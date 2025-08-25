بديل Pad Swiffer Mop Pad الذي يختبئ في خزانتك

منذ ظهورهم لأول مرة في عام 2001 ، كان Swiffer Completers وسيلة مشتركة لأصحاب المنازل للحفاظ على طوابقهم نظيفة. بديل Genius Mop يجعل الأعمال المنزلية سهلة للغاية ، إنها ممتعة تقريبًا. ولكن ماذا يحدث عندما تنفد من عبوات سويفر بيد في منتصف الطريق من خلال التنظيف؟ هناك قائمة بالوقوف في خزانة ملابسك تقريبًا مثل العبقرية مثل Swiffer نفسها: الجوارب الغامضة. نعم ، قرأت هذا الحق. وفقًا لـ Tiktoker athomewithshannon ، يمكن أن يؤدي تمديد جورب غامض على رأس Mop الخاص بك إلى القيام بالمهمة تمامًا وكذلك منصات Swiffer الفعلية. عندما تنتهي من تنظيف الأرضيات الخاصة بك ، ما عليك سوى إلقاءها في الغسيل.
على الرغم من أن هذا لا يتوسل إلى السؤال: لماذا تهتم بشراء عبوات Swiffer عندما يمكنك توفير المال وإنشاء مضيعة أقل؟ بدلاً من التخلص من العديد من الفوط التي يمكن التخلص منها كل شهر ، يمكنك إعادة استخدام نفس الجوارب الغامضة مرارًا وتكرارًا. إذا كنت قد حصلت على جوارب مع زملائهم في مفقودين مع ثقوب ، فإن هذا الاختراق الصديق للميزانية يصبح أفضل ، لأنه الآن تقوم أيضًا بتشغيل شيء لم يعد بإمكانه استخدامه.
كيفية تحويل جورب غامض إلى وسادة swiffer
لا يتم إنشاء كل الجوارب على قدم المساواة لهذا الاختراق. في الأساس ، كلما كان ذلك أفضل. ابحث عن الألياف الدقيقة أو جوارب تشنيل السميكة ، لأن أليافهم تمسك الغبار والأوساخ بسهولة. عادةً ما تناسب الجوارب بحجم البالغين رأسًا قياسيًا بشكل أفضل ، لكن جورب الأطفال المسدود سيعمل أيضًا ، طالما أنه يغطي السطح بأكمله. انزلق الجورب فوق رأس الممسحة مثل ورقة مجهزة على مرتبة ، مع التأكد من أن إصبع القدم والكعب يلف حول الحواف بحيث يبقى دافئًا أثناء التنظيف. إذا كانت الكفة ضيقة جدًا ، فيمكنك دائمًا قص شقًا صغيرًا بحيث تمتد أكثر. بالنسبة إلى عدد المرات التي تحتاج فيها إلى مبادلة الجوارب ، اتخذ نفس النهج كما تفعل بالنسبة للوسادات التي يمكن التخلص منها. هناك خطأ شائع هو استبدال الفوط في وقت مبكر جدًا ، ولكن لتنظيف الضوء ، يمكنك استخدام نفس الجورب عدة مرات قبل الغسيل ؛ بالنسبة للأوضاع الأكبر ، قم بتبديلها بعد كل استخدام.
عندما يحين وقت الغسيل ، ما عليك سوى إلقاء جورب مع غسيل الملابس العادية. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه لا يعتقد الجميع أنه من الجيد القيام بذلك. يبدو أن بعض المعلقين على منشور Athomewithshannon يعتقدون أن الوبر الذي تلتقطه قد يسد الغسالة. يقترح Creator Tiktok أيضًا استخدام الجوارب مع Grippers ، لكنه لا يقول السبب. أشار عارض آخر بحق إلى أنه يمكن أن يعيق عملية كاسحة واقترح تحويل الجورب إلى الخارج إذا كنت تستخدم نفس النوع.
كيف تأخذ اختراق وسادة Swiffer إلى المستوى التالي
استبدال وسادات ممسحة Swiffer التي يمكن التخلص منها مع الجوارب الغامضة التي تدوم هو بالفعل فوز ، ولكن لماذا التوقف عند هذا الحد؟ يمكنك بسهولة وبتكوكس كومة من منصات ممسحة الغبار القابلة لإعادة الاستخدام مع بعض المكونات البسيطة التي من المحتمل أن تكون لديك بالفعل في متناول اليد ، وفقًا لمقطع فيديو من buzzfeedtastyhome. ما عليك سوى ملء وعاء بلاستيكي متوسط مع 4 أكواب من الماء و 2 كوب من الخل الأبيض ، وأضف 10 إلى 15 قطرة من أي زيت أساسي يجعلك أسعد. امنحه ضجة سريعة ، ثم قم بإسقاط الجوارب الغامضة وتجولها حتى تكون لطيفة وغارقة. اسحبهم واحدًا تلو الآخر ، واضغط على السائل الإضافي حتى لا يزال رطبًا بعض الشيء ، وينبدوهم في جرة زجاجية مع غطاء دافئ. قم بإغلاقه – وأنت مجموعة.
في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى تنظيف أرضية مطبخك ، كل ما عليك فعله هو إضافة جورب غامض مسبقًا إلى رأس ممسحة الخاص بك والوصول إلى العمل. عند الانتهاء من ذلك ، قم بإزالة الجورب وأرميه في الغسالة. نصيحة للمحترفين: لتجنب نفادها ، تعتاد على تكوين مجموعة جديدة من الجوارب عندما تصل إلى آخر واحد في الجرة. (في المستقبل سوف تقدر هذه الإيماءة.) بالطبع ، ستحتاج إلى تفريغ الأرض قبل استخدام Swiffer لالتقاط الغبار وشعر الحيوانات الأليفة وأي شيء آخر قد يكون قد تم تعقبه أو تفجيره من الخارج. سيجعل التنظيف أكثر كفاءة.