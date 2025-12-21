براندون أيوك يسرع في ملعب 49ers بسرعة تزيد عن 100 ميل في الساعة في فيديو جديد

بينما يسعى بقية زملائه في فريق 49ers للحصول على مكان في التصفيات، يبدو أن براندون أيوك ذهب في سباق خاص به.

نشر سان فرانسيسكو على نطاق واسع مقطع فيديو لنفسه وهو يسير في رحلة ممتعة بسيارته كاديلاك يوم السبت، ممزقًا عبر الخليج الجنوبي وحقق سرعات ثلاثية الأرقام أثناء تجاوزه ملعب ليفي.

عرض سيارة CT5-V Blackwing الجديدة، والتي شبهها بـ “نسخة كاديلاك من دودج هيلكات”، رفع Aiyuk عداد المسافات الخاص به إلى 111 ميلاً في الساعة وثبته عند 104 عندما تجاوز ملعب منزل 49ers.

تم تهميش أيوك ، 27 عامًا ، منذ خضوعه لعملية جراحية في الركبة في منتصف الموسم الماضي وتم وضعه رسميًا على قائمة الفريق الاحتياطي / الأيسر المصاب الأسبوع الماضي – منهيًا موسمه ومزيدًا من التشويش على مستقبله في سان فرانسيسكو.

وقع اختيار الجولة الأولى السابق من ولاية أريزونا على تمديد لمدة أربع سنوات بقيمة 120 مليون دولار مع 49ers بعد حملة الاختراق في عام 2023 التي شهدت حصوله على 75 تمريرة لمسافة 1342 ياردة وسبعة هبوط.

بعد الجراحة التي خضع لها في الركبة، بقي التصور بأن أيوك سيعود إلى الفريق في وقت ما في عام 2025.

سرعان ما تلاشى التفاؤل بعد أن أفيد في نوفمبر أنه قبل الموسم، أبطل فريق 49ers ما يقرب من 27 مليون دولار من الأموال المضمونة للموسم المقبل بعد أن غاب أيوك بشكل متكرر عن جلسات إعادة التأهيل لركبته.

وبحسب ما ورد لم يقاوم أيوك قرار الفريق من خلال تقديم شكوى رسمية من خلال رابطة لاعبي اتحاد كرة القدم الأميركي، مما أدى إلى الطلاق المعلق بين الجانبين.

في هذه الأثناء، يحتفظ فريق 49ers (10-4، 3rd NFC West) حاليًا بالمصنف السادس في التصفيات مع فرصة بنسبة 98 بالمائة لانتزاع رصيف ما بعد الموسم، وفقًا لموقع NFL.com.

سيزورون فريق كولتس (8-6، المركز الثالث في جنوب آسيا) لحضور “Monday Night Football” في 22 ديسمبر.