براندون نيمو يربط سجل ميتس مع يوم سخيف 9 RBI

رياضة
براندون نيمو يربط سجل ميتس مع يوم سخيف 9 RBI

أدخل اسم Brandon Nimmo في كتب سجل Mets.

ربط اللاعب الخارجي رقمًا قياسيًا في Mets مع تسعة RBIs ضد المواطنين يوم الاثنين ، وربط علامة كارلوس ديلجادو لعام 2008.

بدأ Nimmo’s Bonanza في الشوط السادس مع هوميروس ثلاثة يديرون قبالة كولن بوتش ، واصل مع البطولات الاربع الكبرى في الشوط التالي من كول هنري ، ثم أضاف مضاعفة اثنين في الشوط الثامن في منتزه ناشونالز.

ساهم اليوم المرتفع في ما كان تقدمه 15-0 Mets بعد ثمانية ، مع الفرصة الخارجية ، سيحصل على فرصة الخفافيش مرة أخرى.

يحمل زوجان من الكرادلة سجل RBI في لعبة MLB ، حيث كان Jim Bottomley يقود سيارته في 12 ضد بروكلين روبنز في عام 1924 ومارك ويتن يربط العلامة في عام 1993 ضد ريدز.

نشر Nimmo ، من خلال خمسة خفافيش في اليوم ، 11 إجماليًا على أساس أربع مرات-بدأت أغنية فردية ثالثة من أوديسيه-مما أعطى علامة امتياز مطاردة نادرة Egardo Alfonso البالغة 16 ، التي تم إنجازها ضد Astros في 30 أغسطس 1999.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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