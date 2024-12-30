بديل DIY الحديث للأبواب ثنائية الطي ذات المظهر التقليدي

أحد الخيارات العديدة للتخلي عن أبواب خزانة الملابس الخاصة بك للحصول على بديل أنيق هو ببساطة تغيير الطريقة التي تعمل بها. تتمتع الأبواب المتأرجحة عمومًا بإحساس مرتفع ولا يتطلب الأمر الكثير لتحويل أبوابك المزدوجة إلى أبواب فرنسية. ما عليك سوى تغيير الأجهزة إلى نمط غير قابل للطي. هذه الأقواس الإصلاحية من Prime Line ستفي بالغرض، وستضيف مشبكًا مغناطيسيًا لإبقاء أبوابك مغلقة. إذا كانت المساحة لديك محدودة، فقد يكون النوع القابل للطي هو أفضل نوع من الأبواب لمنزل ذي مخطط أرضي أصغر – ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون جزءًا حديثًا، أو حتى أنيقًا من جماليتك.

أضف إحساسًا عصريًا وفاخرًا من خلال إضافة زخرفة خشبية بنمط هندسي متطور وطلاء الأبواب بلون عميق بلون الجوهرة. يمكن رفع المساحات الكلاسيكية المصممة على طراز منتصف القرن من خلال تغطية الأبواب بشرائح رقيقة من الزخارف الخشبية، موضوعة عموديًا جنبًا إلى جنب، وملطخة لتكمل لوحة الألوان الخاصة بك. بدلاً من ذلك، قم بتركيب مربعات من القشرة الخشبية بالغراء أو المسامير (أو كليهما) على الباب، مما يؤدي إلى إنشاء نمط شبكي داخلي. تبلغ تكلفة قشور خشب Sauers من أمازون حوالي 10 دولارات، وتأتي في مجموعة متنوعة من الألوان.

بالنسبة لأبواب الخزانات ذات نمط المصراع، قم بإزالة المصاريع أولاً. لديك الآن “نافذة” مفتوحة من المساحة تستجدي لمسة إبداعية. إن إضافة ألواح من الزجاج المصنفر أو لوح من الخوص أو بعض ورق الأرز المطلي سيعطي مظهرًا وملمسًا خفيفًا. قم بلصق لوحة من الدانتيل الرقيقة في الإطار لإضفاء طابع فيكتوري أو ابحث عن بعض ألواح الزجاج الملون التي تناسب المساحة المفتوحة.