بذور العشب ذات العلامة التجارية التي يمكنك شراؤها من كوستكو (وإذا كان يمكن أن تساعدك على التوفير)

هل تريد أن تجعل جيرانك يشعرون بالحسد؟ اتضح أنك لست مضطرًا إلى إنفاق ثروة على زينة الهالوين العملاقة أو تركيب ما يكفي من أضواء عيد الميلاد لجعل منزلك مرئيًا من الفضاء الخارجي. كل ما عليك فعله هو استثمار القليل في حديقتك. وفقًا لـ Lawn Doctor، يمكن أن تؤدي الصيانة البسيطة للعشب إلى عائد على الاستثمار بنسبة 100% إلى 200%. يمكن أن تكون الحديقة الخضراء تمامًا ملفتة للنظر طوال العام، وأصبح من الأسهل من أي وقت مضى الحصول على واحدة من بذور العشب ذات العلامة التجارية التي يمكنك شراؤها من كوستكو.
على الرغم من وجود العديد من الطرق التي تتطلب صيانة منخفضة لإنشاء حديقة أمامية جميلة بدون عشب، إلا أن زرع البذور أو الإفراط في زراعتها في حديقتك باستخدام مزيج بذور العشب من Scotts Turf Builder Grass Seed Sun & Shade قبل وصول الطقس البارد يمكن أن يساعدك على زراعة العشب الخصب الذي سيدير رأس كل خدعة -أو-المعالج الذي يطرق بابك. يضم فريق البحث والتطوير في سكوتس أكثر من 100 باحث ومتخصص في تطوير منتجات متينة وصديقة للبيئة. يعمل Sun & Shade Mix الخاص بالشركة أيضًا تحت أشعة الشمس الكاملة كما هو الحال في الظل العميق، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات يحصل باستمرار على تقييمات أربع نجوم من المستخدمين.
تبيع كوستكو حاليًا حقيبة بوزن 12 رطلاً من Scotts Sun & Shade Mix مقابل 59.99 دولارًا. يكفي لتغطية 1600 قدم مربع في حالة زرع حديقة جديدة أو 4800 قدم مربع إذا كنت تشرف على العشب الموجود لديك. ستحقق التغطية الأكثر تساويًا باستخدام جهاز نشر البث Scotts EdgeGuard DLX.
يعتمد أفضل سعر لبذور العشب على مقدار التغطية التي تحتاجها
هناك العديد من الأنواع المختلفة من بذور الحشائش المتوفرة في مجموعة واسعة من الكميات ونقاط الأسعار. اعتمادًا على القسائم المتاحة عند الشراء، يمكن أن تكلف ما يصل إلى 8 دولارات إضافية لشراء حقيبة بوزن 12 رطلًا من Scotts Sun & Shade Mix من Costco مقارنةً بموقع Scotts الإلكتروني. ومع ذلك، فإن الحقيبة التي يبلغ وزنها 12 رطلاً غير متوفرة حاليًا من سكوتس نفسها. ضع في اعتبارك المدة التي تستغرقها عادةً بذور الحشائش لتنمو في منطقتك. إذا كنت ترغب في وضع مزيج قبل أن تصبح درجات الحرارة شديدة البرودة، فقد تستحق التكلفة الإضافية ذلك.
تجري BJ’s حاليًا عملية بيع على الحقيبة التي يبلغ وزنها 12 رطلاً مقابل 45.99 دولارًا، في حين أن السعر القياسي للمتجر هو 57.99 دولارًا. ولكن ما لم تستلمه من المتجر، فسيتعين عليك دفع ما يقرب من 10 دولارات للشحن. إذا كنت قد حددت حجم الحقيبة التي يبلغ وزنها 12 رطلاً وترغب في الشراء من نادي المستودعات، فإن شراء Scotts Sun & Shade Mix من Costco يعد صفقة أفضل بشكل عام.
إذا كان لديك حديقة صغيرة لا تحتاج إلى الكثير من التغطية، فاختر الحقيبة التي يبلغ وزنها 2.4 رطل من Home Depot مقابل 20 دولارًا فقط. من ناحية أخرى ، إذا كانت حديقتك ضخمة ، وأنت تعلم أنك ستحتاج إلى أكثر من كيس واحد بوزن 12 رطلاً للحصول على التغطية التي تريدها ، فإن Scotts Turf Builder Grass Seed Sun & Shade Mix الذي يبلغ وزنه 32 رطلاً على أمازون مقابل 139 دولارًا هو أفضل صفقة متاحة لكل قدم مربع. إنها أرخص بحوالي 30 دولارًا للقدم المربع من الشراء مباشرة من Scotts و60 دولارًا للقدم المربع أرخص من شراء أكياس أصغر من كوستكو.