بديل DIY الحديث للأبواب ثنائية الطي ذات المظهر التقليدي

الأبواب ثنائية الطي هي المعادل التصميمي للشوكة. فهي مفيدة في سياقات معينة، ولكنها لا تركز دائمًا على التصميم بشكل خاص. والأسوأ من ذلك أنهم معروفون بوجود مشاكل في المسار المنزلق أو الانهيار عند المفصلات. نظرًا لأنها رخيصة الثمن عادةً، فإنها غالبًا ما تظهر في منازل مقلوبة أو مستأجرة. إذا كان لديك زوج (أو حتى بضعة أزواج) في منزلك، فليس من الضروري أن يكونا قبيحًا للعين بالكاد. امنح أبوابك ثنائية الطي من فئة البناء ترقية مذهلة مع بديل أنيق لأبواب الخزانة ثنائية الطي.
إذا كانت أبوابك ذات واجهة صلبة بدلاً من تصميم المصراع الشرائحي، فلديك أساسًا لوحة قماشية فارغة لإنشاء أبواب أحلامك عليها. سوف تتطلب الأبواب ثنائية الطي على شكل مصراع القليل من التدمير قبل أن تتمكن من البدء، ولكن هذا يمنحك المزيد من الخيارات الإبداعية. هناك العديد من الطرق لتجميل أبوابك ثنائية الطي، بدءًا من تحويلها إلى أبواب متأرجحة ودمج ألوان وأنسجة جديدة واستبدال الستائر بمواد زخرفية.
كيفية جعل الأبواب ثنائية الطي عملية وأنيقة
أحد الخيارات العديدة للتخلي عن أبواب خزانة الملابس الخاصة بك للحصول على بديل أنيق هو ببساطة تغيير الطريقة التي تعمل بها. تتمتع الأبواب المتأرجحة عمومًا بإحساس مرتفع ولا يتطلب الأمر الكثير لتحويل أبوابك المزدوجة إلى أبواب فرنسية. ما عليك سوى تغيير الأجهزة إلى نمط غير قابل للطي. هذه الأقواس الإصلاحية من Prime Line ستفي بالغرض، وستضيف مشبكًا مغناطيسيًا لإبقاء أبوابك مغلقة. إذا كانت المساحة لديك محدودة، فقد يكون النوع القابل للطي هو أفضل نوع من الأبواب لمنزل ذي مخطط أرضي أصغر – ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون جزءًا حديثًا، أو حتى أنيقًا من جماليتك.
أضف إحساسًا عصريًا وفاخرًا من خلال إضافة زخرفة خشبية بنمط هندسي متطور وطلاء الأبواب بلون عميق بلون الجوهرة. يمكن رفع المساحات الكلاسيكية المصممة على طراز منتصف القرن من خلال تغطية الأبواب بشرائح رقيقة من الزخارف الخشبية، موضوعة عموديًا جنبًا إلى جنب، وملطخة لتكمل لوحة الألوان الخاصة بك. بدلاً من ذلك، قم بتركيب مربعات من القشرة الخشبية بالغراء أو المسامير (أو كليهما) على الباب، مما يؤدي إلى إنشاء نمط شبكي داخلي. تبلغ تكلفة قشور خشب Sauers من أمازون حوالي 10 دولارات، وتأتي في مجموعة متنوعة من الألوان.
بالنسبة لأبواب الخزانات ذات نمط المصراع، قم بإزالة المصاريع أولاً. لديك الآن “نافذة” مفتوحة من المساحة تستجدي لمسة إبداعية. إن إضافة ألواح من الزجاج المصنفر أو لوح من الخوص أو بعض ورق الأرز المطلي سيعطي مظهرًا وملمسًا خفيفًا. قم بلصق لوحة من الدانتيل الرقيقة في الإطار لإضفاء طابع فيكتوري أو ابحث عن بعض ألواح الزجاج الملون التي تناسب المساحة المفتوحة.
اختر الوظائف والأجهزة المناسبة لتصميم الأبواب ثنائية الطي
عندما تكون الوظيفة هي أولويتك القصوى – ربما في مطبخك – فاختر سبورة في الأعلى، ثم أضف بعض الذوق في الأسفل عن طريق طلاء الأبواب بلون عصري وعميق، أو إضافة شرائح واسعة من الخشب لإنشاء باب الحظيرة تأثير. قد يؤدي تحويل الأبواب بالكامل إلى سبورة في غرفة لعب الأطفال إلى تشجيع الأطفال الصغار على إنشاء أعمال فنية على الأبواب (وليس على الجدران). يمكنك أيضًا طلاء السبورة باستخدام مكونين بسيطين: الطلاء وجص البلاط غير الرملي. في غرفة نومك، تخلص من المرآة الرخيصة المثبتة على الحائط وقم بتحويل طياتك المزدوجة إلى أبواب خزانة ذات مرايا مذهلة بدلاً من ذلك. يمكنك بالطبع لصق المرايا، لكن قد يكون من الأفضل إضافة زخرفة خشبية دقيقة حول الحواف.
قم بإنهاء مشروعك عن طريق اختيار الأجهزة المناسبة للأسلوب. يمكن أن تكمل الألوان المعدنية الساطعة الألوان الداكنة، وستبدو التأثيرات السوداء غير اللامعة رائعة على الطراز المستوحى من باب الحظيرة. يمكن للمقابض العتيقة أو القديمة أن تضفي لمسة جمالية على شكل لوحة من الدانتيل أو الروطان – أو يمكنك أن تصنع مقابض الخزانة الأنيقة الخاصة بك باستخدام غطاء جرة خشبي مقطوع إلى النصف. مع القليل من الجهد وبعض الإبداع، يمكنك بسهولة إنشاء أبواب خزانة ستحب رؤيتها في مساحتك الخاصة.