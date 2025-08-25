بديل Pad Swiffer Mop Pad الذي يختبئ في خزانتك

منذ ظهورهم لأول مرة في عام 2001 ، كان Swiffer Completers وسيلة مشتركة لأصحاب المنازل للحفاظ على طوابقهم نظيفة. بديل Genius Mop يجعل الأعمال المنزلية سهلة للغاية ، إنها ممتعة تقريبًا. ولكن ماذا يحدث عندما تنفد من عبوات سويفر بيد في منتصف الطريق من خلال التنظيف؟ هناك قائمة بالوقوف في خزانة ملابسك تقريبًا مثل العبقرية مثل Swiffer نفسها: الجوارب الغامضة. نعم ، قرأت هذا الحق. وفقًا لـ Tiktoker athomewithshannon ، يمكن أن يؤدي تمديد جورب غامض على رأس Mop الخاص بك إلى القيام بالمهمة تمامًا وكذلك منصات Swiffer الفعلية. عندما تنتهي من تنظيف الأرضيات الخاصة بك ، ما عليك سوى إلقاءها في الغسيل.

على الرغم من أن هذا لا يتوسل إلى السؤال: لماذا تهتم بشراء عبوات Swiffer عندما يمكنك توفير المال وإنشاء مضيعة أقل؟ بدلاً من التخلص من العديد من الفوط التي يمكن التخلص منها كل شهر ، يمكنك إعادة استخدام نفس الجوارب الغامضة مرارًا وتكرارًا. إذا كنت قد حصلت على جوارب مع زملائهم في مفقودين مع ثقوب ، فإن هذا الاختراق الصديق للميزانية يصبح أفضل ، لأنه الآن تقوم أيضًا بتشغيل شيء لم يعد بإمكانه استخدامه.