بديل packsplash الذي يمكن أن يضيف بسهولة شخصية إلى مطبخ ممل

إذا بدأ مطبخك يشعر بالملل أو في حاجة إلى تحديث على النمط ، فقد يقفز عقلك مباشرة إلى مشاريع التجديد الكبيرة. ومع ذلك ، ليس لدى كل شخص الوسائل للبدء في ضرب الجدران أو تمزيق الأرض في مطبخهم. لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك العيش مع تصميم قديم. هناك خيار واحد لا يمكن أن يؤدي إلى إضافة حرف إلى مطبخ ممل بسهولة هو استخدام بلاط القشر واللصوص كبديل باكسبلاش. هذه البلاط واضحة لتثبيت ، وتتطلب القليل من الأدوات ، وأسهل بكثير إزالتها من البلاط العادي ، وكلها تجعلها خيارًا عمليًا لكل من أصحاب المنازل والمستأجرين.
أحد الأسئلة التي قد يكون عليها عشاق DIY عندما يتعلق الأمر ببلاط التقشير واللصوص هو كيف يختلفون عن البلاط القياسي الذي تجده في المطابخ. أحد أبرز العوامل هو أن لديهم دعمهم الخاص للذات ، في حين يتطلب تركيب بلاط السيراميك وضع الملاط والبلاط قبل الحشو والختم. يمكن أن يكون تثبيت أرضية من البلاط السيراميك التقليدية أمرًا صعبًا للمبتدئين ، ولهذا السبب ليس من غير المألوف أن يقوم الناس بتوظيف محترف في البلاط للحصول على المساعدة. بشكل عام ، يعد اختيار بلاط القشر واللازحناء ترقية المطبخ التي لن تتضمن إعادة عرض ، ومعظم الأصناف ليست حاجة للجص.
نصائح لتطبيق بلاط القشر واللاصطدام لإضافة حرف
هناك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها قبل بدء تشغيل هذا المشروع البديل للبلاط بأسعار معقولة لجعل عملية التثبيت سلسة قدر الإمكان. على سبيل المثال ، من الضروري قضاء بعض الوقت في إعداد المواد الأساسية للتأكد من أنها سلسة. قد يظهر أي نسيج أو رقائق في السطح ويؤثر على المظهر النهائي لـ Backsplash. اعمل على القاعدة التي ستقوم بربط البلاط إما عن طريق التضحية بالتحلك والرمل ، أو تحضير الالتصاق الأمثل ، أو ببساطة تنظيف السطح والمسح.
تتمثل خطوة إعداد مهمة أخرى في قياس المساحة عدة مرات للتأكد من أن لديك ما يكفي من البلاط لتغطية المنطقة. أيضًا ، قد يكون من المغري مجرد الغوص في كل قطعة وتمزيق كل قطعة قبل التمسك بها على الحائط. الأخبار السيئة هي أن هذا يجعل من الصعب إصلاح أي أخطاء قد ترتكبها ويمكن أن تؤدي إلى وضع البلاط بشكل غير صحيح. قم بإزالة النسخ الداعمة شيئًا فشيئًا أثناء التثبيت لإعطاء مساحة للتصحيحات.
عادةً ما تتضمن الأدوات التي ستحتاجها في متناول اليد لإكمال تثبيت باكسبلاش بيلس واللصوص على مستوى لضمان تثبيت البلاط في خط مستقيم ، وسكين فائدة لصنع تخفيضات دقيقة ، وشريط قياس ، وقلم رصاص. العملية نفسها واضحة. ما عليك سوى وضع علامة على البقعة التي ستبقى فيها البلاط على الحائط مع المستوى والقلم الرصاص ، ثم قطع البلاط إلى حجم سكين الأداة المساعدة. قم بتقشر الدعم وعصا البلاط في مكانه ، مع الضغط بحزم لتأمينه.
أخطاء بلاط القشر واللاصطدام الشائعة لتجنبها
حتى بدائل البلاط البسيطة البسيطة في المطبخ مثل مواد القشر والمواد معرضة للمخاطر الشائعة إذا لم تقم بالبحث وتكتسب نظرة ثاقبة على هذه العملية. إحدى القضايا الشائعة التي يواجهها Diyers لا تستغرق وقتًا لتجفيف قطع البلاط قبل البدء. على الرغم من أن القياس مهم للحصول على ما يكفي من المواد ، أو التركيب الجاف ، أو إنشاء تصميم جاف ، يعني وضع أقسام البلاط المختلفة معًا بالطريقة التي سيجلسون بها على الحائط ، ولكن قبل إزالة الدعم. هذه هي أفضل طريقة لحساب التخفيضات المحرجة حول المنافذ والمساعدة في التثبيت الفعلي.
هناك خطأ شائع آخر مع بلاط المطبخ التقشير واللازويائي هو تمديد كل قطعة أكثر من اللازم عند تطبيقها على الحائط. يمكن أن يشعر غريزة أن ترغب في تمديد أو استخدام القوة المفرطة للتأكد من بقائها في مكانها ، ولكن هذا يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في التصميم لا يصطف بشكل صحيح. قد تنكسر أيضًا أقسام البلاط القشرة واللاضطرابات التي تم تمديدها أو ثنيها أو تنفجر بسهولة أكثر من المواد المثبتة بشكل صحيح. باختصار ، تحتاج فقط إلى العمل من خلال كل خطوة بعناية.