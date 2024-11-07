بذور العشب ذات العلامة التجارية التي يمكنك شراؤها من كوستكو (وإذا كان يمكن أن تساعدك على التوفير)

هل تريد أن تجعل جيرانك يشعرون بالحسد؟ اتضح أنك لست مضطرًا إلى إنفاق ثروة على زينة الهالوين العملاقة أو تركيب ما يكفي من أضواء عيد الميلاد لجعل منزلك مرئيًا من الفضاء الخارجي. كل ما عليك فعله هو استثمار القليل في حديقتك. وفقًا لـ Lawn Doctor، يمكن أن تؤدي الصيانة البسيطة للعشب إلى عائد على الاستثمار بنسبة 100% إلى 200%. يمكن أن تكون الحديقة الخضراء تمامًا ملفتة للنظر طوال العام، وأصبح من الأسهل من أي وقت مضى الحصول على واحدة من بذور العشب ذات العلامة التجارية التي يمكنك شراؤها من كوستكو.

على الرغم من وجود العديد من الطرق التي تتطلب صيانة منخفضة لإنشاء حديقة أمامية جميلة بدون عشب، إلا أن زرع البذور أو الإفراط في زراعتها في حديقتك باستخدام مزيج بذور العشب من Scotts Turf Builder Grass Seed Sun & Shade قبل وصول الطقس البارد يمكن أن يساعدك على زراعة العشب الخصب الذي سيدير ​​رأس كل خدعة -أو-المعالج الذي يطرق بابك. يضم فريق البحث والتطوير في سكوتس أكثر من 100 باحث ومتخصص في تطوير منتجات متينة وصديقة للبيئة. يعمل Sun & Shade Mix الخاص بالشركة أيضًا تحت أشعة الشمس الكاملة كما هو الحال في الظل العميق، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات يحصل باستمرار على تقييمات أربع نجوم من المستخدمين.

تبيع كوستكو حاليًا حقيبة بوزن 12 رطلاً من Scotts Sun & Shade Mix مقابل 59.99 دولارًا. يكفي لتغطية 1600 قدم مربع في حالة زرع حديقة جديدة أو 4800 قدم مربع إذا كنت تشرف على العشب الموجود لديك. ستحقق التغطية الأكثر تساويًا باستخدام جهاز نشر البث Scotts EdgeGuard DLX.