكثر بقسوة مما تريد.

يمكن أيضا أن تكون مرتبطة الغسيل. هناك الكثير من الأخطاء لتجنبها عند غسل ملاءاتك. إن تراكم المنظفات ، أو محور النسيج الزائد ، أو تراكم المعادن من الماء العسر ، أو درجات الحرارة المرتفعة للتجفيف يمكن أن يشوه جميع ألياف الورقة الخاصة بك ، مما تسبب لهم في فقدان لينا الطبيعية.

ولكن على الرغم من وجود العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في صفائح الخشن ، إلا أن هناك حلًا بسيطًا وبأسعار معقولة يمكن أن يساعد في تليينها. إذا نقعت ملاءاتك بأملاح Epson ، يمكن أن ينهار الملح الألياف الخشنة ، مما يمنحك الأوراق المريحة والمريحة التي تستحقها.

كيفية استخدام أملاح epsom لتليين الأوراق

إذا كنت ترغب في تليين ملاءاتك بأملاح Epsom ، فملأ حاوية كبيرة ، مثل حوض أو حوض الاستحمام الخاص بك ، بالماء البارد وحوالي ربع كوب من أملاح Epsom. قم بتحريك الأملاح في الماء لبضع دقائق ، ثم ضع ملاءاتك داخل الحاوية لتنقع. تأكد من أنها مغمورة بالكامل ودعهم ينقع بين عشية وضحاها. هذا سيمنح الأملاح وقتًا لتخفيف الألياف ، وتصدي لأي تراكم في الماء العسر ومنحهم شعورًا أكثر ليونة. بعد النقع ، يمكنك غسل صفائحك وتجفيفها كالمعتاد ، ولكن تذكر أن درجات الحرارة المرتفعة أو المنظفات الزائدة يمكن أن تسهم في مزيد من الخدش. لذلك ، قد تحاول استخدام الحد الأدنى من المنظفات ، أو خفض درجة حرارة التجفيف ، أو تعليقها حتى تجف.

ضع في اعتبارك أن مطهر الأقمشة الزائد يمكن أن يساهم أيضًا في الخشونة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العديد من الأشخاص غير متأكدين من الكمية الصحيحة من محور الأقمشة لاستخدامها فعليًا لكل حمل. يمكن أن يترك الإفراط في الاستخدام بقايا على الألياف الطبيعية ، مما يجعلها أقل ناعمة وتنفسًا. كما أنها ليست رائعة للأشخاص الذين يعانون من بشرة حساسة ، لأن بعض المكونات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الظروف مثل الأكزيما أو الربو. بالإضافة إلى ذلك ، هناك الكثير من الطرق الذكية لاستخدام أملاح Epsom في جميع أنحاء المنزل ، مما يجعلها أكثر عمليًا في متناول اليد من نقي القماش.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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