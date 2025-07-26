براندون نيمو يدفع ميتس الماضي العمالقة للفوز على التوالي على التوالي

سان فرانسيسكو-بدأ براندون نيمو الموسم ببطء ، ولكن على مدى الشهرين الماضيين كان فعليًا كيانًا مقاومًا للركود في Mets.

لقد كانت سمة مهمة لتشكيلة شهدت تتعامل مع فرانسيسكو ليندور وبيت ألونسو وخوان سوتو مع الجفاف المطول. نيمو ، في الوقت نفسه ، هو السيد الموثوقية.

ليلة الجمعة ، كان مركزيًا في مسيرتين مبكرين في Mets أدى إلى فوز 8-1 على العمالقة في Oracle Park. فاز فريق Mets على التوالي المركز الخامس على التوالي وبقي نصفًا في لعبة Phillies للمركز الأول في NL East.

أنهى Nimmo ، الذي بدأ الليلة مع. امتدت سلسلة Nimmo على القاعدة إلى 18 مباراة في الموسم.

واصل فرانسيسكو ليندور ، الذي التقط ركود 0 مقابل 31 مع اثنين من الزيارات يوم الأربعاء ، في الاتجاه الصحيح. أنهى ليندور 3-for-5 مع واحد ، مزدوج و homer في ليلة ، بلغ مجموع Mets 10 ضربات.

تطابق كلاي هولمز في موسم مرتفع من خلال رمي 104 ملاعب ، لكن ذلك لم يحصل إلا على خمسة أدوار. ومع ذلك ، كان هذا تطورًا إيجابيًا بالنظر إلى صراعات اليمين المبكرة.

بشكل عام ، سمح هولمز بتشغيل واحد على ستة أغاني مع اثنين من المهاجمين ومشي واحد. كانت بدايته الثمانية على التوالي ، التي يرجع تاريخها إلى 7 يونيو في كولورادو ، حيث فشل في إكمال ستة أدوار.

كان فريق Nimmo Leadoff Double هو المفتاح في الشوط الأول الذي يديره Mets. تبع Lindor مع واحد وسرق في الثانية قبل أن يتجول خوان سوتو في الجولة الأولى. مددت ذبيحة بيت ألونسو ذبابة الصدارة إلى 2-0.

احتاج هولمز إلى 33 درجة للهروب من أسفل الإطار ، مع السماح بتشغيل واحد. تبع Rafael Devers Single Heliot Ramos مع مزدوج ، وسحب Willy Adames ‘RBI Giants في غضون 2-1. كان روني موريسيو ، الذي يبدأ من القاعدة الثالثة ، يعتزم رميًا على اللوحة على Grounder Adames ، لكن بوبه كلفته الفرصة.

هومر ليندور في الشوط الثالث حصل على الجري. كان الانفجار هو رقم 20 هذا الموسم بالنسبة إلى ليندور ، مما يمثل المرة الثامنة في 11 مواسم وصل إلى تلك الهضبة.

ضرب Mets Webb لثلاثة أشواط إضافية في الرابع لتوسيع الصدارة إلى 6-1. بعد أن سار Mauricio لتحميل القواعد – بعد الفردي المتتالية من بريت باتي وفرانسيسكو ألفاريز لبدء الشوط – ضرب تيرون تايلور في اختيار لاعب RBI.

قام Nimmo بتسليم الخنجر النهائي ضد Webb ، بعد أن سرق تايلور في المركز الثاني ، مع أغنية منفردة.

سمح هولمز بفردي متتاليين إلى كيسي شميت وباتريك بيلي لبدء المركز الخامس ولكنه انتعش للتقاعد من المقاتلين الثلاثة المقبلين ، واستكمال ليلته. وشملت كان ضربة رافائيل ديفرز.

سمح Huascar Brazoban للفرد لمايك Yastrzemski في السادس وتضاعف Jung Hoo Lee مع اثنين من الرافضة. لكن برازوبان ضرب شميت للحفاظ على تقدم Mets الخمسة.

عمل ريكو جارسيا اثنين من الأدوار المثالية مع ثلاثة تمريرات. ألقيت The Right-Hander 7 2/3 أدوار بدون أهداف لـ Mets في أربعة مظاهر على اثنين من المهام المختلفة مع النادي.

في ما بين ذلك ، كان غارسيا ظهورًا هشًا مع يانكيز ، الذي طالب به عن الإعفاءات.

وأضاف Mets اثنين من التأمين يديران في التاسعة ضد كاميلو دوفال. بعد أن تعرّض لويزانجيل أكونا ، تضاعف ليندور وألقى دوفال ملعبًا وحشيًا ، وسجل المدى. دفن Soto من RBI المنفردة العمالقة في حفرة 8-1.