براعم تسقط من صبار عيد الميلاد الخاص بك؟ إليك السبب (والعلاج)

عندما تأتي الأشهر الباردة، وتتباطأ معظم النباتات، هناك بعض الجمال الذي ينبض بالحياة. أحد أزهار الشتاء المذهلة هو صبار عيد الميلاد (Schlumbergera Bridgesii). يتم تغطية هذا النبات بأزهار زاهية خلال المواسم الباردة، وتبدأ عملية التفتح عندما يصبح الليل أكثر برودة والنهار أقصر. ومع ذلك، على الرغم من سهولة العناية بصبار عيد الميلاد نسبيًا، إلا أنه قد يواجه مشاكل. من المثير دائمًا رؤية براعم صغيرة تظهر على النبات، ورؤيتها تتساقط قبل الإزهار أمر مخيب للآمال بشكل لا يصدق. يمكن أن يحدث سقوط البراعم لصبار عيد الميلاد، ولفهم سبب حدوث ذلك لنباتك، عليك التفكير في البيئة التي يتواجد فيها وما الذي يحفز عملية التفتح في المقام الأول.

عادة ما تسقط نباتات صبار عيد الميلاد براعمها بسبب التغيرات البيئية الشديدة. لذا، إذا تم وضع نبات الصبار في مكان ما بالقرب من مصادر الحرارة أو في تيار هوائي، فقد يسقط براعمه. نظرًا لأننا غالبًا ما نستخدم التدفئة خلال فصل الشتاء، فإن التقلبات في درجات الحرارة في منزلنا يمكن أن تسبب مشكلات إذا تم وضع النبات بالقرب من المبرد. لن يزدهر هذا النبات الحساس للضوء إلا خلال فصل الشتاء المظلم، لذا قد تتسبب التغيرات في الضوء أيضًا في تساقط براعم صبار عيد الميلاد. يبدأ الإزهار عندما يصبح الليل أطول، حيث يحتاج صبار عيد الميلاد إلى 13 ساعة أو أكثر من الظلام المستمر يوميًا حتى تستقر براعمه. إذا انقطع هذا الظلام، قد تسقط براعمهم قبل الإزهار.