بذور يجب أن تأكل إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الزنك والمغنيسيوم

يمكن أن يبدو موازنة جميع احتياجاتك الغذائية مهمة بدوام كامل ، خاصة وأن جميع الأطعمة لا تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها. (فيما يلي بعض الأطعمة التي تعتقد أنها كانت صحية ، ولكن في الواقع ليست كذلك.) ولكن فيما يتعلق بإضافات النظام الغذائي الصحي ، فإن البذور خيار جيد. يمكن أن يساعدك دمج الأنواع المناسبة في نظامك الغذائي في الحصول على ما يكفي من المعادن الرئيسية: الزنك والمغنيسيوم.

يساعد الزنك في الحفاظ على تشغيل الجهاز المناعي في ذروة الأداء ، وهو ضروري لصنع الحمض النووي والبروتينات في الجسم. قد يساعدك أيضًا على التعافي من نزلات البرد بشكل أسرع. أظهرت مراجعة 2024 في قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية أن استهلاك الزنك قد يقصر مدة الأعراض الباردة الشائعة.

وفي الوقت نفسه ، لاحظت مراجعة 2023 في أبحاث عنصر التتبع البيولوجي وجود علاقة محتملة بين جودة النوم المتزايدة وتناول المغنيسيوم. على الرغم من أنها غير قاطعة ، فإن هذه النتائج تثبت إلى حد ما نتائج دراسة عام 2012 في مجلة الأبحاث في العلوم الطبية. نظرت الدراسة في تأثير مكملات المغنيسيوم على الموضوعات القديمة مع الأرق. بعد تناول 500 ملليغرام من المغنيسيوم لمدة ثمانية أسابيع ، أبلغت الموضوعات عن تحسينات شاملة في نومهم. بصرف النظر عن فوائد النوم ، يدعم المغنيسيوم أيضًا العديد من الوظائف المهمة في الجسم.

على وجه الخصوص ، يمكن لثلاث بذور أن توفر كمية كبيرة من العناصر الغذائية: بذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور شيا.