براندون وودروف لاعب برورز سيخضع لعملية جراحية في نهاية الموسم

من المرجح أن يغيب لاعب برورز براندون وودروف عن بقية الموسم في ضربة قوية لفريقه.

وقال وودروف (33 عاما) للصحفيين يوم السبت إنه من المقرر أن يخضع لعملية جراحية في الكتف الأيمن.

وسبق أن خضع لنفس الإجراء في عام 2023 وأعاد تأهيل الإصابة لمدة 20 شهرًا في تلك الحالة قبل العودة.

ومع ذلك، قال وودروف إنه سيخضع للجراحة هذه المرة “وهدفه هو الرمي مرة أخرى”.

وقال عبر موقع MLB.com: “لن أقيم جنازة أو أي شيء”.

لقد كان وودروف محدودًا بسبب إصابات في الذراع والكتف هذا العام وهبط على IL في وقت سابق من شهر يوليو بسبب مشكلته الأخيرة.

لقد قدم أداءً جيدًا في تسع مباريات فقط و45 1/3 جولة هذا العام مع 2.98 عصرًا.

أمضى وودروف كامل حياته المهنية في ميلووكي بعد أن تم تجنيده من قبل الفريق في عام 2014.

ظهر نجم ولاية ميسيسيبي السابق لأول مرة في الدوري عام 2017 وأثبت نفسه كذراع موثوق لميلووكي، حيث حصل على إيماءات كل النجوم في عامي 2019 و2021.

تعد إصابة وودروف بمثابة ضربة قوية لفريق برويرز المثير الذي يقود الدوري الوطني المركزي برقم قياسي 60-37 قبل مباراة السبت.

وفي جميع أنحاء MLB، فقط دودجرز لديهم سجل أفضل من ميلووكي مع استمرار النصف الثاني من الموسم.

سيواجه The Brewers فريق Marlins يومي السبت والأحد قبل استضافة Mets في سلسلة من ثلاث مباريات.