بديل packsplash الذي يمكن أن يضيف بسهولة شخصية إلى مطبخ ممل

إذا بدأ مطبخك يشعر بالملل أو في حاجة إلى تحديث على النمط ، فقد يقفز عقلك مباشرة إلى مشاريع التجديد الكبيرة. ومع ذلك ، ليس لدى كل شخص الوسائل للبدء في ضرب الجدران أو تمزيق الأرض في مطبخهم. لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك العيش مع تصميم قديم. هناك خيار واحد لا يمكن أن يؤدي إلى إضافة حرف إلى مطبخ ممل بسهولة هو استخدام بلاط القشر واللصوص كبديل باكسبلاش. هذه البلاط واضحة لتثبيت ، وتتطلب القليل من الأدوات ، وأسهل بكثير إزالتها من البلاط العادي ، وكلها تجعلها خيارًا عمليًا لكل من أصحاب المنازل والمستأجرين.

أحد الأسئلة التي قد يكون عليها عشاق DIY عندما يتعلق الأمر ببلاط التقشير واللصوص هو كيف يختلفون عن البلاط القياسي الذي تجده في المطابخ. أحد أبرز العوامل هو أن لديهم دعمهم الخاص للذات ، في حين يتطلب تركيب بلاط السيراميك وضع الملاط والبلاط قبل الحشو والختم. يمكن أن يكون تثبيت أرضية من البلاط السيراميك التقليدية أمرًا صعبًا للمبتدئين ، ولهذا السبب ليس من غير المألوف أن يقوم الناس بتوظيف محترف في البلاط للحصول على المساعدة. بشكل عام ، يعد اختيار بلاط القشر واللازحناء ترقية المطبخ التي لن تتضمن إعادة عرض ، ومعظم الأصناف ليست حاجة للجص.