براونز كيه سي كونسيبسيون يعانق ويقبل صديقته في احتفال مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي

كان KC Concepcion، المتلقي السابق في Texas A&M، بجانبه صديقته، Lemyah Hylton، حيث اختاره Browns بالاختيار العام رقم 24 في مسودة NFL 2026 مساء الخميس.

شارك كونسيبسيون وهيلتون، وهو أحد كبار حراس فريق كرة السلة للسيدات في Aggies، لحظة عاطفية بعد أن أعلن مفوض اتحاد كرة القدم الأميركي روجر جودل عن الاختيار.

قام الزوجان بالتقبيل والعناق أثناء وجودهما في حفل التجنيد مع عائلته وأصدقائه في شارلوت بولاية نورث كارولاينا.

في وقت سابق من اليوم، قدم هيلتون لكونسيبسيون مجموعة مربعات متطابقة من الدنيم مع الدنيم من لويس فويتون والتي انتهى به الأمر وهو يرتديها في الحفلة، كما رأينا في قصتها على Instagram.

حصل فريق Browns على صانع ألعاب كبير وفاصل النخبة مع كونسيبسيون البالغ من العمر 21 عامًا.

أمضى أول موسمين جامعيين له في ولاية نورث كارولاينا قبل أن ينتقل للعب مع فريق تكساس إيه آند إم في عام 2025.

في موسمه الوحيد مع Aggies، بلغ إجمالي كونسيبسيون 61 حفل استقبال لمسافة 919 ياردة وتسعة هبوط، بينما أضاف 10 حاملات لمسافة 75 ياردة وهبوط واحد – وحصل على مرتبة الشرف من الفريق الأول من All-SEC.

صاغ براون التدخل الهجومي السابق في يوتا سبنسر فانو مع الاختيار العام رقم 9.

قامت كليفلاند بتداول اختيارها رقم 6 بشكل عام مع The Chiefs للاختيار في الجولتين الثالثة والخامسة.

من المقرر إجراء الجولتين الثانية والثالثة من مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي يوم الجمعة، ومن المقرر أن تقام الجولات من الرابعة إلى السابعة يوم السبت.