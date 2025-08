براونز “أكثر من المرجح” يحمل أربعة قورتربك لفتح موسم

من المتوقع أن تكون غرفة قورتربك براونز مزدحمة.

تقوم كليفلاند بإجراء واحدة من أعنف مسابقات QB في الذاكرة الحديثة مع المحاربين القدامى جو فلاكو وكيني بيكيت في معسكر التدريب إلى جانب الناشئين ديلون غابرييل وشيدي ساندرز.

ويبدو أن الأربعة ستكونون على قائمة براونز في سبتمبر.

في البودكاست الخاص به ، أشار آدم شيفتر من ESPN إلى أن اللجنة الرباعية ستكون في قائمة فتح الموسم عندما يتولى براونز البنغالز في 7 سبتمبر.

وقال شيفتر: “أعتقد الآن أن براونز من غير المرجح أن يحملوا أربعة قورتربك في قائمة 53 رجلًا”. “الآن ، اسمعني. إنه أمر نادر الحدوث عندما يقوم الفريق بصياغة قورتربك في الجولات الوسطى وينتهي به الأمر.

“وقد اعتقدنا دائمًا أن كلا من قورتربك الصاعد سيجعلان القائمة المكونة من 53 رجلاً. باستثناء إصابة ، يزداد كتف شيدور أو أوتار الركبة في كيني بيكيت ، على افتراض أن كلاهما يصاب بصحة جيدة ، على الرغم من أنهما قد لا يكونان اليوم. أعتقد أن كلا من قورتربك الصاعد في قائمة” براونز “الأخيرة من براونز.”

سيبدأ فريق The Browns هذا الموسم يوم الجمعة ضد The Panthers مع Sanders Under Center ، مع إصابات في أوتار الركبة Pickett و Gabriel.

وبحسب ما ورد لا يريد الامتياز أن يلعب فلاكو البالغ من العمر 40 عامًا في فترة ما قبل الموسم.

جلب كليفلاند أيضًا المخضرم تايلر هنتلي للتدريب ، لكن ليس من المتوقع أن يكون في خلاف جاد على قائمة قائمة.

لدى الفريق أيضًا قورتربك ديشون واتسون ، الذي عانى من وتر أخيل الممزقة في يناير الماضي ، ومن المتوقع أن يفوت الموسم ، على قائمة الأداء جسديًا.

ستكون غرفة QB من أربعة رجال غير عادية للغاية في اتحاد كرة القدم الأميركي ، حيث تكون كل بقعة قائمة ثمينة.

عادة ما تحمل الفرق اثنين من المتالفين بالإشارة ، وفي بعض الحالات تصل إلى ثلاث ، ولكن نادراً ما تدخل موسم مع أربعة.