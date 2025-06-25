بديل Samsung Frame TV الصديق للميزانية يمكنك DIY في اليوم

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

أصبح تأطير أجهزة التلفزيون اتجاهًا شائعًا في السنوات الأخيرة. لا يمكنه فقط دمج التلفزيون بسلاسة في غرفة ، ولكن يمكن أن يكون بمثابة عرض فني بينما لا تشارك في عرض. لدى Samsung ، رائدة THE TV Frame ، العديد من الخيارات المتاحة على موقعها على الويب ، حيث تتراوح الأسعار بين حوالي 1500 دولار إلى أكثر من 3000 دولار. إذا كنت تريد الإطار (الإطار) فقط ، فيمكنك أن تتوقع دفع ما بين 99 و 200 دولار. وفقًا للمراجعات على موقعها على الويب ، فإن الإطارات محفوفة بالمشكلات الجودة. هناك طريقة يمكنك من خلالها إطارًا بديلًا لإنشاء مظهر في غرفة المعيشة لجزء بسيط من التكلفة. مشروع إطار التلفزيون الصديق للميزانية واضح ومباشر ويتطلب الحد الأدنى من الوقت. كل ما تحتاجه هو بضع قطع من القطع الخشبية المزخرفة ، وصمة عار خشبية وفرشاة طلاء ، ومسكلة مفك ، وحفر ، ولصق خشبي ، وأشجار ، وأربعة نقاط زاوية مسطحة ، وشرائط قيادة خطاف وخطوط ، والتي ستربط إطارًا خشبيًا مزخرفًا كاملًا إلى إطار التلفزيون.

يلغي هذا المشروع الحاجة إلى إنفاق الأموال على تلفزيون Samsung Frame أو مدي زخرفي. يجب أن مجموع اللوازم التي تستخدمها أقل من 50 دولارًا. هذا يفترض ، بالطبع ، أن لديك بالفعل الأدوات. ليس هذا مشروعًا غير مكلف نسبيًا وسريعًا وسهلًا ، ولكنه قابل للتخصيص أيضًا. يمكنك قياس إطار لتناسب أي شاشة مسطحة تقريبًا ، Samsung أو غير ذلك ، طالما أنه يحتوي على الإطار حول الشاشة. من نمط القطع إلى البقعة التي تختارها من أجل الصب ، يمكن أن يبحث تلفزيون الإطار الخاص بك بالضبط كيف تتصوره.